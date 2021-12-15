https://uz.sputniknews.ru/20211215/pervyy-reys-kam-air-dostavil-passajirov-iz-kabula-v-tashkent-21795671.html
Первый рейс Kam Air доставил пассажиров из Кабула в Ташкент
Первый рейс Kam Air доставил пассажиров из Кабула в Ташкент
Как часто теперь будут летать самолеты авиакомпании Kam Air и почему авиасообщение было прервано — в обзоре.
2021-12-15T09:59+0500
2021-12-15T09:59+0500
2021-12-15T09:59+0500
общество
ташкент
авиасообщение
рейс
пассажиры
кабул
самолет
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Афганская авиакомпания Kam Air возобновила воздушное сообщение между Кабулом и Ташкентом.Ранее в Kam Air отмечали, что на первоначальном этапе пассажирские самолеты будут летать дважды в неделю — по вторникам и субботам.Узбекистан восстановит аэропорт в афганском Мазари-Шарифе >>В конце ноября афганское агентство Bakhtar со ссылкой на заявление главы Kam Air Замари Камгара сообщало, что авиасообщение между Кабулом и Ташкентом может возобновиться в начале декабря.По словам Камгара, проблема с воздушным транзитом была решена.Однако узбекская сторона тогда заявляла, что ничего не знает о возобновлении регулярного авиасообщения между Кабулом и Ташкентом.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото >>Авиарейсы в Сох стали регулярными >>
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ташкент, авиасообщение, рейс, пассажиры, кабул, самолет
Первый рейс Kam Air доставил пассажиров из Кабула в Ташкент
Как часто будут летать самолеты и почему авиасообщение было прервано, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Афганская авиакомпания Kam Air возобновила воздушное сообщение между Кабулом и Ташкентом.
"Сегодня после длительного перерыва первый рейс Kam Air доставил пассажиров из Кабула в Ташкент и обратно", — сообщили РИА Новости
в представительстве авиаперевозчика.
Ранее в Kam Air отмечали, что на первоначальном этапе пассажирские самолеты будут летать дважды в неделю — по вторникам и субботам.
В конце ноября афганское агентство Bakhtar со ссылкой на заявление главы Kam Air Замари Камгара сообщало, что авиасообщение между Кабулом и Ташкентом может возобновиться в начале декабря.
По словам Камгара, проблема с воздушным транзитом была решена.
Однако узбекская сторона тогда заявляла, что ничего не знает о возобновлении регулярного авиасообщения между Кабулом и Ташкентом.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность