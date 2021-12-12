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Врач перечислил симптомы инфаркта, которые появляются за час до приступа
Врач перечислил симптомы инфаркта, которые появляются за час до приступа
Как защитить свое здоровье и вовремя понять, что следует вызвать скорую помощь — в материале.
2021-12-12T07:00+0500
2021-12-12T07:00+0500
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здоровье
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Опасность инфаркта головного мозга в том, что зачастую его симптомы не сразу заметны. Однако есть несколько "звоночков", которые могут помочь вовремя распознать надвигающийся приступ.Их озвучил терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров. Речь идет о следующих признаках: cильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках.Как происходит приступ? Прежде всего, у человека начинает нарушаться сознание, вплоть до спячки.Также сильно меняется речь: предложения становятся бессвязными, человек произносит их медленно. В особо тяжелых случаях пациент вовсе ничего не может сказать.Третье проявление инфаркта — начинаются проблемы с координацией. Человек попросту не может идти и падает, поскольку снижается мышечный тонус в руках и ногах.В таких случаях следует срочно вызвать скорую помощь. Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал запретное лекарство при кризе, которое приводит к инфаркту и инсульту. Читайте также: Болит голова: что смертельно опасно делать в этом случае &gt;&gt;"Убивают людей": доктор Мясников назвал смертельно опасные лекарства &gt;&gt;
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здоровье, скорая помощь

Врач перечислил симптомы инфаркта, которые появляются за час до приступа

07:00 12.12.2021
© Depositphotos / Sudok1Результаты КТ головного мозга
Результаты КТ головного мозга - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.12.2021
© Depositphotos / Sudok1
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Как защитить свое здоровье и вовремя понять, что следует вызвать скорую помощь — в материале.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Опасность инфаркта головного мозга в том, что зачастую его симптомы не сразу заметны.
Однако есть несколько "звоночков", которые могут помочь вовремя распознать надвигающийся приступ.
Их озвучил терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.
Речь идет о следующих признаках: cильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках.
"И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии и начинается инфаркт мозга", — подчеркнул Аскаров.
Как происходит приступ? Прежде всего, у человека начинает нарушаться сознание, вплоть до спячки.
Также сильно меняется речь: предложения становятся бессвязными, человек произносит их медленно. В особо тяжелых случаях пациент вовсе ничего не может сказать.
Третье проявление инфаркта — начинаются проблемы с координацией. Человек попросту не может идти и падает, поскольку снижается мышечный тонус в руках и ногах.
В таких случаях следует срочно вызвать скорую помощь.
Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал запретное лекарство при кризе, которое приводит к инфаркту и инсульту.
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