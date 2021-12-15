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Доктор Мясников напомнил о вирусах, опаснее COVID-19
Доктор Мясников напомнил о вирусах, опаснее COVID-19
По мнению медика, существуют вирусы, разносчиками которых являются животные. И эти эпидемии контролировать практически невозможно.
2021-12-15T13:31+0500
2021-12-15T13:32+0500
это интересно
эпидемия
вирус
врач
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Доктор Мясников рассказал об опасной болезни, которая в разгар пандемии COVID-19 вышла из под контроля медиков, передает РИА Новости."Сегодня все обеспокоены распространением коронавируса, — сетует врач. — По этой причине многие опасные болезни отошли на второй план". Большинство заболеваний, включая птичий грипп, по данным Мясникова, распространилось по миру из Китая, но контролировать животных-переносчиков вируса практически невозможно."Я не уверен, что если произойдет новая мутация птичьего гриппа, то мы быстро среагируем или потом масками защитимся. Еще до ковида говорили о том, что мы в двух мутациях от эпидемии, когда новый вирус перейдет от птицы к человеку, мутирует в человеке и начнет передаваться дальше. Тогда мы можем столкнуться с большой проблемой, а я не уверен, что ковид нас чему-то научил", — отметил врач.Он добавил, что смертность от этой болезни очень высокая: среди детей она достигает 53 процентов.Ранее Мясников назвал "недобитыми врагами" инфекции, перед которыми люди стали беспомощными из-за антибиотиков и возможности отказа от прививок.Читайте также: Что нельзя делать при простуде и гриппе — ответил доктор Мясников &gt;&gt;"Убивают людей": доктор Мясников назвал смертельно опасные лекарства &gt;&gt;
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эпидемия, вирус, врач, коронавирус covid-19

Доктор Мясников напомнил о вирусах, опаснее COVID-19

13:31 15.12.2021 (обновлено: 13:32 15.12.2021)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных COVID-19
Госпиталь для лечения больных COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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По мнению медика, существуют вирусы, разносчиками которых являются животные. И эти эпидемии контролировать практически невозможно.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Доктор Мясников рассказал об опасной болезни, которая в разгар пандемии COVID-19 вышла из под контроля медиков, передает РИА Новости.
"Сегодня все обеспокоены распространением коронавируса, — сетует врач. — По этой причине многие опасные болезни отошли на второй план". Большинство заболеваний, включая птичий грипп, по данным Мясникова, распространилось по миру из Китая, но контролировать животных-переносчиков вируса практически невозможно.
"Я не уверен, что если произойдет новая мутация птичьего гриппа, то мы быстро среагируем или потом масками защитимся. Еще до ковида говорили о том, что мы в двух мутациях от эпидемии, когда новый вирус перейдет от птицы к человеку, мутирует в человеке и начнет передаваться дальше. Тогда мы можем столкнуться с большой проблемой, а я не уверен, что ковид нас чему-то научил", — отметил врач.
Он добавил, что смертность от этой болезни очень высокая: среди детей она достигает 53 процентов.
Ранее Мясников назвал "недобитыми врагами" инфекции, перед которыми люди стали беспомощными из-за антибиотиков и возможности отказа от прививок.
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