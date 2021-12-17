Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти героев — фото

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В первый день официальных мероприятий в Республике Корее президент Узбекистана вместе с супругой посетил Сеульское национальное кладбище, чтобы отдать дань уважения памяти героев.Здесь захоронены павшие за свободу и независимость Кореи, а также государственные и общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие страны. По традиции, главы иностранных государств посещают мемориальный комплекс в знак уважения корейского народа.Шавкат и Зироатхон Мирзиёевы возложили цветы к мемориалу и оставили памятную табличку, которая останется в музее комплекса.Напомним, накануне глава Узбекистана прибыл в Сеул по приглашению председателя Республики Корея Мун Чжэ Ина.Гостей в аэропорту встретил зампремьер-министра Кореи Хонг Нам Ки. Был выстроен почетный караул и произведены артиллерийские залпы.В ноябре этого года Шавкат Мирзиёев побывал с государственным визитом в Москве. Стороны подписали 18 важных документов. Еще одна официальная поездка была осуществлена в Нур-Султан 5-6 декабря, где прошло торжественное открытие нового здания посольства Узбекистана в Казахстане.
Шавкат и Зироатхон Мирзиёевы возложили цветы к мемориалу и оставили памятную табличку, которая останется в музее комплекса.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В первый день официальных мероприятий в Республике Корее президент Узбекистана вместе с супругой посетил Сеульское национальное кладбище, чтобы отдать дань уважения памяти героев.
Здесь захоронены павшие за свободу и независимость Кореи, а также государственные и общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие страны. По традиции, главы иностранных государств посещают мемориальный комплекс в знак уважения корейского народа.
Шавкат и Зироатхон Мирзиёевы возложили цветы к мемориалу и оставили памятную табличку, которая останется в музее комплекса.
Напомним, накануне глава Узбекистана прибыл в Сеул по приглашению председателя Республики Корея Мун Чжэ Ина.
Гостей в аэропорту встретил зампремьер-министра Кореи Хонг Нам Ки. Был выстроен почетный караул и произведены артиллерийские залпы.
В ноябре этого года Шавкат Мирзиёев побывал с государственным визитом в Москве. Стороны подписали 18 важных документов. Еще одна официальная поездка была осуществлена в Нур-Султан 5-6 декабря, где прошло торжественное открытие нового здания посольства Узбекистана в Казахстане.