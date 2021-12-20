https://uz.sputniknews.ru/20211220/ulitsy-namangana-zatopil-prolivnoy-dojd--video-21854508.html

Улицы Намангана затопил проливной дождь — видео

Улицы Намангана затопил проливной дождь — видео

На ролике видно, как дождевой водой залило улицы рядом с рынком и университетом.

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общество

наманган

дождь

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Намангане проливной дождь затопил улицы города. Об этом стало известно из видео, опубликованного Telegram-каналом Namanganliklar.Uz. На ролике видно, как дождевой водой залило улицы рядом с рынком "Лола" и Наманганским государственным университетом.Ранее в Узигдромете обнародовали прогноз погоды на предстоящую неделю, согласно которому республику накроют дожди, снег и туман. Также во всех регионах ожидается переменная облачность. Читайте также: В Ферганской области затопило фермерские участки и подвалы жилых домов >>Ливневые дожди затопили улицы Намангана и Андижана — видео >>

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наманган, дождь