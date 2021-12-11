https://uz.sputniknews.ru/20211211/uzbekistantsam-stanet-prosche-poluchit-ipotechnye-kredity-21750722.html
Узбекистанцам станет проще получить ипотечные кредиты
Узбекистанцам станет проще получить ипотечные кредиты
Подробнее о субсидиях и условиях, при которых они предоставляются, — в материале.
2021-12-11T11:12+0500
2021-12-11T11:12+0500
2021-12-11T11:13+0500
общество
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кредит
ипотека
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Президент подписал указ "О дополнительных мерах по обеспечению населения жильем посредством ипотечных кредитов на основе рыночных принципов".С 10 декабря отменена практика установления максимальной нормы площади квартиры при выплате за счет средств госбюджета субсидий гражданам с невысоким уровнем дохода и нуждающимся в улучшении жилищных условий.Минэкономразвития ежегодно будет утверждать максимальный размер ипотечного кредита и размер субсидии на компенсацию части первоначального взноса, выделяемые одному заемщику.Субсидии на компенсацию части первоначального взноса выплачиваются в фиксированном размере — 32 миллиона сумов, субсидии на компенсацию части процентных платежей — в течение первых пяти лет в части, превышающей 10 процентных пунктов, независимо от местонахождения, стоимости и площади приобретаемой квартиры.Когда цена приобретаемой квартиры превышает максимальный размер ипотечного кредита, также выплачиваются субсидии на компенсацию части первоначального взноса и процентных платежей.В Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья >>Оставшаяся часть стоимости оплачивается заемщиком за счет собственных средств и иных источников, не запрещенных законодательством, путем увеличения суммы первоначального взноса.Кроме того, гражданам при получении ипотечного кредита разрешили привлекать в качестве созаемщиков других лиц, не проживающих вместе с ними и не являющихся их близкими родственниками.Власти установили на 2022 год:Местные хокимияте в течение месяца создадут не менее 5 центров по оказанию ипотечных услуг — в Ташкенте. Минимум по два центра также откроют в Республике Каракалпакстан и областях.Кроме того, власти будут собирать сведения о площади, стоимости и местонахождении жилья, а также коммерческих банках, предоставляющих кредиты и их условиях. В центрах можно также получить услуги по выдаче уведомлений о предоставлении субсидии, оформлению договоров купли-продажи жилья и ипотечного кредитования, государственной регистрации прав на жилье.Читайте также:Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане >>Малообеспеченным семьям просубсидируют ипотечный взнос >>
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узбекистанцы, кредит, ипотека
Узбекистанцам станет проще получить ипотечные кредиты
11:12 11.12.2021 (обновлено: 11:13 11.12.2021)
Подробнее о субсидиях и условиях, при которых они предоставляются, — в материале.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik
. Президент подписал указ
"О дополнительных мерах по обеспечению населения жильем посредством ипотечных кредитов на основе рыночных принципов".
С 10 декабря отменена практика установления максимальной нормы площади квартиры при выплате за счет средств госбюджета субсидий гражданам с невысоким уровнем дохода и нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Минэкономразвития ежегодно будет утверждать максимальный размер ипотечного кредита и размер субсидии на компенсацию части первоначального взноса, выделяемые одному заемщику.
При этом граждане, получающие субсидии, за счет собственных средств уплачивают часть первоначального взноса по ипотечному кредиту — не менее 5% от стоимости жилья.
Субсидии на компенсацию части первоначального взноса выплачиваются в фиксированном размере — 32 миллиона сумов, субсидии на компенсацию части процентных платежей — в течение первых пяти лет в части, превышающей 10 процентных пунктов, независимо от местонахождения, стоимости и площади приобретаемой квартиры.
Когда цена приобретаемой квартиры превышает максимальный размер ипотечного кредита, также выплачиваются субсидии на компенсацию части первоначального взноса и процентных платежей.
Оставшаяся часть стоимости оплачивается заемщиком за счет собственных средств и иных источников, не запрещенных законодательством, путем увеличения суммы первоначального взноса.
Кроме того, гражданам при получении ипотечного кредита разрешили привлекать в качестве созаемщиков других лиц, не проживающих вместе с ними и не являющихся их близкими родственниками.
Власти установили на 2022 год:
целевые показатели выделения ипотечных кредитов на приобретение квартир, а также строительство и реконструкцию индивидуального жилья;
целевые показатели выделения субсидий по ипотечным кредитам;
максимальный размер ипотечного кредита и фиксированный размер субсидии на компенсацию части первоначального взноса, выделяемых одному заемщику.
Местные хокимияте в течение месяца создадут не менее 5 центров по оказанию ипотечных услуг — в Ташкенте. Минимум по два центра также откроют в Республике Каракалпакстан и областях.
Центры должны предоставлять информацию о строительных организациях, возводимых многоквартирных жилых домах, количестве в них квартир.
Кроме того, власти будут собирать сведения о площади, стоимости и местонахождении жилья, а также коммерческих банках, предоставляющих кредиты и их условиях.
В центрах можно также получить услуги по выдаче уведомлений о предоставлении субсидии, оформлению договоров купли-продажи жилья и ипотечного кредитования, государственной регистрации прав на жилье.