https://uz.sputniknews.ru/20211217/vlasti-uzbekistana-i-korei-podpisali-ryad-vajnyx-dokumentov-21830402.html

Власти Узбекистана и Кореи подписали ряд важных документов

Власти Узбекистана и Кореи подписали ряд важных документов

Стороны приняли Совместное заявление об углублении отношений особого стратегического партнерства между странами. 17.12.2021, Sputnik Узбекистан

2021-12-17T16:22+0500

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политика

узбекистан

южная корея

шавкат мирзиёев

мун чжэ ин

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин приняли участие в церемонии подписания двусторонних документов, сообщает пресс-служба президента. Стороны приняли Совместное заявление об углублении отношений особого стратегического партнерства между странами. Торжественная встреча Шавката Мирзиёева в Сеуле: как это было – фото >>Документ отражает вопросы всестороннего сотрудничества, празднования 30-летия со дня установления дипломатических отношений, а также укрепления дружбы народов двух республик. Какие документы подписали Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин• Межправительственное соглашение в области здравоохранения.• Программа сотрудничества с Корейским агентством международного сотрудничества на 2022-2024 годы.• Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2022-2024 годы.• Меморандум о налаживании диалога в сфере энергетики.• Меморандум о сотрудничестве по развитию "умных" городов.• меморандум о финансировании по линии Фонда содействия экономическому развитию в области редких металлов, меди и их сплавов.• меморандум о сотрудничестве в сфере информационных технологий.• меморандум в области "умного" сельского хозяйства.• соглашение о поставке медицинского оборудования с участием корейского Фонда экономического развития.Тремя главными направлениями особого стратегического партнерства между странами определены цифровизация, "зеленая" экономика и реализация сильной социальной политики.Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти героев — фото >>Напомним, в рамках официального визита президента Узбекистана в Россию 19 ноября, Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин подписали 18 документов. В частности, стороны приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

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