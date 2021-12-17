https://uz.sputniknews.ru/20211217/ubivshiy-pyateryx-chelovek-mujchina-poluchil-samyy-jestkiy-prigovor-21824236.html

Убивший пятерых человек мужчина получил самый жесткий приговор

Убивший пятерых человек мужчина получил самый жесткий приговор

Во время заседания судья заслушал показания подсудимого, потерпевших, их законных представителей и свидетелей. Также были изучены документы, приложенные к делу.

2021-12-17T10:34+0500

2021-12-17T10:34+0500

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Ташкентский областной суд признал виновным мужчину, который убил пятерых человек в Кибрае, сообщает пресс-служба органа правосудия. Отмечается, что во время заседания судья заслушал показания подсудимого, потерпевших, их законных представителей и свидетелей. Также были изучены документы, приложенные к делу.По данным пресс-службы, подсудимый был признан виновным в совершении преступлений сразу по нескольким статьям уголовного кодекса Узбекистана. Злоумышленник получил пожизненный срок.В Узбекистане изменили возраст наступления уголовной ответственности >>Инцидент произошел в июле в махалле "Истикбол" Кибрайского района Ташкентской области. Мужчина убил отца, двух дочерей, сына, а также наемного рабочего. Его задержали по горячим следам в ночь совершенного преступления. Против него было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса Узбекистана: "Умышленное убийство, "Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, сопряженные с угрозой убийством", "Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции", "Оскорбление" и "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг". Читайте также:Вынесен приговор мужчине за приставание к 13-летней девочке в метро >>Вынесен приговор мужчине за убийство беременной женщины под Ферганой >>

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