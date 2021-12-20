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Узбекистан вновь погрузится в пыльную мглу
Узбекистан вновь погрузится в пыльную мглу
Сразу в нескольких регионах республики синоптики ожидают пыльную бурю и пыльную мглу. Стихия придет уже во вторник.
2021-12-20T16:55+0500
2021-12-20T16:55+0500
общество
узбекистан
республика
стихия
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Синоптики предупредили о надвигающейся на Узбекистан очередной пыльной буре.По данным Узгидрометцентра, она может охватить территорию страны уже во вторник, 21 декабря.Пыльная буря и пыльная мгла ожидается сразу в нескольких регионах республики: Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях и пустынной зоне.Как отмечается в экстренном сообщении метеорологов, данное явления может быть вызвано ожидаемыми сильными ветрами по территории Узбекистана и также ожидаемыми пыльными бурями по сопредельной территории Туркменистана.Самая масштабная за последние 150 лет пыльно-песчаная буря наблюдалась в Узбекистане в начале ноября. В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. Стихию, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.Между тем, как сообщалось ранее, пыль уже наблюдается в Самаркандской и Кашкадарьинской областях. Очевидцы публикуют видео в соцсетях. В ГУБДД попросили водителей быть осторожными на дорогах.Однако уже в ближайшее время республику накроют дожди, снег и туман. Вполне возможно, что это повлияет на длительность и силу надвигающейся пыльной стихии и минимизирует ее последствия.
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узбекистан, республика, стихия

Узбекистан вновь погрузится в пыльную мглу

16:55 20.12.2021
© SputnikПыльная буря в Узбекистане
Пыльная буря в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Sputnik
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Сразу в нескольких регионах республики синоптики ожидают пыльную бурю и пыльную мглу. Стихия придет уже во вторник.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Синоптики предупредили о надвигающейся на Узбекистан очередной пыльной буре.
По данным Узгидрометцентра, она может охватить территорию страны уже во вторник, 21 декабря.
Пыльная буря и пыльная мгла ожидается сразу в нескольких регионах республики: Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях и пустынной зоне.
Как отмечается в экстренном сообщении метеорологов, данное явления может быть вызвано ожидаемыми сильными ветрами по территории Узбекистана и также ожидаемыми пыльными бурями по сопредельной территории Туркменистана.
Самая масштабная за последние 150 лет пыльно-песчаная буря наблюдалась в Узбекистане в начале ноября. В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. Стихию, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.
Между тем, как сообщалось ранее, пыль уже наблюдается в Самаркандской и Кашкадарьинской областях. Очевидцы публикуют видео в соцсетях. В ГУБДД попросили водителей быть осторожными на дорогах.
Однако уже в ближайшее время республику накроют дожди, снег и туман. Вполне возможно, что это повлияет на длительность и силу надвигающейся пыльной стихии и минимизирует ее последствия.
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