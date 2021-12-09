https://uz.sputniknews.ru/20211209/k-migrantam-v-rossii-otnosyatsya-xorosho--sotsopros-21725101.html
К мигрантам в России относятся хорошо – соцопрос
К мигрантам в России относятся хорошо – соцопрос
Больше половины трудовых мигрантов заявили, что не чувствуют к себе негатива и готовы оставаться в стране.
2021-12-09T15:57+0500
2021-12-09T15:57+0500
2021-12-09T15:57+0500
миграция
мигранты
трудовые мигранты
соцопрос
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ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Федерация мигрантов России (ФМР) совместно с МГУ провела опрос среди приезжих из Центральной Азии.Всего было опрошено 4 739 человек, рассказал президент ФМР Вадим Коженов.Как показало исследование, средняя заработная плата мигранта в России составляет 4700 рублей. При этом те, кто свободно владеет русским языком, получают больше – около 49 тысяч рублей, а те, кто по-русски говорит плохо – около 37 тысяч рублей.В какой сфере в Москве резко упало число мигрантов?Что касается отраслей, то больше всего зарабатывают строители – в среднем 54 тысячи рублей в месяц, а меньше всего – работники сельскохозяйственной сферы – около 36 800 рублей.Около 80% мигрантов живут в квартирах.Больше половины опрошенных (55,9%) заверили, что не чувствуют на себе негатива со стороны россиян. Из тех, кто живет в России более пяти лет, 57% хотят остаться в стране навсегда.Читайте также:РУДН проверит узбекских мигрантов на знание языка и не толькоАлександр Хинштейн: права мигрантов надо защищать - видео
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мигранты, трудовые мигранты, соцопрос
К мигрантам в России относятся хорошо – соцопрос
Больше половины трудовых мигрантов заявили, что не чувствуют к себе негатива и готовы оставаться в стране.
ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Федерация мигрантов России (ФМР) совместно с МГУ провела опрос среди приезжих из Центральной Азии.
Всего было опрошено 4 739 человек, рассказал президент ФМР Вадим Коженов.
Как показало исследование, средняя заработная плата мигранта в России составляет 4700 рублей. При этом те, кто свободно владеет русским языком, получают больше – около 49 тысяч рублей, а те, кто по-русски говорит плохо – около 37 тысяч рублей.
Что касается отраслей, то больше всего зарабатывают строители – в среднем 54 тысячи рублей в месяц, а меньше всего – работники сельскохозяйственной сферы – около 36 800 рублей.
Около 80% мигрантов живут в квартирах.
Больше половины опрошенных (55,9%) заверили, что не чувствуют на себе негатива со стороны россиян. Из тех, кто живет в России более пяти лет, 57% хотят остаться в стране навсегда.