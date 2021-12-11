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ДТП под Нижним Новгородом: новые данные о пострадавших из Узбекистана
ДТП под Нижним Новгородом: новые данные о пострадавших из Узбекистана
Что произошло и сколько всего пострадавших — в материале.
2021-12-11T10:42+0500
2021-12-11T10:42+0500
происшествия
нижний новгород
дтп
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Пять граждан Узбекистана пострадали накануне в ДТП с автобусом в Нижегородской области.Вечером в четверг в Ардатовском районе на автодороге местного значения Ардатов — Арзамас около поселка Идеал вахтовый автобус столкнулся с грузовиком КАМАЗ. По данным ГУ МВД по Нижегородской области, водитель автобуса выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям. В итоге, машину вынесло на встречную полосу.Водитель автобуса погиб.Позднее в экстренных службах сообщили, что из 23 человек, находившихся в транспорте, пострадали десять, все они являются гражданами Узбекистана. Однако в Агентстве по внешней миграции скорректировали информацию. Всех пострадавших выписали из больницы в тот же день после оказания медицинской помощи.Читайте также: Грузовик протаранил "Дамас" под Навои, погибли люди &gt;&gt;В Нигерии грузовик сбил школьников — 17 подростков погибли &gt;&gt;
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ДТП под Нижним Новгородом: новые данные о пострадавших из Узбекистана

10:42 11.12.2021
© Sputnik / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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В Агентстве по внешней миграции скорректировали информацию о пострадавших.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Пять граждан Узбекистана пострадали накануне в ДТП с автобусом в Нижегородской области.
Вечером в четверг в Ардатовском районе на автодороге местного значения Ардатов — Арзамас около поселка Идеал вахтовый автобус столкнулся с грузовиком КАМАЗ.
По данным ГУ МВД по Нижегородской области, водитель автобуса выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям. В итоге, машину вынесло на встречную полосу.
Водитель автобуса погиб.
Позднее в экстренных службах сообщили, что из 23 человек, находившихся в транспорте, пострадали десять, все они являются гражданами Узбекистана. Однако в Агентстве по внешней миграции скорректировали информацию.
"На момент аварии в автобусе находилось 13 граждан Узбекистана. В результате ДТП пять граждан Узбекистана с различными травмами были госпитализированы в близлежащую городскую больницу", — заявили в ведомстве.
Всех пострадавших выписали из больницы в тот же день после оказания медицинской помощи.
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