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Дети — цветы жизни: какой регион стал лидером по рождаемости в ноябре

Дети — цветы жизни: какой регион стал лидером по рождаемости в ноябре

Согласно данным Госкомстата, на втором месте расположилась Ферганская область. В этом регионе родились 8 467 младенцев. Третью позицию заняла Кашкадарьинская область - 7 822 малыша.

2021-12-16T10:40+0500

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статистика

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Среди регионов Узбекистана с самой высокой рождаемостью в ноябре лидирует Самаркандская область. Здесь появились на свет 9 434 новорожденных, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.Согласно данным Госкомстата, на втором месте расположилась Ферганская область. В этом регионе родились 8 467 младенцев. Третью позицию заняла Кашкадарьинская область - 7 822 малыша.С небольшим отрывом уступила Андижанская область (7 645). За ней идут Наманганская (7 085) и Сурхандарьинская области (6 912). Одинаковы с лица: в Узбекистане с начала года появились на свет тысячи близнецов >>Ташкент и Ташкентская область заняли лишь 7 и 8 места, здесь родились 6 912 и 6 283 младенца соответственно. В Хорезмской области появились на свет всего 4 213 малышей, в Бухарской области – 3 980, Каракалпакстане – 3 826, Джизакской области – 3 409.Меньше всего детей родилось в ноябре в Навоийской (2 260) и Сырдарьинской (2020) областях. Читайте также:Тройняшкам, родившимся в Кашкадарье, дали имена дочерей и жены президента >>В Карши появились на свет тройняшки — они родились в День учителя и наставника >>

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