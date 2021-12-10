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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211210/afganskaya-kam-air-vozobnovlyaet-reysy-mejdu-kabulom-i-tashkentom-21741121.html
Афганская Kam Air возобновляет рейсы между Кабулом и Ташкентом
Афганская Kam Air возобновляет рейсы между Кабулом и Ташкентом
Как часто будут летать самолеты и с какого числа — читайте в обзоре.
2021-12-10T15:20+0500
2021-12-10T15:21+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
ташкент
кабул
самолет
рейсы
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Афганская авиакомпания Kam Air с 14 декабря возобновляет пассажирское авиасообщение между Кабулом и Ташкентом.Представитель Kam Air отметил, что на первоначальном этапе пассажирские авиарейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам.Узбекистан восстановит аэропорт в афганском Мазари-Шарифе &gt;&gt;В конце ноября афганское агентство Bakhtar со ссылкой на заявление главы Kam Air Замари Камгара сообщало, что авиасообщение между Кабулом и Ташкентом может возобновиться в начале декабря. По словам Камгара, проблема с воздушным транзитом была решена.Однако узбекская сторона тогда заявляла, что ничего не знает о возобновлении регулярного авиасообщения между Кабулом и Ташкентом.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Талибы намерены поддерживать узбекский язык в Афганистане &gt;&gt;"У них нет другого пути": Камилов оценил, выполнят ли талибы свои обещания &gt;&gt;
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ташкент, кабул, самолет, рейсы

Афганская Kam Air возобновляет рейсы между Кабулом и Ташкентом

15:20 10.12.2021 (обновлено: 15:21 10.12.2021)
© Unsplash / Samuel’s PhotosСамолет
Самолет - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
© Unsplash / Samuel’s Photos
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Как часто будут летать самолеты и с какого числа — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Афганская авиакомпания Kam Air с 14 декабря возобновляет пассажирское авиасообщение между Кабулом и Ташкентом.
"У нас хорошая новость — мы возобновляем рейсы с 14 декабря", — сообщили РИА Новости в представительстве авиаперевозчика в Узбекистане.
Представитель Kam Air отметил, что на первоначальном этапе пассажирские авиарейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам.
Узбекистан восстановит аэропорт в афганском Мазари-Шарифе >>
В конце ноября афганское агентство Bakhtar со ссылкой на заявление главы Kam Air Замари Камгара сообщало, что авиасообщение между Кабулом и Ташкентом может возобновиться в начале декабря.
По словам Камгара, проблема с воздушным транзитом была решена.
Однако узбекская сторона тогда заявляла, что ничего не знает о возобновлении регулярного авиасообщения между Кабулом и Ташкентом.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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