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В МИД России рассказали о новом импульсе сотрудничества с Узбекистаном
В МИД России рассказали о новом импульсе сотрудничества с Узбекистаном
Расклад сил очень поменял последний визит в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
2021-12-14T12:46+0500
2021-12-14T12:46+0500
2021-12-14T12:46+0500
политика
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сотрудничество
мид россии
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Импульс сотрудничеству между Россией и Узбекистаном дан на самом высоком уровне, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.Дипломат отметил, что недавний визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию и его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным подтвердили значимость и стратегическую важность двустороннего партнерства.Ранее замглавы МИД отметил, что Россия видит в Узбекистане верного союзника, несмотря на приостановку участия в ОДКБ.Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, в свою очередь, заявил, что отношения между Узбекистаном и Россией сейчас находятся на пике.По его словам, взаимодействие двух стран включают в себя практически все возможные сферы: промышленность, сельское хозяйство, топливную энергетику, образование, науку и миграцию.Россия в том числе лидирует по количеству предприятий в Узбекистане.На днях российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что товарооборот между Россией и Узбекистаном в ближайшее время планируется довести до 10 миллиардов долларов.Читайте также:Как связаны экономики Узбекистана и России: важное >>Как Россия и Узбекистан будут развивать взаимную торговлю >>
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В МИД России рассказали о новом импульсе сотрудничества с Узбекистаном
Самое важное — продолжить существующий диалог, считают во внешнеполитическом ведомстве.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Импульс сотрудничеству между Россией и Узбекистаном дан на самом высоком уровне, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Дипломат отметил, что недавний визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию и его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным подтвердили значимость и стратегическую важность двустороннего партнерства.
"Самое важное, наверное, на данный момент — продолжить тот диалог, который у нас существует в последние годы", — добавил Руденко.
Ранее замглавы МИД отметил
, что Россия видит в Узбекистане верного союзника, несмотря на приостановку участия в ОДКБ.
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, в свою очередь, заявил
, что отношения между Узбекистаном и Россией сейчас находятся на пике.
По его словам, взаимодействие двух стран включают в себя практически все возможные сферы: промышленность, сельское хозяйство, топливную энергетику, образование, науку и миграцию.
Россия в том числе лидирует
по количеству предприятий в Узбекистане.
На днях российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила
, что товарооборот между Россией и Узбекистаном в ближайшее время планируется довести до 10 миллиардов долларов.