https://uz.sputniknews.ru/20211213/gosudarstvo-izbavlyaetsya-ot-aktivov-v-ao-ferganaazot-21769765.html

Государство избавляется от активов в АО "Ферганаазот"

Государство избавляется от активов в АО "Ферганаазот"

Предприятие производит 2,8 млн тонн удобрений в год, а финансовые результаты компании демонстрируют высокую положительную динамику.

2021-12-13T13:44+0500

2021-12-13T13:44+0500

2021-12-13T13:44+0500

экономика

финансы

государство

ферганаазот

удобрения

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ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Агентство по управлению госактивами намерено продать государственную долю в капитале акционерного общества "Ферганаазот", сообщается на сайте агентства. На продажу выставлен практически весь пакет акций. Ведущим консультантом по сделке выступает международная консалтинговая компания Deloitte TCF LLP. Ожидается содействие Международной Финансовой Корпорации.Продажа организована как конкурентный процесс подачи заявок, открытый для всех заинтересованных сторон. Вначале будут получены необязывающие, а затем – обязывающие предложения от заинтересованных участников. В последующем организуют переговоры с одним или несколькими из претендентов.Мирзиёев поручил ускорить приватизацию около 1,4 тысячи госактивов>>Окончательный срок подачи заявок в виде необязывающих предложений — 15 февраля 2022 года.Крупнейший производитель удобренийАО "Ферганаазот" создано в 1962 году и является одним из крупнейших в Узбекистане производителей минеральных азотных удобрений, дефолиантов и ацетатов целлюлозы. Предприятие состоит из трех основных комплексов:В текущем году пустят с молотка 80 госактивов в Ташкенте и Ташобласти>>Кроме этого, функционируют цеха по производству азотно-фосфорного удобрения АФУ, жидкого удобрения КАС, жидкого азотно-кальциевого удобрения, удобрения для тепличных хозяйств "Дармон", нитрата натрия, бикарбоната натрия, полиэтиленовых мешков для обеспечения минеральных удобрений тарой и др.Суммарные производственные мощности предприятия составляют 2,8 млн тонн удобрений в год.Финансовые результаты компании демонстрируют высокую положительную динамику. По итогам 2020 года ее чистая прибыль составила 292,6 млрд сумов (в 2019 году — 220 млрд. сумов), по итогам 2021 года ожидается дополнительный рост.Российский "Уралхим" поможет Узбекистану производить сложные удобрения — фото>>

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финансы, государство, ферганаазот, удобрения