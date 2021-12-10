https://uz.sputniknews.ru/20211210/rossiyskiy-uralxim-pomojet-uzbekistanu-proizvodit-slojnye-udobreniya--foto-21734726.html

Российский "Уралхим" поможет Узбекистану производить сложные удобрения — фото

Российский "Уралхим" поможет Узбекистану производить сложные удобрения — фото

Какие именно удобрения будут производить на территории республики и что известно о российской компании — в материале.

2021-12-10T08:59+0500

2021-12-10T08:59+0500

2021-12-10T09:01+0500

экономика

узбекистан

удобрения

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Власти Узбекистана намерены привлечь "Уралхим" к реализации в республике проектов по производству сложных удобрений.Накануне президент Шавкат Мирзиёев и глава компании Дмитрий Мазепин встретились в Ташкенте. Стороны обсудили развитие сотрудничества и уделили внимание "реализации перспективных инвестиционных проектов по производству азотных, фосфорных и сложных удобрений с освоением ресурсной базы". Мирзиёев и Мазепин также договорились о совместной деятельности в сфере научно-технических разработок и подготовки квалифицированных кадров. Газпромбанк подумает над финансированием строительства заводов удобрений в Узбекистане >>Компания "Уралхим" занимает второе место в мире и первое в России по производству аммиачной селитры. Среди производственных активов компании — филиал "Азот" (Пермский край), филиал "Пермские минеральные удобрения", филиал Кирово-Чепецкого химического комбината (Кировская область) и "Воскресенские минеральные удобрения" (Подмосковье).Читайте также:Россия поможет построить газохимический комплекс в Бухарской области >>Узбекистан привлечет российские компании для создания совместного производства станков >>

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узбекистан, удобрения