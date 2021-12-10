https://uz.sputniknews.ru/20211210/afganskaya-kam-air-vozobnovlyaet-reysy-mejdu-kabulom-i-tashkentom-21741121.html
Афганская Kam Air возобновляет рейсы между Кабулом и Ташкентом
Афганская Kam Air возобновляет рейсы между Кабулом и Ташкентом
Как часто будут летать самолеты и с какого числа — читайте в обзоре.
2021-12-10T15:20+0500
2021-12-10T15:20+0500
2021-12-10T15:21+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
ташкент
кабул
самолет
рейсы
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Афганская авиакомпания Kam Air с 14 декабря возобновляет пассажирское авиасообщение между Кабулом и Ташкентом.Представитель Kam Air отметил, что на первоначальном этапе пассажирские авиарейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам.Узбекистан восстановит аэропорт в афганском Мазари-Шарифе >>В конце ноября афганское агентство Bakhtar со ссылкой на заявление главы Kam Air Замари Камгара сообщало, что авиасообщение между Кабулом и Ташкентом может возобновиться в начале декабря. По словам Камгара, проблема с воздушным транзитом была решена.Однако узбекская сторона тогда заявляла, что ничего не знает о возобновлении регулярного авиасообщения между Кабулом и Ташкентом.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Талибы намерены поддерживать узбекский язык в Афганистане >>"У них нет другого пути": Камилов оценил, выполнят ли талибы свои обещания >>
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ташкент, кабул, самолет, рейсы
Афганская Kam Air возобновляет рейсы между Кабулом и Ташкентом
15:20 10.12.2021 (обновлено: 15:21 10.12.2021)
Как часто будут летать самолеты и с какого числа — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Афганская авиакомпания Kam Air с 14 декабря возобновляет пассажирское авиасообщение между Кабулом и Ташкентом.
"У нас хорошая новость — мы возобновляем рейсы с 14 декабря", — сообщили РИА Новости
в представительстве авиаперевозчика в Узбекистане.
Представитель Kam Air отметил, что на первоначальном этапе пассажирские авиарейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам.
В конце ноября афганское агентство Bakhtar со ссылкой на заявление главы Kam Air Замари Камгара сообщало, что авиасообщение между Кабулом и Ташкентом может возобновиться в начале декабря.
По словам Камгара, проблема с воздушным транзитом была решена.
Однако узбекская сторона тогда заявляла, что ничего не знает о возобновлении регулярного авиасообщения между Кабулом и Ташкентом.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность