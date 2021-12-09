Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20211209/gde-migranty-ischut-pomoschi-v-problemnyx-situatsiyax--rezultaty-issledovaniya--21725254.html
Где мигранты ищут помощи в проблемных ситуациях — результаты исследования
Где мигранты ищут помощи в проблемных ситуациях — результаты исследования
По словам главы Федерации мигрантов России, диаспоры и землячества не играют важной роли для мигрантов из стран Центральной Азии, работающих в России.
2021-12-09T15:58+0500
2021-12-09T16:03+0500
миграция
центральная азия
трудовые мигранты
федерация мигрантов россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1b/21109032_769:514:3072:1810_1920x0_80_0_0_648a5e00a2abd6d816238af03fd0438e.jpg
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Подводя итоги миграционной политики России в 2021 году, президент Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Коженов отметил, что диаспоры не играют важной роли для мигрантов. По результатам исследования, проведенного специалистами ФМР совместно с МГУ им.Ломоносова, наибольший объем рабочей силы для России предоставляет Узбекистан. При этом, не более 3% приезжих в случае возникновения у них проблем с работой или жильем, готовы обратиться за помощью в религиозные объединения или землячества. Хинштейн рассказал, почему мигранты идут на преступления &gt;&gt;Они выбирают другие способы получения информации, к примеру, Интернет или, так называемое, "сарафанное радио". Оно в данном случае самый надежный источник для них, рассказал Коженов.Читайте также: К мигрантам в России относятся хорошо – соцопрос &gt;&gt;Какие льготы получат мигранты от вступления Узбекистана в ЕАЭС — список &gt;&gt;
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1b/21109032_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de6b883d8f66b65cf84a7fa7c7b223b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
центральная азия, трудовые мигранты, федерация мигрантов россии

Где мигранты ищут помощи в проблемных ситуациях — результаты исследования

15:58 09.12.2021 (обновлено: 16:03 09.12.2021)
© Sputnik / Перейти в фотобанкИностранные рабочие у здания УФМС
Иностранные рабочие у здания УФМС - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
По словам главы Федерации мигрантов России, диаспоры и землячества не играют важной роли для мигрантов из стран Центральной Азии, работающих в России.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Подводя итоги миграционной политики России в 2021 году, президент Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Коженов отметил, что диаспоры не играют важной роли для мигрантов.
По результатам исследования, проведенного специалистами ФМР совместно с МГУ им.Ломоносова, наибольший объем рабочей силы для России предоставляет Узбекистан. При этом, не более 3% приезжих в случае возникновения у них проблем с работой или жильем, готовы обратиться за помощью в религиозные объединения или землячества.
Хинштейн рассказал, почему мигранты идут на преступления >>
Они выбирают другие способы получения информации, к примеру, Интернет или, так называемое, "сарафанное радио". Оно в данном случае самый надежный источник для них, рассказал Коженов.
Читайте также:
К мигрантам в России относятся хорошо – соцопрос >>
Какие льготы получат мигранты от вступления Узбекистана в ЕАЭС — список >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:58Где мигранты ищут помощи в проблемных ситуациях — результаты исследования
15:57К мигрантам в России относятся хорошо – соцопрос
15:36В Ташкенте увековечат память медиков, погибших в пандемию
15:04Российский производитель заинтересован в энергоэффективности Узбекистана — видео
15:00Российский вуз открыл бюджетные места в магистратуру по тюркскому миру
14:40Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года
14:20Генпрокуратура не подтвердила версию о теракте в Сурхандарье
14:10Фото: что Райхон и другие узбекские звезды думают о фильме "Дом Гуччи"
13:54В Генпрокуратуре подтвердили гибель женщины под поездом в Узбекистане
13:40Telegram запретил скриншоты и разрешил писать анонимно
13:30Узбекские повара приготовили тонну плова в Дубае — фото и видео
12:45В Узбекистане ожидается аномально низкая температура
12:44"Модель репатриации в Узбекистане – пример передового опыта" - эксперт ООН
12:24Вне зоны доступа: Саакашвили временно запретили звонить по телефону
11:57Узбекистан захотел "детскую вакцину" от коронавируса из России
11:40Смерть Европы наступила только что
11:24Эксперты внедрят энергоэффективные технологии в Узбекистане — видео
11:02Путин назвал лучший способ ответа на санкции Запада — видео
10:53Узбекистанцам повысят налоги на землю и воду
10:33Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери — фото