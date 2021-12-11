https://uz.sputniknews.ru/20211211/dtp-pod-nijnim-novgorodom-novye-dannye-o-postradavshix-iz-uzbekistana-21750171.html

ДТП под Нижним Новгородом: новые данные о пострадавших из Узбекистана

ДТП под Нижним Новгородом: новые данные о пострадавших из Узбекистана

Что произошло и сколько всего пострадавших — в материале.

2021-12-11T10:42+0500

2021-12-11T10:42+0500

2021-12-11T10:42+0500

происшествия

нижний новгород

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0b/21750142_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_15084fcbea4c0dd6e257fc5c0f18eec9.jpg

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Пять граждан Узбекистана пострадали накануне в ДТП с автобусом в Нижегородской области.Вечером в четверг в Ардатовском районе на автодороге местного значения Ардатов — Арзамас около поселка Идеал вахтовый автобус столкнулся с грузовиком КАМАЗ. По данным ГУ МВД по Нижегородской области, водитель автобуса выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям. В итоге, машину вынесло на встречную полосу.Водитель автобуса погиб.Позднее в экстренных службах сообщили, что из 23 человек, находившихся в транспорте, пострадали десять, все они являются гражданами Узбекистана. Однако в Агентстве по внешней миграции скорректировали информацию. Всех пострадавших выписали из больницы в тот же день после оказания медицинской помощи.Читайте также: Грузовик протаранил "Дамас" под Навои, погибли люди >>В Нигерии грузовик сбил школьников — 17 подростков погибли >>

нижний новгород

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

нижний новгород, дтп