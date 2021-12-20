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Улицы Намангана затопил проливной дождь — видео
Улицы Намангана затопил проливной дождь — видео
На ролике видно, как дождевой водой залило улицы рядом с рынком и университетом.
2021-12-20T11:03+0500
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общество
наманган
дождь
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Намангане проливной дождь затопил улицы города. Об этом стало известно из видео, опубликованного Telegram-каналом Namanganliklar.Uz. На ролике видно, как дождевой водой залило улицы рядом с рынком "Лола" и Наманганским государственным университетом.Ранее в Узигдромете обнародовали прогноз погоды на предстоящую неделю, согласно которому республику накроют дожди, снег и туман. Также во всех регионах ожидается переменная облачность. Читайте также: В Ферганской области затопило фермерские участки и подвалы жилых домов &gt;&gt;Ливневые дожди затопили улицы Намангана и Андижана — видео &gt;&gt;
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наманган, дождь

Улицы Намангана затопил проливной дождь — видео

11:03 20.12.2021 (обновлено: 11:06 20.12.2021)
© Pexels/JACK REDGATEЛужа от дождя
Лужа от дождя - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Pexels/JACK REDGATE
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На ролике видно, как дождевой водой залило улицы рядом с рынком "Лола" и Наманганским государственным университетом.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Намангане проливной дождь затопил улицы города. Об этом стало известно из видео, опубликованного Telegram-каналом Namanganliklar.Uz.
На ролике видно, как дождевой водой залило улицы рядом с рынком "Лола" и Наманганским государственным университетом.
Ранее в Узигдромете обнародовали прогноз погоды на предстоящую неделю, согласно которому республику накроют дожди, снег и туман. Также во всех регионах ожидается переменная облачность.
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