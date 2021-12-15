https://uz.sputniknews.ru/20211215/predusmotrena-lgota-dlya-prodavtsov-rynka-kuylyuk-21798928.html

Предусмотрена льгота для продавцов рынка "Куйлюк"

Предусмотрена льгота для продавцов рынка "Куйлюк"

Хоким Бектемирского района Тапил Махамадзияев разъяснил ситуацию о переносе рынка "Куйлюк" в торговый комплекс Food City.

2021-12-15T12:19+0500

2021-12-15T12:19+0500

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общество

ташкент

хоким

рынок

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Хоким Бектемирского района Тапил Махамадзияев разъяснил ситуацию о переносе рынка "Куйлюк" в торговый комплекс Food City в рамках очередного заседания Кенгаша народных депутатов.Жители Узбекистана будут голосовать за проекты благоустройства >>По словам главы района, в Food City созданы лучшие условия для торговли, чем на Экобазаре. Государство поэтапно полностью возместит все убытки тем, у кого есть кадастр, уточнил Махамадзияев.К тому же спикер добавил, что за счет трансляции рекламы на больших экранах, установленных на новом рынке, продавцы будут на три месяца освобождены от уплаты патента. Кому принадлежит парк "Янги Сергели" и будут ли его реконструировать - ответ властей >>Ранее в хокимияте Ташкента сообщили, что рынок "Куйлюк" планируется перенесут на другое место для улучшения дорожной инфраструктуры, совершенствования коммуникационных сетей и предотвращения пробок на дорогах

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ташкент, хоким, рынок