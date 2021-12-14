https://uz.sputniknews.ru/20211214/v-mid-rossii-rasskazali-o-novom-impulse-sotrudnichestva-s-uzbekistanom-21783088.html

В МИД России рассказали о новом импульсе сотрудничества с Узбекистаном

В МИД России рассказали о новом импульсе сотрудничества с Узбекистаном

Расклад сил очень поменял последний визит в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

2021-12-14T12:46+0500

2021-12-14T12:46+0500

2021-12-14T12:46+0500

политика

узбекистан

сотрудничество

мид россии

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Импульс сотрудничеству между Россией и Узбекистаном дан на самом высоком уровне, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.Дипломат отметил, что недавний визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию и его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным подтвердили значимость и стратегическую важность двустороннего партнерства.Ранее замглавы МИД отметил, что Россия видит в Узбекистане верного союзника, несмотря на приостановку участия в ОДКБ.Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, в свою очередь, заявил, что отношения между Узбекистаном и Россией сейчас находятся на пике.По его словам, взаимодействие двух стран включают в себя практически все возможные сферы: промышленность, сельское хозяйство, топливную энергетику, образование, науку и миграцию.Россия в том числе лидирует по количеству предприятий в Узбекистане.На днях российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что товарооборот между Россией и Узбекистаном в ближайшее время планируется довести до 10 миллиардов долларов.Читайте также:Как связаны экономики Узбекистана и России: важное >>Как Россия и Узбекистан будут развивать взаимную торговлю >>

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узбекистан, сотрудничество, мид россии