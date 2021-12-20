https://uz.sputniknews.ru/20211220/uzbekistan-vnov-pogruzitsya-v-pylnuyu-mglu-21862536.html

Узбекистан вновь погрузится в пыльную мглу

Узбекистан вновь погрузится в пыльную мглу

Сразу в нескольких регионах республики синоптики ожидают пыльную бурю и пыльную мглу. Стихия придет уже во вторник.

2021-12-20T16:55+0500

2021-12-20T16:55+0500

2021-12-20T16:55+0500

общество

узбекистан

республика

стихия

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Синоптики предупредили о надвигающейся на Узбекистан очередной пыльной буре.По данным Узгидрометцентра, она может охватить территорию страны уже во вторник, 21 декабря.Пыльная буря и пыльная мгла ожидается сразу в нескольких регионах республики: Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях и пустынной зоне.Как отмечается в экстренном сообщении метеорологов, данное явления может быть вызвано ожидаемыми сильными ветрами по территории Узбекистана и также ожидаемыми пыльными бурями по сопредельной территории Туркменистана.Самая масштабная за последние 150 лет пыльно-песчаная буря наблюдалась в Узбекистане в начале ноября. В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. Стихию, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.Между тем, как сообщалось ранее, пыль уже наблюдается в Самаркандской и Кашкадарьинской областях. Очевидцы публикуют видео в соцсетях. В ГУБДД попросили водителей быть осторожными на дорогах.Однако уже в ближайшее время республику накроют дожди, снег и туман. Вполне возможно, что это повлияет на длительность и силу надвигающейся пыльной стихии и минимизирует ее последствия.

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узбекистан, республика, стихия