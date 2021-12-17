https://uz.sputniknews.ru/20211217/ostorojno-dveri-ne-zakryvayutsya-v-metro-sluchilsya-novyy-intsident-21824057.html
Осторожно, двери не закрываются: в метро случился новый инцидент
Осторожно, двери не закрываются: в метро случился новый инцидент
Происшествие случилось 15 декабря на Чиланзарской линии метро. Поезд двигался в направлении "Алмазар" — "Буюк ипак йули".
2021-12-17T10:00+0500
2021-12-17T10:00+0500
2021-12-17T10:02+0500
общество
метро
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В столичной подземке произошел инцидент, связанный с неисправностью двери вагона, сообщает пресс-служба ГУП "Тошкент метрополитени". По данным организации, происшествие случилось 15 декабря на Чиланзарской линии метро. Двери одного из вагонов состава пришли в неисправность от чрезмерной нагрузки во время часа пик. Поезд двигался в направлении "Алмазар" — "Буюк ипак йули". ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео >>Отмечается, что машинист не предпринял никаких действий для сохранения спокойствия пассажиров. Состав проследовал от станции "Дружбы народов" до платформы метро "Пахтакор" с открытой дверью. По прибытии поезда, сотрудники метрополитена устранили возникшую проблему. В ходе инцидента никто не пострадал. Пассажиров попросили не опираться на двери вагонов.Читайте также:В метро Ташкента поезд уехал со станции без пассажиров — видео >>ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео >>
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метро, ташкентский метрополитен
Осторожно, двери не закрываются: в метро случился новый инцидент
10:00 17.12.2021 (обновлено: 10:02 17.12.2021)
По данным организации, происшествие произошло на Чиланзарской линии метро. Двери одного из вагонов состава пришли в неисправность от чрезмерной нагрузки во время часа пик.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
В столичной подземке произошел инцидент, связанный с неисправностью двери вагона, сообщает
пресс-служба ГУП "Тошкент метрополитени".
По данным организации, происшествие случилось 15 декабря на Чиланзарской линии метро. Двери одного из вагонов состава пришли в неисправность от чрезмерной нагрузки во время часа пик. Поезд двигался в направлении "Алмазар" — "Буюк ипак йули".
Отмечается, что машинист не предпринял никаких действий для сохранения спокойствия пассажиров. Состав проследовал от станции "Дружбы народов" до платформы метро "Пахтакор" с открытой дверью.
По прибытии поезда, сотрудники метрополитена устранили возникшую проблему. В ходе инцидента никто не пострадал. Пассажиров попросили не опираться на двери вагонов.