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Объем денежных переводов в Узбекистан составляет $7,3 млрд
Объем денежных переводов в Узбекистан составляет $7,3 млрд
В Центральном банке Узбекистана объяснили, почему растет потребительская способность населения. Это связано с ростом объема денежных переводов.
2021-12-09T20:30+0500
2021-12-09T20:30+0500
экономика
денежные переводы
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. С начала года объем денежных переводов, поступающих в Узбекистан, вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До конца ноября в республику перевели в общей сложности 7,3 млрд долларов.По заключению ЦБ, такой скачок является одним из факторов высокой потребительской способности населения.Стало также известно, что с начала года обменный курс сума колебался в пределах 10 449 – 10 787 сумов за доллар. В то же время, в ноябре в связи с изменением внешних условий темпы девальвации курса сума несколько ускорились, и с начала года его позиции понизились на 3%.Такая ситуация обусловлена ускорением инфляционных процессов на фоне роста цен на продовольственные товары и энергоресурсы, а также ответного ужесточения денежно-кредитных условий во многих странах.Первоначально большинство центральных банков утверждало, что инфляционные процессы носят временный характер. Теперь же предполагается, что такое положение может сохраниться в течение длительного периода времени.Мигранты смогут в долг отправлять переводы из России &gt;&gt;Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2021 года объем денежных переводов физических лиц из РФ в государства Содружества в среднем упали более чем на 13 процентов. Единственной страной, показавшей положительную динамику в этом отношении, стал Узбекистан.По итогам первого квартала текущего года узбекистанцы отправили из России около 680 млн долларов, что на 12,4 процента больше аналогичного периода 2020-го.А в октябре 2021 года российские банки запустили функцию перевода денежных средств в страны СНГ по номеру телефона. В настоящее время эта услуга доступна в двух организациях — "Тинькофф" и "Сбер". В Центробанке заявили, что в ближайшее время разработают собственный сервис на базе Системы быстрых платежей (СБП).
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денежные переводы

Объем денежных переводов в Узбекистан составляет $7,3 млрд

20:30 09.12.2021
© Sputnik / Виталий ТимкивДоллары
Доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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В Центральном банке Узбекистана объяснили, почему растет потребительская способность населения. Это связано с ростом объема денежных переводов.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. С начала года объем денежных переводов, поступающих в Узбекистан, вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До конца ноября в республику перевели в общей сложности 7,3 млрд долларов.
По заключению ЦБ, такой скачок является одним из факторов высокой потребительской способности населения.
Стало также известно, что с начала года обменный курс сума колебался в пределах 10 449 – 10 787 сумов за доллар. В то же время, в ноябре в связи с изменением внешних условий темпы девальвации курса сума несколько ускорились, и с начала года его позиции понизились на 3%.
Такая ситуация обусловлена ускорением инфляционных процессов на фоне роста цен на продовольственные товары и энергоресурсы, а также ответного ужесточения денежно-кредитных условий во многих странах.
Первоначально большинство центральных банков утверждало, что инфляционные процессы носят временный характер. Теперь же предполагается, что такое положение может сохраниться в течение длительного периода времени.
Мигранты смогут в долг отправлять переводы из России >>
Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2021 года объем денежных переводов физических лиц из РФ в государства Содружества в среднем упали более чем на 13 процентов. Единственной страной, показавшей положительную динамику в этом отношении, стал Узбекистан.
По итогам первого квартала текущего года узбекистанцы отправили из России около 680 млн долларов, что на 12,4 процента больше аналогичного периода 2020-го.
А в октябре 2021 года российские банки запустили функцию перевода денежных средств в страны СНГ по номеру телефона. В настоящее время эта услуга доступна в двух организациях — "Тинькофф" и "Сбер". В Центробанке заявили, что в ближайшее время разработают собственный сервис на базе Системы быстрых платежей (СБП).
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