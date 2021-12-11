https://uz.sputniknews.ru/20211211/uzbekistantsam-stanet-prosche-poluchit-ipotechnye-kredity-21750722.html

Узбекистанцам станет проще получить ипотечные кредиты

Узбекистанцам станет проще получить ипотечные кредиты

Подробнее о субсидиях и условиях, при которых они предоставляются, — в материале.

2021-12-11T11:12+0500

2021-12-11T11:12+0500

2021-12-11T11:13+0500

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Президент подписал указ "О дополнительных мерах по обеспечению населения жильем посредством ипотечных кредитов на основе рыночных принципов".С 10 декабря отменена практика установления максимальной нормы площади квартиры при выплате за счет средств госбюджета субсидий гражданам с невысоким уровнем дохода и нуждающимся в улучшении жилищных условий.Минэкономразвития ежегодно будет утверждать максимальный размер ипотечного кредита и размер субсидии на компенсацию части первоначального взноса, выделяемые одному заемщику.Субсидии на компенсацию части первоначального взноса выплачиваются в фиксированном размере — 32 миллиона сумов, субсидии на компенсацию части процентных платежей — в течение первых пяти лет в части, превышающей 10 процентных пунктов, независимо от местонахождения, стоимости и площади приобретаемой квартиры.Когда цена приобретаемой квартиры превышает максимальный размер ипотечного кредита, также выплачиваются субсидии на компенсацию части первоначального взноса и процентных платежей.В Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья >>Оставшаяся часть стоимости оплачивается заемщиком за счет собственных средств и иных источников, не запрещенных законодательством, путем увеличения суммы первоначального взноса.Кроме того, гражданам при получении ипотечного кредита разрешили привлекать в качестве созаемщиков других лиц, не проживающих вместе с ними и не являющихся их близкими родственниками.Власти установили на 2022 год:Местные хокимияте в течение месяца создадут не менее 5 центров по оказанию ипотечных услуг — в Ташкенте. Минимум по два центра также откроют в Республике Каракалпакстан и областях.Кроме того, власти будут собирать сведения о площади, стоимости и местонахождении жилья, а также коммерческих банках, предоставляющих кредиты и их условиях. В центрах можно также получить услуги по выдаче уведомлений о предоставлении субсидии, оформлению договоров купли-продажи жилья и ипотечного кредитования, государственной регистрации прав на жилье.Читайте также:Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане >>Малообеспеченным семьям просубсидируют ипотечный взнос >>

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узбекистанцы, кредит, ипотека