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Власти Узбекистана и Кореи подписали ряд важных документов
Власти Узбекистана и Кореи подписали ряд важных документов
Стороны приняли Совместное заявление об углублении отношений особого стратегического партнерства между странами. 17.12.2021, Sputnik Узбекистан
2021-12-17T16:22+0500
2021-12-17T16:25+0500
политика
узбекистан
южная корея
шавкат мирзиёев
мун чжэ ин
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин приняли участие в церемонии подписания двусторонних документов, сообщает пресс-служба президента. Стороны приняли Совместное заявление об углублении отношений особого стратегического партнерства между странами. Торжественная встреча Шавката Мирзиёева в Сеуле: как это было – фото &gt;&gt;Документ отражает вопросы всестороннего сотрудничества, празднования 30-летия со дня установления дипломатических отношений, а также укрепления дружбы народов двух республик. Какие документы подписали Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин• Межправительственное соглашение в области здравоохранения.• Программа сотрудничества с Корейским агентством международного сотрудничества на 2022-2024 годы.• Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2022-2024 годы.• Меморандум о налаживании диалога в сфере энергетики.• Меморандум о сотрудничестве по развитию "умных" городов.• меморандум о финансировании по линии Фонда содействия экономическому развитию в области редких металлов, меди и их сплавов.• меморандум о сотрудничестве в сфере информационных технологий.• меморандум в области "умного" сельского хозяйства.• соглашение о поставке медицинского оборудования с участием корейского Фонда экономического развития.Тремя главными направлениями особого стратегического партнерства между странами определены цифровизация, "зеленая" экономика и реализация сильной социальной политики.Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти героев — фото &gt;&gt;Напомним, в рамках официального визита президента Узбекистана в Россию 19 ноября, Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин подписали 18 документов. В частности, стороны приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.
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узбекистан, южная корея, шавкат мирзиёев, мун чжэ ин

Власти Узбекистана и Кореи подписали ряд важных документов

16:22 17.12.2021 (обновлено: 16:25 17.12.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВласти Узбекистана и Кореи подписали ряд важных документов
Власти Узбекистана и Кореи подписали ряд важных документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны приняли Совместное заявление об углублении отношений особого стратегического партнерства между странами.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин приняли участие в церемонии подписания двусторонних документов, сообщает пресс-служба президента.
Стороны приняли Совместное заявление об углублении отношений особого стратегического партнерства между странами.
Торжественная встреча Шавката Мирзиёева в Сеуле: как это было – фото >>

Документ отражает вопросы всестороннего сотрудничества, празднования 30-летия со дня установления дипломатических отношений, а также укрепления дружбы народов двух республик.

Какие документы подписали Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин

• Межправительственное соглашение в области здравоохранения.
• Программа сотрудничества с Корейским агентством международного сотрудничества на 2022-2024 годы.
• Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2022-2024 годы.
• Меморандум о налаживании диалога в сфере энергетики.
• Меморандум о сотрудничестве по развитию "умных" городов.
• меморандум о финансировании по линии Фонда содействия экономическому развитию в области редких металлов, меди и их сплавов.
• меморандум о сотрудничестве в сфере информационных технологий.
• меморандум в области "умного" сельского хозяйства.
• соглашение о поставке медицинского оборудования с участием корейского Фонда экономического развития.
Тремя главными направлениями особого стратегического партнерства между странами определены цифровизация, "зеленая" экономика и реализация сильной социальной политики.
Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти героев — фото >>
Напомним, в рамках официального визита президента Узбекистана в Россию 19 ноября, Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин подписали 18 документов. В частности, стороны приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.
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