https://uz.sputniknews.ru/20211214/pereval-taxtakaracha-vremenno-zakryt-dlya-dvijeniya-prichina-21778022.html

Перевал Тахтакарача временно закрыт для движения: причина

Перевал Тахтакарача временно закрыт для движения: причина

Одну из самых популярных дорог закрыли буквально вчера.

2021-12-14T08:30+0500

2021-12-14T08:30+0500

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общество

перевал

дорога

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Движение на автомобильной трассе М-39 через перевал Тахтакарача приостановлено из-за сильного снегопада.По данным ведомства, сотрудники профильных ведомств ведут работы по очистке автомобильной трассы.Ранее в Узгидромете сообщили, что 13-15 декабря на территорию Узбекистана придет похолодание с районов Поволжья. Туман и холода до -12: какую погоду ждать на неделе >>Температура воздуха понизится до -6 градусов днем и -12 градусов ночью. Это на 4−6 градусов ниже средних значений в это время.Перевал Тахтакарача находится на гребне западной части Зарафшанского хребта. Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря. Через него проходит дорога М-39 "Алма-Ата — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез", соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.Читайте также:Узбекистан накроет туман: погода на 14 декабря >>Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео >>

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перевал, дорога