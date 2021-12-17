https://uz.sputniknews.ru/20211217/rossiyskie-ximiki-pomogut-razrabotat-kontseptsiyu-nauchnogo-klastera-21825103.html

Россия поможет создать научный кластер для химпрома

Россия поможет создать научный кластер для химпрома

Кластер организуется для дальнейшего реформирования и финансового оздоровления предприятий химической промышленности, а также развития производства химической... 17.12.2021, Sputnik Узбекистан

2021-12-17T11:58+0500

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общество

кабинет министров узбекистана

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Кабинет Министров принял постановление "О мерах по созданию инновационного химического научно-производственного и образовательного кластера".В соответствии с документом, кластер организуется для дальнейшего реформирования и финансового оздоровления предприятий химической промышленности, а также развития производства химической продукции с высокой добавленной стоимостью.Россия поможет Узбекистану создать биолабораторию >>По поручению президента в Узбекистане разрабатывается Концепция инновационного химического научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности. Она создается при участии Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (Российская Федерация) и Дебреценского университета Венгрии в Ташкенте.Основные приоритетные направления научного кластера:До конца 2021 года Дирекция научного кластера вместе с АО "Узкимесаноат", Минвузом и Академией наук составят перечень объектов, которые будут построены в научном кластере. Также до конца 2022-го намечено разработать научные планы и обучающие программы. Читайте также:Чем Россия поможет Узбекистану в признании квалификаций высшего образования — видео >>Российский "Уралхим" поможет Узбекистану производить сложные удобрения — фото >>

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кабинет министров узбекистана