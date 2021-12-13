Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Ситуация тяжелая, но привычная — эксперт о голоде в Афганистане
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В информационном поле все громче звучат заявления о надвигающемся на Афганистан гуманитарном кризисе. Однако, по мнению эксперта, страна живет в таком положении уже 40 лет.
ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Ситуация с голодом в Афганистане действительно тяжелая, но афганский народ в этом плане достаточно закаленный, считает российский политолог Василий Кравцов.
В интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан он отметил, что засухи, наподобие той, что наблюдалась этим летом, повторяются здесь периодически вне зависимости от того, меняется климат или нет.
“За 42 года изучения Афганистана были мощные засухи, но я не помню, чтобы был голод”, — говорит эксперт.
По его словам, в афганском обществе достаточно сильны принципы семейно-клановой солидарности, которая не позволит родственникам оставить членов семьи голодными.
Тем временем, в информационном поле все громче звучат заявления о надвигающемся на Афганистан после вывода американских войск гуманитарном кризисе.
Так, на прошедшей в Стамбуле встрече исследовательских центров стран Организации тюркских государств отмечалось, что к весне 2022 года с голодом там столкнутся 23 млн человек. Это больше половины почти 40-миллионного населения страны.
"До марта следующего года 23 миллиона афганцев могут столкнуться с голодом. Все это свидетельствует о том, что Афганистан не сможет справиться с гуманитарным кризисом в одиночку", — сказал на мероприятии первый заместитель директора института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Акрамжон Нематов.
Те же цифры упоминаются в исследования ООН. Эксперты международной организации пришли к выводу, что стране необходима помощь международного сообщества. В противном случае Афганистан ждет гуманитарная катастрофа.
Однако Василий Кравцов в этом сомневается и напоминает, что страна за последние 40 лет переживал еще более сложные времена, чем сейчас.
“Я не вижу, что будет некая катастрофа. Тем более многие эксперты на основе такого рода утверждений делают заявления, что будет массовый наплыв мигрантов, массовое бегство из страны. Я к этому отношусь скептически”, — сказал он.
Тем временем, взгляды Москвы и Ташкента по афганской проблематике полностью совпадают. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. По его мнению, это "создает надежную основу для совместных действий".
Камилов также добавил, что в ходе московского формата были обозначены ключевые проблемы, "требующие своего решения". Стороны пришли к общему выводу, что "с талибами надо работать".
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
Новые власти страны ждут признания мирового сообщества и разморозки афганских активов в зарубежных банках. В ответ от талибов ждут выполнения ряда условий, среди которых соблюдение прав человека, в особенности женщин, и формирование инклюзивного правительства, которое бы представляло интересы всех слоев многонационального населения страны.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность