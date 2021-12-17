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Россия поможет создать научный кластер для химпрома
Россия поможет создать научный кластер для химпрома
Кластер организуется для дальнейшего реформирования и финансового оздоровления предприятий химической промышленности, а также развития производства химической... 17.12.2021, Sputnik Узбекистан
2021-12-17T11:58+0500
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Кабинет Министров принял постановление "О мерах по созданию инновационного химического научно-производственного и образовательного кластера".В соответствии с документом, кластер организуется для дальнейшего реформирования и финансового оздоровления предприятий химической промышленности, а также развития производства химической продукции с высокой добавленной стоимостью.Россия поможет Узбекистану создать биолабораторию &gt;&gt;По поручению президента в Узбекистане разрабатывается Концепция инновационного химического научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности. Она создается при участии Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (Российская Федерация) и Дебреценского университета Венгрии в Ташкенте.Основные приоритетные направления научного кластера:До конца 2021 года Дирекция научного кластера вместе с АО "Узкимесаноат", Минвузом и Академией наук составят перечень объектов, которые будут построены в научном кластере. Также до конца 2022-го намечено разработать научные планы и обучающие программы. Читайте также:Чем Россия поможет Узбекистану в признании квалификаций высшего образования — видео &gt;&gt;Российский "Уралхим" поможет Узбекистану производить сложные удобрения — фото &gt;&gt;
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кабинет министров узбекистана

Россия поможет создать научный кластер для химпрома

11:58 17.12.2021 (обновлено: 12:40 17.12.2021)
© Pexels/RF._.studioУченый-химик в лаборатории
Ученый-химик в лаборатории - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2021
© Pexels/RF._.studio
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Кластер организуется для дальнейшего реформирования и финансового оздоровления предприятий химической промышленности, а также развития производства химической продукции с высокой добавленной стоимостью.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Кабинет Министров принял постановление "О мерах по созданию инновационного химического научно-производственного и образовательного кластера".
В соответствии с документом, кластер организуется для дальнейшего реформирования и финансового оздоровления предприятий химической промышленности, а также развития производства химической продукции с высокой добавленной стоимостью.
Россия поможет Узбекистану создать биолабораторию >>
По поручению президента в Узбекистане разрабатывается Концепция инновационного химического научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности. Она создается при участии Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (Российская Федерация) и Дебреценского университета Венгрии в Ташкенте.
Основные приоритетные направления научного кластера:
проведение научных исследований в области химии, коммерциализация инновационных разработок, внедрение результатов исследований на предприятиях химической промышленности республики;
разработка предложений по технологической трансформации отрасли;
подготовка научных кадров по химии и смежным специальностям, всесторонняя поддержка талантливой молодежи;
повышение квалификации научных кадров за рубежом и привлечение зарубежных ученых и специалистов.
До конца 2021 года Дирекция научного кластера вместе с АО "Узкимесаноат", Минвузом и Академией наук составят перечень объектов, которые будут построены в научном кластере. Также до конца 2022-го намечено разработать научные планы и обучающие программы.
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