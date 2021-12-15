https://uz.sputniknews.ru/20211215/uzbekskie-i-rossiyskie-ombudsmeny-vmeste-podnimut-biznes-21795010.html
Узбекские и российские омбудсмены вместе "поднимут" бизнес
Узбекские и российские омбудсмены вместе "поднимут" бизнес
Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, считают аналитики.
2021-12-15T09:04+0500
2021-12-15T09:04+0500
2021-12-15T11:12+0500
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан и Россия готовы наладить взаимодействие омбудсменов в целях развития партнерства предпринимателей двух стран.Накануне заместитель премьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов провели встречу в Ташкенте.Российский бизнес-омбудсмен оценил экономические реформы в Узбекистане >>Стороны отметили интерес представителей бизнеса Узбекистана и России в реализации совместных проектов, налаживании промышленной кооперации и укреплению торговых связей. Об этом говорит устойчиво растущая динамика узбекско-российского инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, отметили Титов и Умурзаков.Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекскую экономику уже превысили 10 миллиардов долларов. По официальным данным, товарооборот между странами в 2020 году из-за пандемии коронавируса снизился на 15,4% по сравнению с 2019-м — до 5,641 миллиарда долларов.Однако уже в январе-сентябре этого года объем вырос на 26,2% — до 5,117 миллиарда долларов и, по прогнозам узбекской стороны, по итогам 2021 года может достичь 7 миллиардов долларов.Читайте также:Как Россия и Узбекистан будут торговать в 2022 году >>В МИД России рассказали о новом импульсе сотрудничества с Узбекистаном >>
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узбекистан
Узбекские и российские омбудсмены вместе "поднимут" бизнес
09:04 15.12.2021 (обновлено: 11:12 15.12.2021)
Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, считают аналитики.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан и Россия готовы наладить взаимодействие омбудсменов в целях развития партнерства предпринимателей двух стран.
Накануне заместитель премьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов провели встречу в Ташкенте.
Стороны отметили интерес представителей бизнеса Узбекистана и России в реализации совместных проектов, налаживании промышленной кооперации и укреплению торговых связей.
Об этом говорит устойчиво растущая динамика узбекско-российского инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, отметили Титов и Умурзаков.
"Выражена взаимная готовность к налаживанию механизма тесного взаимодействия в целях повышения прозрачности деловой среды, улучшению инвестиционного климата и оказания практической поддержки предпринимателям", — сообщили
в Министерстве инвестиций и внешней торговли.
Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекскую экономику уже превысили 10 миллиардов долларов.
По официальным данным, товарооборот между странами в 2020 году из-за пандемии коронавируса снизился на 15,4% по сравнению с 2019-м — до 5,641 миллиарда долларов.
Однако уже в январе-сентябре этого года объем вырос на 26,2% — до 5,117 миллиарда долларов и, по прогнозам узбекской стороны, по итогам 2021 года может достичь 7 миллиардов долларов.