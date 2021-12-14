Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211214/askar-akaev-vernulsya-v-kyrgyzstan--videoobraschenie-politika-21785537.html
Аскар Акаев вернулся в Кыргызстан
Аскар Акаев вернулся в Кыргызстан
Первый президент страны Аскар Акаев прилетал в Кыргызстан в августе. По информации Генпрокуратуры, в настоящее время он оказывает следствию активное... 14.12.2021, Sputnik Узбекистан
2021-12-14T14:27+0500
2021-12-14T14:30+0500
в мире
кыргызстан
аскар акаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/02/19916911_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b7cf6271262e3ee5c48349f6a0f77a60.jpg
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев вновь прибыл в страну, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Причина прилета экс-лидера республики не уточняется. Хорошо знающие его политики пока не отвечают на телефонные звонки.В Кыргызстане задержали экс-премьера &gt;&gt;По информации Генпрокуратуры, Акаев "активно сотрудничал со следствием" по делу о Кумторе. Ранее в отношении него было вынесено уведомление о подозрении в коррупции при заключении генерального соглашения по проекту "Кумтор" в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией "Камеко" в 2003-м.Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подаст в отставку &gt;&gt;В Кыргызстане он пробыл несколько дней. Перед вылетом политик опубликовал видеообращение с откровениями. В ролике Акаев объяснил, почему вернулся в страну. К тому же он признал, что соглашения по проекту "Кумтор" были невыгодны стране. Также он рассказал, почему эти документы были подписаны.В августе 2021 года Аскар Акаев уже прилетал в Бишкек для проведения следственных действий и выяснения других вопросов, имеющихся у правоохранительных органов.Читайте также:Алмазбек Атамбаев призывает власти прекратить преследование &gt;&gt;В Кыргызстане задержаны руководители Погранслужбы
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/02/19916911_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d565df54141e52e7bc8df52b2779927.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кыргызстан, аскар акаев

Аскар Акаев вернулся в Кыргызстан

14:27 14.12.2021 (обновлено: 14:30 14.12.2021)
© Sputnik / Александр Натрускин Аскар Акаев
Аскар Акаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Александр Натрускин
Подписаться на
Первый президент страны Аскар Акаев прилетал в Кыргызстан в августе. По информации Генпрокуратуры, в настоящее время он оказывает следствию активное сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев вновь прибыл в страну, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Причина прилета экс-лидера республики не уточняется. Хорошо знающие его политики пока не отвечают на телефонные звонки.
В Кыргызстане задержали экс-премьера >>
По информации Генпрокуратуры, Акаев "активно сотрудничал со следствием" по делу о Кумторе. Ранее в отношении него было вынесено уведомление о подозрении в коррупции при заключении генерального соглашения по проекту "Кумтор" в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией "Камеко" в 2003-м.
Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подаст в отставку >>
В Кыргызстане он пробыл несколько дней. Перед вылетом политик опубликовал видеообращение с откровениями. В ролике Акаев объяснил, почему вернулся в страну. К тому же он признал, что соглашения по проекту "Кумтор" были невыгодны стране. Также он рассказал, почему эти документы были подписаны.
В августе 2021 года Аскар Акаев уже прилетал в Бишкек для проведения следственных действий и выяснения других вопросов, имеющихся у правоохранительных органов.
Читайте также:
Алмазбек Атамбаев призывает власти прекратить преследование >>
В Кыргызстане задержаны руководители Погранслужбы
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:38Две новые газотурбинные установки появятся на Ташкентской ТЭЦ
17:03Музеи Центральной Азии могут стать участниками виртуального проекта
16:46Танцовщица Паризода получила награду от ОВД Узбекистана — видео
15:36В Ташкенте задержаны банкиры за вымогательство крупной суммы денег
15:31Образование, студенчество, бюджетные места: три причины для учебы в России
14:51Российский бизнес-омбудсмен оценил экономические реформы в Узбекистане
14:27Аскар Акаев вернулся в Кыргызстан
13:57Эксперт объяснил, почему Германия отказывается от "Северного потока-2"
13:40Муниса Ризаева показала редкое детское фото и заинтриговала поклонников
13:22Численность населения Узбекистана 2021
13:09Звезды выступили на пикете в поддержку Ассанжа в Нью-Йорке
13:06ВВП стран Центральной Азии превысил $300 млрд – эксперт
12:46В МИД России рассказали о новом импульсе сотрудничества с Узбекистаном
12:14Кабмину передан Фонд развития культуры и искусства
11:53Команда извращенцев хочет победить на Олимпиаде
11:41Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов
11:28На что Узбекистан потратит миллионы долларов, выделенные Индией
11:24Зафиксирован самый низкий за 8 месяцев прирост заболевших коронавирусом
10:34В Узбекистане из запланированных полностью привиты 55% населения
10:26Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина