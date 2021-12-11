https://uz.sputniknews.ru/20211211/analitiki-otsenili-sostoyanie-ekonomiki-uzbekistana-k-kontsu-2021-goda-21752563.html

Аналитики оценили состояние экономики Узбекистана к концу 2021 года

Аналитики оценили состояние экономики Узбекистана к концу 2021 года

Страна относительно благополучно преодолела пандемию коронавируса, считают мировые эксперты. Подробнее — в материале.

2021-12-11T13:17+0500

2021-12-11T13:17+0500

2021-12-11T13:17+0500

экономика

узбекистан

экономика

коронавирус covid-19

пандемия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0b/21752748_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_28b557a9eb113e3d6e1148494c8f8ffe.jpg

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2021 году до 7%. Аналитики отметили, что республика "относительно хорошо перенесла пандемию": экономическая активность стала восстанавливаться уже во второй половине 2020-го и продолжилась в 2021 году.Эксперты фонда считают, что инфляция в Узбекистане остается высокой и ожидается по итогам года на уровне 10% из-за давления цен на продовольствие и сырьевые товары, что отражает мировые тенденции.По прогнозам МВФ, если пандемия коронавируса пойдет на спад, рост ВВП в Узбекистане в 2022 году сохранится на уровне 6%. На Узбекистан также могут негативно повлиять замедление темпов роста в странах, которые являются его основными торговыми партнерами, волатильность цен на сырьевые товары (особенно на золото) или рост мировых цен, добавили в МВФ.Удивит ли Узбекистан "взрывным" ВВП в 2022 году >>В сентябре Азиатский банк развития повысил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана до 5% в 2021 году из-за снижения рисков последствий пандемии COVID-19. Ранее говорилось о 4%. В октябре и ноябре это же сделали Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития — до 6,2% и 6,8% против 4,8% и 5,6% соответственно в июне из-за восстановления потоков инвестиций, торговли и денежных переводов.В июле Центральный банк Узбекистана повысил прогноз роста ВВП страны в текущем году с 5,5% до 6,8% из-за улучшения ситуации в экономике. По официальным данным, в 2020 году ВВП страны вырос на 1,5% в условиях кризиса, связанного с коронавирусом. Читайте также:Связь экономики с пандемией ослабевает – ЕАБР >>Эксперт рассказал, каким будет 2022 год для экономики Узбекистана >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, экономика, коронавирус covid-19, пандемия