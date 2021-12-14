https://uz.sputniknews.ru/20211214/pereval-taxtakaracha-vremenno-zakryt-dlya-dvijeniya-prichina-21778022.html
Перевал Тахтакарача временно закрыт для движения: причина
Перевал Тахтакарача временно закрыт для движения: причина
Одну из самых популярных дорог закрыли буквально вчера.
2021-12-14T08:30+0500
2021-12-14T08:30+0500
2021-12-14T09:09+0500
общество
перевал
дорога
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Движение на автомобильной трассе М-39 через перевал Тахтакарача приостановлено из-за сильного снегопада.По данным ведомства, сотрудники профильных ведомств ведут работы по очистке автомобильной трассы.Ранее в Узгидромете сообщили, что 13-15 декабря на территорию Узбекистана придет похолодание с районов Поволжья. Туман и холода до -12: какую погоду ждать на неделе >>Температура воздуха понизится до -6 градусов днем и -12 градусов ночью. Это на 4−6 градусов ниже средних значений в это время.Перевал Тахтакарача находится на гребне западной части Зарафшанского хребта. Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря. Через него проходит дорога М-39 "Алма-Ата — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез", соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.Читайте также:Узбекистан накроет туман: погода на 14 декабря >>Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео >>
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перевал, дорога
Перевал Тахтакарача временно закрыт для движения: причина
08:30 14.12.2021 (обновлено: 09:09 14.12.2021)
Дорогу временно закрыли в понедельник с 14.00.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Движение на автомобильной трассе М-39 через перевал Тахтакарача приостановлено из-за сильного снегопада.
"В связи c обильным снегом и образованием льда на дороге 13 декабря с 14.00 движение автотранспортных средств на перевале Тахтакарача на территории Кашкадарьинской области временно приостановлено", — предупредили в МЧС.
По данным ведомства, сотрудники профильных ведомств ведут работы по очистке автомобильной трассы.
Ранее в Узгидромете сообщили, что 13-15 декабря на территорию Узбекистана придет похолодание с районов Поволжья.
Температура воздуха понизится до -6 градусов днем и -12 градусов ночью. Это на 4−6 градусов ниже средних значений в это время.
Перевал Тахтакарача находится на гребне западной части Зарафшанского хребта. Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря.
Через него проходит дорога М-39 "Алма-Ата — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез", соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.