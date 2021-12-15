Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211215/pervyy-reys-kam-air-dostavil-passajirov-iz-kabula-v-tashkent-21795671.html
Первый рейс Kam Air доставил пассажиров из Кабула в Ташкент
Первый рейс Kam Air доставил пассажиров из Кабула в Ташкент
Как часто теперь будут летать самолеты авиакомпании Kam Air и почему авиасообщение было прервано — в обзоре.
2021-12-15T09:59+0500
2021-12-15T09:59+0500
общество
ташкент
авиасообщение
рейс
пассажиры
кабул
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0f/21352247_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_b45f4211d84cf2a5139efafb4b6ac790.jpg
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Афганская авиакомпания Kam Air возобновила воздушное сообщение между Кабулом и Ташкентом.Ранее в Kam Air отмечали, что на первоначальном этапе пассажирские самолеты будут летать дважды в неделю — по вторникам и субботам.Узбекистан восстановит аэропорт в афганском Мазари-Шарифе &gt;&gt;В конце ноября афганское агентство Bakhtar со ссылкой на заявление главы Kam Air Замари Камгара сообщало, что авиасообщение между Кабулом и Ташкентом может возобновиться в начале декабря.По словам Камгара, проблема с воздушным транзитом была решена.Однако узбекская сторона тогда заявляла, что ничего не знает о возобновлении регулярного авиасообщения между Кабулом и Ташкентом.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото &gt;&gt;Авиарейсы в Сох стали регулярными &gt;&gt;
ташкент
кабул
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0f/21352247_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_ff472ba499408b9e4724fa1bd89bd5fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, авиасообщение, рейс, пассажиры, кабул, самолет

Первый рейс Kam Air доставил пассажиров из Кабула в Ташкент

09:59 15.12.2021
© Pixabay / blende12Самолет в небе, иллюстративное фото
Самолет в небе, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
© Pixabay / blende12
Подписаться на
Как часто будут летать самолеты и почему авиасообщение было прервано, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Афганская авиакомпания Kam Air возобновила воздушное сообщение между Кабулом и Ташкентом.
"Сегодня после длительного перерыва первый рейс Kam Air доставил пассажиров из Кабула в Ташкент и обратно", — сообщили РИА Новости в представительстве авиаперевозчика.
Ранее в Kam Air отмечали, что на первоначальном этапе пассажирские самолеты будут летать дважды в неделю — по вторникам и субботам.
Узбекистан восстановит аэропорт в афганском Мазари-Шарифе >>
В конце ноября афганское агентство Bakhtar со ссылкой на заявление главы Kam Air Замари Камгара сообщало, что авиасообщение между Кабулом и Ташкентом может возобновиться в начале декабря.
По словам Камгара, проблема с воздушным транзитом была решена.
Однако узбекская сторона тогда заявляла, что ничего не знает о возобновлении регулярного авиасообщения между Кабулом и Ташкентом.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Читайте также:
Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото >>
Авиарейсы в Сох стали регулярными >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:21Стало известно, с кем тесно сотрудничает Служба внешней разведки России
11:19В Ташкенте во время движения загорелся автомобиль с людьми — видео
10:45Обнародован рейтинг готовности к эпидемиям: на каком месте Узбекистан
10:28Браконьеры, застрелившие джейранов и кроликов, смогли уйти от погони
10:11В столице и двух регионах Узбекистана создадут 750 тысяч рабочих мест
09:59Первый рейс Kam Air доставил пассажиров из Кабула в Ташкент
09:37В Минздраве объяснили, почему уволены 40% сотрудников министерства
09:34Узбекистан за 10 лет увеличит мощности гидроэнергетики в 1,7 раза
09:04Узбекские и российские омбудсмены вместе "поднимут" бизнес
08:30Узбекистан "обезвредит" тонны радиоактивных отходов со времен СССР
07:00Сливочное пиво из Гарри Поттера
ВчераГороскоп на 2022 год: что ждет Тельца – самый подробный прогноз
ВчераКак будет выглядеть открытие Олимпиады-2024 в Париже - фото
ВчераТрагедия в Сурхандарье откроет глаза на происходящее — президент
ВчераВытеснит ли Узбекистан "пластиковые" помидоры с российских рынков - видео
ВчераВ Узбекистане решено увеличить количество частных школ
ВчераКак румынские "партизаны" уничтожили запасы топлива Пентагона
ВчераТендер Минобразования провели с грубым нарушением закона о конкуренции
ВчераУзбекистан научится противостоять экстремистам у Беларуси
ВчераВ Ташкенте вспыхнул пассажирский автобус — видео