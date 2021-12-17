https://uz.sputniknews.ru/20211217/shavkat-mirziyoev-s-suprugoy-posetil-kladbische-v-seule--foto-21825479.html

Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти героев — фото

Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти героев — фото

Шавкат и Зироатхон Мирзиёевы возложили цветы к мемориалу и оставили памятную табличку, которая останется в музее комплекса.

2021-12-17T12:13+0500

2021-12-17T12:13+0500

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политика

южная корея

шавкат мирзиёев

визит

сеул

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В первый день официальных мероприятий в Республике Корее президент Узбекистана вместе с супругой посетил Сеульское национальное кладбище, чтобы отдать дань уважения памяти героев.Здесь захоронены павшие за свободу и независимость Кореи, а также государственные и общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие страны. По традиции, главы иностранных государств посещают мемориальный комплекс в знак уважения корейского народа.Шавкат и Зироатхон Мирзиёевы возложили цветы к мемориалу и оставили памятную табличку, которая останется в музее комплекса.Напомним, накануне глава Узбекистана прибыл в Сеул по приглашению председателя Республики Корея Мун Чжэ Ина.Гостей в аэропорту встретил зампремьер-министра Кореи Хонг Нам Ки. Был выстроен почетный караул и произведены артиллерийские залпы.В ноябре этого года Шавкат Мирзиёев побывал с государственным визитом в Москве. Стороны подписали 18 важных документов. Еще одна официальная поездка была осуществлена в Нур-Султан 5-6 декабря, где прошло торжественное открытие нового здания посольства Узбекистана в Казахстане.

https://uz.sputniknews.ru/20211216/v-seule-otkryli-pamyatnik-alisheru-navoi-21821900.html

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южная корея, шавкат мирзиёев, визит, сеул