Политика
Власти Узбекистана и Кореи подписали ряд важных документов
16:22 17.12.2021 (обновлено: 16:25 17.12.2021)
Стороны приняли Совместное заявление об углублении отношений особого стратегического партнерства между странами.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин приняли участие в церемонии подписания двусторонних документов, сообщает пресс-служба президента.
Стороны приняли Совместное заявление об углублении отношений особого стратегического партнерства между странами.
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Документ отражает вопросы всестороннего сотрудничества, празднования 30-летия со дня установления дипломатических отношений, а также укрепления дружбы народов двух республик.
Документ отражает вопросы всестороннего сотрудничества, празднования 30-летия со дня установления дипломатических отношений, а также укрепления дружбы народов двух республик.
Какие документы подписали Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин
• Межправительственное соглашение в области здравоохранения.
• Программа сотрудничества с Корейским агентством международного сотрудничества на 2022-2024 годы.
• Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2022-2024 годы.
• Меморандум о налаживании диалога в сфере энергетики.
• Меморандум о сотрудничестве по развитию "умных" городов.
• меморандум о финансировании по линии Фонда содействия экономическому развитию в области редких металлов, меди и их сплавов.
• меморандум о сотрудничестве в сфере информационных технологий.
• меморандум в области "умного" сельского хозяйства.
• соглашение о поставке медицинского оборудования с участием корейского Фонда экономического развития.
• Программа сотрудничества с Корейским агентством международного сотрудничества на 2022-2024 годы.
• Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2022-2024 годы.
• Меморандум о налаживании диалога в сфере энергетики.
• Меморандум о сотрудничестве по развитию "умных" городов.
• меморандум о финансировании по линии Фонда содействия экономическому развитию в области редких металлов, меди и их сплавов.
• меморандум о сотрудничестве в сфере информационных технологий.
• меморандум в области "умного" сельского хозяйства.
• соглашение о поставке медицинского оборудования с участием корейского Фонда экономического развития.
Тремя главными направлениями особого стратегического партнерства между странами определены цифровизация, "зеленая" экономика и реализация сильной социальной политики.
Напомним, в рамках официального визита президента Узбекистана в Россию 19 ноября, Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин подписали 18 документов. В частности, стороны приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.