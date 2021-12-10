https://uz.sputniknews.ru/20211210/afganskaya-kam-air-vozobnovlyaet-reysy-mejdu-kabulom-i-tashkentom-21741121.html

Афганская Kam Air возобновляет рейсы между Кабулом и Ташкентом

Афганская Kam Air возобновляет рейсы между Кабулом и Ташкентом

Как часто будут летать самолеты и с какого числа — читайте в обзоре.

2021-12-10T15:20+0500

2021-12-10T15:20+0500

2021-12-10T15:21+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

ташкент

кабул

самолет

рейсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0a/21740820_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_ad386c59e679684781706a36b749c638.jpg

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Афганская авиакомпания Kam Air с 14 декабря возобновляет пассажирское авиасообщение между Кабулом и Ташкентом.Представитель Kam Air отметил, что на первоначальном этапе пассажирские авиарейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам.Узбекистан восстановит аэропорт в афганском Мазари-Шарифе >>В конце ноября афганское агентство Bakhtar со ссылкой на заявление главы Kam Air Замари Камгара сообщало, что авиасообщение между Кабулом и Ташкентом может возобновиться в начале декабря. По словам Камгара, проблема с воздушным транзитом была решена.Однако узбекская сторона тогда заявляла, что ничего не знает о возобновлении регулярного авиасообщения между Кабулом и Ташкентом.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Талибы намерены поддерживать узбекский язык в Афганистане >>"У них нет другого пути": Камилов оценил, выполнят ли талибы свои обещания >>

ташкент

кабул

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, кабул, самолет, рейсы