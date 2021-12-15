https://uz.sputniknews.ru/20211215/doktor-myasnikov-napomnil-o-virusax-opasnee-covid-19-21800812.html

Доктор Мясников напомнил о вирусах, опаснее COVID-19

Доктор Мясников напомнил о вирусах, опаснее COVID-19

По мнению медика, существуют вирусы, разносчиками которых являются животные. И эти эпидемии контролировать практически невозможно.

2021-12-15T13:31+0500

2021-12-15T13:31+0500

2021-12-15T13:32+0500

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эпидемия

вирус

врач

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Доктор Мясников рассказал об опасной болезни, которая в разгар пандемии COVID-19 вышла из под контроля медиков, передает РИА Новости."Сегодня все обеспокоены распространением коронавируса, — сетует врач. — По этой причине многие опасные болезни отошли на второй план". Большинство заболеваний, включая птичий грипп, по данным Мясникова, распространилось по миру из Китая, но контролировать животных-переносчиков вируса практически невозможно."Я не уверен, что если произойдет новая мутация птичьего гриппа, то мы быстро среагируем или потом масками защитимся. Еще до ковида говорили о том, что мы в двух мутациях от эпидемии, когда новый вирус перейдет от птицы к человеку, мутирует в человеке и начнет передаваться дальше. Тогда мы можем столкнуться с большой проблемой, а я не уверен, что ковид нас чему-то научил", — отметил врач.Он добавил, что смертность от этой болезни очень высокая: среди детей она достигает 53 процентов.Ранее Мясников назвал "недобитыми врагами" инфекции, перед которыми люди стали беспомощными из-за антибиотиков и возможности отказа от прививок.Читайте также: Что нельзя делать при простуде и гриппе — ответил доктор Мясников >>"Убивают людей": доктор Мясников назвал смертельно опасные лекарства >>

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эпидемия, вирус, врач, коронавирус covid-19