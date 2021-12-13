https://uz.sputniknews.ru/20211213/situatsiya-tyajelaya-no-privychnaya--ekspert-o-golode-v-afganistane-21771738.html

Ситуация тяжелая, но привычная — эксперт о голоде в Афганистане

Ситуация тяжелая, но привычная — эксперт о голоде в Афганистане

Все громче звучат заявления о надвигающемся голоде в Афганистане. По мнению эксперта, страна живет так уже 40 лет.

2021-12-13T16:55+0500

2021-12-13T16:55+0500

2021-12-13T16:55+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

голод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19657882_0:50:3263:1885_1920x0_80_0_0_f661990a92a280154b818c13fa6b1ca1.jpg

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Ситуация с голодом в Афганистане действительно тяжелая, но афганский народ в этом плане достаточно закаленный, считает российский политолог Василий Кравцов.В интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан он отметил, что засухи, наподобие той, что наблюдалась этим летом, повторяются здесь периодически вне зависимости от того, меняется климат или нет.По его словам, в афганском обществе достаточно сильны принципы семейно-клановой солидарности, которая не позволит родственникам оставить членов семьи голодными.Тем временем, в информационном поле все громче звучат заявления о надвигающемся на Афганистан после вывода американских войск гуманитарном кризисе.В Ташкенте хотят срочно помочь Афганистану: в этом "замешана" зима>>Так, на прошедшей в Стамбуле встрече исследовательских центров стран Организации тюркских государств отмечалось, что к весне 2022 года с голодом там столкнутся 23 млн человек. Это больше половины почти 40-миллионного населения страны.Те же цифры упоминаются в исследования ООН. Эксперты международной организации пришли к выводу, что стране необходима помощь международного сообщества. В противном случае Афганистан ждет гуманитарная катастрофа.Власти Афганистана пока не разрешили ввоз помощи ООН из узбекского Термеза>>Однако Василий Кравцов в этом сомневается и напоминает, что страна за последние 40 лет переживал еще более сложные времена, чем сейчас.Тем временем, взгляды Москвы и Ташкента по афганской проблематике полностью совпадают. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. По его мнению, это "создает надежную основу для совместных действий".Камилов также добавил, что в ходе московского формата были обозначены ключевые проблемы, "требующие своего решения". Стороны пришли к общему выводу, что "с талибами надо работать".Лавров: важно не допустить "перелива" в Центральную Азию терроризма из Афганистана>>В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.Новые власти страны ждут признания мирового сообщества и разморозки афганских активов в зарубежных банках. В ответ от талибов ждут выполнения ряда условий, среди которых соблюдение прав человека, в особенности женщин, и формирование инклюзивного правительства, которое бы представляло интересы всех слоев многонационального населения страны.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьВласть талибов в Афганистане снаружи и внутри: почему ЦА не стоит расслабляться>>

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

афганистан, голод