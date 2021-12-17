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Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти героев — фото
Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти героев — фото
Шавкат и Зироатхон Мирзиёевы возложили цветы к мемориалу и оставили памятную табличку, которая останется в музее комплекса.
2021-12-17T12:13+0500
2021-12-17T12:22+0500
политика
южная корея
шавкат мирзиёев
визит
сеул
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В первый день официальных мероприятий в Республике Корее президент Узбекистана вместе с супругой посетил Сеульское национальное кладбище, чтобы отдать дань уважения памяти героев.Здесь захоронены павшие за свободу и независимость Кореи, а также государственные и общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие страны. По традиции, главы иностранных государств посещают мемориальный комплекс в знак уважения корейского народа.Шавкат и Зироатхон Мирзиёевы возложили цветы к мемориалу и оставили памятную табличку, которая останется в музее комплекса.Напомним, накануне глава Узбекистана прибыл в Сеул по приглашению председателя Республики Корея Мун Чжэ Ина.Гостей в аэропорту встретил зампремьер-министра Кореи Хонг Нам Ки. Был выстроен почетный караул и произведены артиллерийские залпы.В ноябре этого года Шавкат Мирзиёев побывал с государственным визитом в Москве. Стороны подписали 18 важных документов. Еще одна официальная поездка была осуществлена в Нур-Султан 5-6 декабря, где прошло торжественное открытие нового здания посольства Узбекистана в Казахстане.
https://uz.sputniknews.ru/20211216/v-seule-otkryli-pamyatnik-alisheru-navoi-21821900.html
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южная корея, шавкат мирзиёев, визит, сеул

Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти героев — фото

12:13 17.12.2021 (обновлено: 12:22 17.12.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев с супругой посетил кладбище в Сеуле
Шавкат Мирзиёев с супругой посетил кладбище в Сеуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат и Зироатхон Мирзиёевы возложили цветы к мемориалу и оставили памятную табличку, которая останется в музее комплекса.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В первый день официальных мероприятий в Республике Корее президент Узбекистана вместе с супругой посетил Сеульское национальное кладбище, чтобы отдать дань уважения памяти героев.
Здесь захоронены павшие за свободу и независимость Кореи, а также государственные и общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие страны. По традиции, главы иностранных государств посещают мемориальный комплекс в знак уважения корейского народа.
Шавкат и Зироатхон Мирзиёевы возложили цветы к мемориалу и оставили памятную табличку, которая останется в музее комплекса.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с супругой посетил кладбище в Сеуле - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с супругой посетил кладбище в Сеуле - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с супругой посетил кладбище в Сеуле - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с супругой посетил кладбище в Сеуле - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с супругой посетил кладбище в Сеуле - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, накануне глава Узбекистана прибыл в Сеул по приглашению председателя Республики Корея Мун Чжэ Ина.
Гостей в аэропорту встретил зампремьер-министра Кореи Хонг Нам Ки. Был выстроен почетный караул и произведены артиллерийские залпы.
В ноябре этого года Шавкат Мирзиёев побывал с государственным визитом в Москве. Стороны подписали 18 важных документов. Еще одна официальная поездка была осуществлена в Нур-Султан 5-6 декабря, где прошло торжественное открытие нового здания посольства Узбекистана в Казахстане.
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