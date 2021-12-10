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Российский "Уралхим" поможет Узбекистану производить сложные удобрения — фото
Российский "Уралхим" поможет Узбекистану производить сложные удобрения — фото
Какие именно удобрения будут производить на территории республики и что известно о российской компании — в материале.
2021-12-10T08:59+0500
2021-12-10T09:01+0500
экономика
узбекистан
удобрения
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Власти Узбекистана намерены привлечь "Уралхим" к реализации в республике проектов по производству сложных удобрений.Накануне президент Шавкат Мирзиёев и глава компании Дмитрий Мазепин встретились в Ташкенте. Стороны обсудили развитие сотрудничества и уделили внимание "реализации перспективных инвестиционных проектов по производству азотных, фосфорных и сложных удобрений с освоением ресурсной базы". Мирзиёев и Мазепин также договорились о совместной деятельности в сфере научно-технических разработок и подготовки квалифицированных кадров. Газпромбанк подумает над финансированием строительства заводов удобрений в Узбекистане &gt;&gt;Компания "Уралхим" занимает второе место в мире и первое в России по производству аммиачной селитры. Среди производственных активов компании — филиал "Азот" (Пермский край), филиал "Пермские минеральные удобрения", филиал Кирово-Чепецкого химического комбината (Кировская область) и "Воскресенские минеральные удобрения" (Подмосковье).Читайте также:Россия поможет построить газохимический комплекс в Бухарской области &gt;&gt;Узбекистан привлечет российские компании для создания совместного производства станков &gt;&gt;
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узбекистан, удобрения

Российский "Уралхим" поможет Узбекистану производить сложные удобрения — фото

08:59 10.12.2021 (обновлено: 09:01 10.12.2021)
© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Перейти в фотобанкГранулированные калийные удобрения, иллюстративное фото
Гранулированные калийные удобрения, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
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Какие именно удобрения будут производить на территории республики и что известно о российской компании — в материале.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Власти Узбекистана намерены привлечь "Уралхим" к реализации в республике проектов по производству сложных удобрений.
Накануне президент Шавкат Мирзиёев и глава компании Дмитрий Мазепин встретились в Ташкенте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял главу российской компании "Уралхим"
Президент Узбекистана принял главу российской компании Уралхим - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
Президент Узбекистана принял главу российской компании "Уралхим"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны обсудили развитие сотрудничества и уделили внимание "реализации перспективных инвестиционных проектов по производству азотных, фосфорных и сложных удобрений с освоением ресурсной базы".
Мирзиёев и Мазепин также договорились о совместной деятельности в сфере научно-технических разработок и подготовки квалифицированных кадров.
Газпромбанк подумает над финансированием строительства заводов удобрений в Узбекистане >>
Компания "Уралхим" занимает второе место в мире и первое в России по производству аммиачной селитры.
Среди производственных активов компании — филиал "Азот" (Пермский край), филиал "Пермские минеральные удобрения", филиал Кирово-Чепецкого химического комбината (Кировская область) и "Воскресенские минеральные удобрения" (Подмосковье).
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