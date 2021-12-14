https://uz.sputniknews.ru/20211214/askar-akaev-vernulsya-v-kyrgyzstan--videoobraschenie-politika-21785537.html

Аскар Акаев вернулся в Кыргызстан

Аскар Акаев вернулся в Кыргызстан

Первый президент страны Аскар Акаев прилетал в Кыргызстан в августе. По информации Генпрокуратуры, в настоящее время он оказывает следствию активное... 14.12.2021, Sputnik Узбекистан

2021-12-14T14:27+0500

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кыргызстан

аскар акаев

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев вновь прибыл в страну, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Причина прилета экс-лидера республики не уточняется. Хорошо знающие его политики пока не отвечают на телефонные звонки.В Кыргызстане задержали экс-премьера >>По информации Генпрокуратуры, Акаев "активно сотрудничал со следствием" по делу о Кумторе. Ранее в отношении него было вынесено уведомление о подозрении в коррупции при заключении генерального соглашения по проекту "Кумтор" в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией "Камеко" в 2003-м.Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подаст в отставку >>В Кыргызстане он пробыл несколько дней. Перед вылетом политик опубликовал видеообращение с откровениями. В ролике Акаев объяснил, почему вернулся в страну. К тому же он признал, что соглашения по проекту "Кумтор" были невыгодны стране. Также он рассказал, почему эти документы были подписаны.В августе 2021 года Аскар Акаев уже прилетал в Бишкек для проведения следственных действий и выяснения других вопросов, имеющихся у правоохранительных органов.Читайте также:Алмазбек Атамбаев призывает власти прекратить преследование >>В Кыргызстане задержаны руководители Погранслужбы

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кыргызстан, аскар акаев