https://uz.sputniknews.ru/20211209/gde-migranty-ischut-pomoschi-v-problemnyx-situatsiyax--rezultaty-issledovaniya--21725254.html

Где мигранты ищут помощи в проблемных ситуациях — результаты исследования

Где мигранты ищут помощи в проблемных ситуациях — результаты исследования

По словам главы Федерации мигрантов России, диаспоры и землячества не играют важной роли для мигрантов из стран Центральной Азии, работающих в России.

2021-12-09T15:58+0500

2021-12-09T15:58+0500

2021-12-09T16:03+0500

миграция

центральная азия

трудовые мигранты

федерация мигрантов россии

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Подводя итоги миграционной политики России в 2021 году, президент Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Коженов отметил, что диаспоры не играют важной роли для мигрантов. По результатам исследования, проведенного специалистами ФМР совместно с МГУ им.Ломоносова, наибольший объем рабочей силы для России предоставляет Узбекистан. При этом, не более 3% приезжих в случае возникновения у них проблем с работой или жильем, готовы обратиться за помощью в религиозные объединения или землячества. Хинштейн рассказал, почему мигранты идут на преступления >>Они выбирают другие способы получения информации, к примеру, Интернет или, так называемое, "сарафанное радио". Оно в данном случае самый надежный источник для них, рассказал Коженов.Читайте также: К мигрантам в России относятся хорошо – соцопрос >>Какие льготы получат мигранты от вступления Узбекистана в ЕАЭС — список >>

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центральная азия, трудовые мигранты, федерация мигрантов россии