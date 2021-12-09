https://uz.sputniknews.ru/20211209/v-uzbekistane-vaktsinirovalis-84-naseleniya-starshe-18-let-21717754.html
В Узбекистане вакцинированы 84% населения старше 18 лет
В Узбекистане вакцинированы 84% населения старше 18 лет
Общее количество импортированных в страну препаратов от COVID достигло свыше 43 млн. В стране используют вакцины: ZF-UZ-VAC-2001, Moderna, "Спутник V", "Спутник Лайт", Pfizer/BioNTech, CoronaVac и AstraZeneca.
2021-12-09T10:11+0500
2021-12-09T10:11+0500
2021-12-09T11:58+0500
общество
вакцинация
коронавирус covid-19
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Узбекистане против коронавирусной инфекции привились 84% населения старше 18 лет, заявил сотрудник штаба по борьбе с COVID-19 Батыр Курбонов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК). По словам эксперта, из 21 млн запланированных к вакцинации граждан, прививку получили более 18 млн человек. Курбонов также отметил, общее количество импортированных в страну препаратов от коронавируса достигло свыше 43 млн. Из них на сегодняшний день уже применено более 35 млн доз.Согласно данным Минздрава на 7 декабря, лидером по вакцинации населения является Самаркандская область (48 543 дозы), затем идет Ташкент (30 065 доз) и Ферганская область (26 574 дозы). В Узбекистане прививочная кампания стартовала 1 апреля. Для граждан доступны препараты от разных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутник V" и "Спутник Лайт", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкая Pfizer/BioNTech, китайская CoronaVac.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/v-uzbekistane-vaktsinirovany-pochti-177-tysyach-detey--minzdrav-21130539.html
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вакцинация, коронавирус covid-19, вакцинация от covid-19 в узбекистане
В Узбекистане вакцинированы 84% населения старше 18 лет
10:11 09.12.2021 (обновлено: 11:58 09.12.2021)
Сотрудник штаба по борьбе с COVID-19 Батыр Курбонов также отметил, общее количество импортированных в страну препаратов от коронавируса достигло свыше 43 млн.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
В Узбекистане против коронавирусной инфекции привились 84% населения старше 18 лет, заявил
сотрудник штаба по борьбе с COVID-19 Батыр Курбонов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).
По словам эксперта, из 21 млн запланированных к вакцинации граждан, прививку получили более 18 млн человек.
Курбонов также отметил, общее количество импортированных в страну препаратов от коронавируса достигло свыше 43 млн. Из них на сегодняшний день уже применено более 35 млн доз.
Согласно данным
Минздрава на 7 декабря, лидером по вакцинации населения является Самаркандская область (48 543 дозы), затем идет Ташкент (30 065 доз) и Ферганская область (26 574 дозы).
В Узбекистане прививочная кампания стартовала 1 апреля. Для граждан доступны препараты от разных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутник V"
и "Спутник Лайт"
, шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкая Pfizer/BioNTech, китайская CoronaVac.