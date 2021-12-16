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https://uz.sputniknews.ru/20211216/parka-im-gafura-gulyama-mogut-ne-peredat-inostrannomu-investoru-21814846.html
Парк им. Гафура Гуляма могут не передать иностранному инвестору
Парк им. Гафура Гуляма могут не передать иностранному инвестору
По словам хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, все столичные проекты, ранее предоставленные инвесторам и предпринимателям, должны быть пересмотрены.
2021-12-16T13:54+0500
2021-12-16T15:33+0500
общество
хокимият ташкента
джахонгир артыкходжаев
парк имени гафура гуляма
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ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Парк имени Гафура Гуляма могут не передать инвестору в связи с невыполнением поставленных перед ним задач. Об этом заявил хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев во время 22-го заседания Сената Олий Мажлиса.П его словам, все ташкентские проекты, ранее предоставленные инвесторам и предпринимателям, должны быть пересмотрены. "Необходимо определить, смогут ли они выполнить все условия, указанные в проекте", — добавил глава столицы.В июле прошлого года появилась информация о том, что на месте Парка культуры и отдыха имени Гафура Гуляма появятся новостройки. Однако хокимият Ташкента опроверг эту информацию. В администрации сообщили, что его ждет обновление, которое проведет иностранная компания BMP Smart Decision Private Limited.Кому принадлежит парк "Янги Сергели" и будут ли его реконструировать - ответ властей &gt;&gt;Ранее мы сообщали о том, что летом прошлого года было принято решение о модернизации парка им. Гафура Гуляма. Он был передан компании BMP Smart Decision Private Limited на 49 лет с инвестиционными обязательствами по модернизации и созданию современного парка, отвечающего мировым стандартам. Выяснилось, что данная компания была зарегистрирована в Сингапуре 13 февраля 2019 года, её учредителем является житель Яккасарайского района Ташкента Шерзод Халимов. При этом, компания открылась со стартовым капиталом в 1 тыс. сингапурских долларов и штатом в два человека.Читайте также:Монумент Независимости открылся в Ташкенте &gt;&gt;В Ташкенте обустроят новые круглосуточные зеленые парки без аттракционов &gt;&gt;
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хокимият ташкента, джахонгир артыкходжаев, парк имени гафура гуляма

Парк им. Гафура Гуляма могут не передать иностранному инвестору

13:54 16.12.2021 (обновлено: 15:33 16.12.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦентральный вход в парк имени Гафура Гуляма. Висит табличка Санитарный день
Центральный вход в парк имени Гафура Гуляма. Висит табличка Санитарный день - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По словам хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, все столичные проекты, ранее предоставленные инвесторам и предпринимателям, должны быть пересмотрены.
ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Парк имени Гафура Гуляма могут не передать инвестору в связи с невыполнением поставленных перед ним задач. Об этом заявил хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев во время 22-го заседания Сената Олий Мажлиса.
П его словам, все ташкентские проекты, ранее предоставленные инвесторам и предпринимателям, должны быть пересмотрены. "Необходимо определить, смогут ли они выполнить все условия, указанные в проекте", — добавил глава столицы.
В июле прошлого года появилась информация о том, что на месте Парка культуры и отдыха имени Гафура Гуляма появятся новостройки. Однако хокимият Ташкента опроверг эту информацию. В администрации сообщили, что его ждет обновление, которое проведет иностранная компания BMP Smart Decision Private Limited.
Кому принадлежит парк "Янги Сергели" и будут ли его реконструировать - ответ властей >>
Ранее мы сообщали о том, что летом прошлого года было принято решение о модернизации парка им. Гафура Гуляма. Он был передан компании BMP Smart Decision Private Limited на 49 лет с инвестиционными обязательствами по модернизации и созданию современного парка, отвечающего мировым стандартам. Выяснилось, что данная компания была зарегистрирована в Сингапуре 13 февраля 2019 года, её учредителем является житель Яккасарайского района Ташкента Шерзод Халимов. При этом, компания открылась со стартовым капиталом в 1 тыс. сингапурских долларов и штатом в два человека.
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