https://uz.sputniknews.ru/20211220/litva-gotova-postavlyat-kievu-mificheskoe-orujie-21867467.html

Литва готова поставлять Киеву мифическое оружие

Литва готова поставлять Киеву мифическое оружие

Стремление Литвы стать главным хабом для передачи западных вооружений в зону гражданской войны на Украине выглядит как международный терроризм нового типа.

2021-12-20T20:59+0500

2021-12-20T20:59+0500

2021-12-20T20:59+0500

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Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас 19 декабря заявил о готовности поставлять на Украину летальное оружие, не имея для реализации этого проекта ни оружия, ни мандата посредника ЕС или НАТО, ни даже общей границы с Украиной. В ближайшее время литовский президент Гитанас Науседа намерен посетить Киев и, вероятно, на переговорах тематика оружейных поставок станет центральной.Мелкие военные провокации – основная специализация стран Балтии в Евросоюзе, но в сложившейся ситуации Вильнюс пытается сыграть по-крупному. США готовят новые потенциальные "пакеты дополнительной военной помощи" Украине. Военный бюджет США предусматривает 300 млн долларов помощи украинской армии, включая 75 млн долларов – на летальное оружие. Вместе с тем Вашингтон рассматривает предложения Москвы по формированию глобальной безопасности, тянет время или готовится к диалогу в двустороннем формате.Невозможно представить обсуждение (формирование) гарантий безопасности, включая отказ от любой деятельности военного характера НАТО на Украине, и одновременные поставки бортами ВВС США летального оружия в зону боевых действий в Донбассе. Провокатор в виде Литвы очень удобен американцам в плавающей системе координат на киевском направлении.Украине было посвящено виртуальное совещание министров обороны стран Северной Европы и Балтии 17 декабря. Квинтэссенцию выразил замминистра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс: "Мы должны поддержать Украину всеми возможными способами – политическими, экономическими, военными… Мы должны быть заранее готовы к потенциальной эскалации… Любой диалог с Россией должен происходить только на условиях, установленных Западом".Видео: НАТО толкает Зеленского начать войну с Россией>>Балтийские "ястребы" слишком быстро забыли позорный итог военных операций альянса в Афганистане, августовское бегство из Кабула, и желают продолжения "миссии" вблизи своих столиц. Однако, вернемся к оружию, которого у Вильнюса практически нет.Прокси-поджигатели войныПроизводство летальных вооружений в Литве находится около нулевой отметки. Министерство обороны Литвы в ноябре 2020 года намеревалось инвестировать 15 млн евро в развитие оборонной промышленности. Сумма рассчитана на поддержку профильных стартапов в течение десяти лет, и вряд ли скоро повлияет на международный рынок.Литовская ассоциация оборонной промышленности – около 50 литовских и зарубежных предприятий, которые разрабатывают и производят малозаметную продукцию двойного назначения. Исключением можно считать лишь построенный при поддержке французских специалистов близ Каунаса патронный завод, который с 2005 года производит продукцию стандартов НАТО, преимущественно на экспорт. Заметим, украинской армии не пригодятся литовские патроны, ведь у нее оружие "не той системы".В мировом рейтинге военной мощи Литва занимает 85 место из 140. В армейском строю – 18500 военнослужащих, десяток транспортных летательных аппаратов, около 50 артустановок, 650 легких бронемашин. За тридцать лет независимости в республике не появилось ни одного боевого танка или ударного самолета, не говоря уже о кораблях. Собственными излишками боевой техники или производством летальных вооружений Вильнюс киевскому режиму помочь не может. Разве что даст "напрокат" комплекс ПВО NASAMS дальностью до 40 км производства Норвегии вместе с расчетами специалистов.Очевидно, Арвидас Анушаускас предлагает исключительно посреднические услуги в организации "серых" поставок оружия США на Украину. Для активации и обеспечения масштабных боевых действий в Донбассе, и далее – для войны с Россией.Эксклюзив из территории зловещей тишины на Донбассе — видео>>На встрече с представителями Белого дома и Конгресса США в минувший четверг литовский министр обороны заявил: "Пришло время обсудить взаимный и твердый ответ на наращивание российской военной мощи у границы с Украиной. Одних дипломатических мер будет недостаточно для сдерживания России". Полагаю, сторонам удалось найти консенсус, и последующее заявление Анушаускаса о готовности поставлять летальное оружие киевскому режиму – не самодеятельность Вильнюса, а некий совместный проект (стратегия агрессивного слабоумия). Инициатива крайне враждебная по отношению к РФ. И очень опасная для самой Литвы, которая рискует принять на себя первый же ответный удар.Расплата ближе, чем кажетсяПрикрыться американскими подразделениями на своей территории (литовской или украинской) – не получится. Так, в августе 2008 года подразделения Армии США ничем не помогли грузинским войскам, хотя присутствовали в штабах и боевых порядках.В ходе вероятной российской операции принуждения агрессора к миру в приоритетном порядке будут уничтожены арсеналы, аэродромы, порты, энергосистема ВСУ, включая логистические объекты в третьих странах (Балтии). Американо-литовские поставки вооружений киевскому режиму лишь увеличат возможное количество жертв и разрушений (не только в Донбассе). "Стратегическое партнерство" США и Литвы никогда не изменит итог боевых действий в любой точке Восточной Европы, ведь Россия – высокотехнологичная ядерная держава. Готов ли коллективный Запад устроить на своей территории Апокалипсис ради геополитических иллюзий Вильнюса и Киева? Вопрос риторический.Американский президент Джозеф Байден пока не определился, отправлять ли на Украину ЗРК Patriot, хотя в ожидании "российского вторжения" группа специалистов Минобороны США уже оценила потребности ПВО на украинской территории. Здесь все достаточно прозрачно. Вашингтону нужны геополитические победы, а не второй Афганистан в центре Европы с вероятной проекцией на материковую территорию США. Поэтому литовская "оруженосная" инициатива не имеет больших перспектив.Ультиматум России Западу: что случится, если он его не примет>>В американских СМИ список мирных предложений России называют "ультиматумом, конечное требование которого – Украина". Разумеется, все не так. Москва требует от Вашингтона оставить постсоветские страны в покое ради глобальной стабильности. Ведь это НАТО опасно расширилось до границ РФ, захватила "стартовые площадки" бывшего соцлагеря, разместила иностранные войска и вооружения в странах Балтии, отправило ракетные корабли в мирное Черное море, и там же безрассудно угрожает безопасности ядерной России "налетами" стратегических бомбардировщиков.Вполне закономерно, Россия все более жестко защищает свои интересы, экспансия Запада уткнулась в Кремлевскую стену, и дальше не пройдет. Разумеется, Москва могла бы оперативно и очно "дать по рогам" неразумным "партнерам", однако предлагает гуманный проект мирного развития отношений Востока и Запада, паритетные условия безопасности. В рамках договорных обязательств, на бумаге, наверняка, а не "добрыми намерениями" образца 1990-х.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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киев, украина, оружие, безопасность, литва