https://uz.sputniknews.ru/20211215/pervyy-reys-kam-air-dostavil-passajirov-iz-kabula-v-tashkent-21795671.html

Первый рейс Kam Air доставил пассажиров из Кабула в Ташкент

Первый рейс Kam Air доставил пассажиров из Кабула в Ташкент

Как часто теперь будут летать самолеты авиакомпании Kam Air и почему авиасообщение было прервано — в обзоре.

2021-12-15T09:59+0500

2021-12-15T09:59+0500

2021-12-15T09:59+0500

общество

ташкент

авиасообщение

рейс

пассажиры

кабул

самолет

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Афганская авиакомпания Kam Air возобновила воздушное сообщение между Кабулом и Ташкентом.Ранее в Kam Air отмечали, что на первоначальном этапе пассажирские самолеты будут летать дважды в неделю — по вторникам и субботам.Узбекистан восстановит аэропорт в афганском Мазари-Шарифе >>В конце ноября афганское агентство Bakhtar со ссылкой на заявление главы Kam Air Замари Камгара сообщало, что авиасообщение между Кабулом и Ташкентом может возобновиться в начале декабря.По словам Камгара, проблема с воздушным транзитом была решена.Однако узбекская сторона тогда заявляла, что ничего не знает о возобновлении регулярного авиасообщения между Кабулом и Ташкентом.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото >>Авиарейсы в Сох стали регулярными >>

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ташкент, авиасообщение, рейс, пассажиры, кабул, самолет