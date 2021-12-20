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Два региона Узбекистана снова накрыла пыльная буря — видео
Два региона Узбекистана снова накрыла пыльная буря — видео
В ГУБДД попросили водителей быть осторожными на дорогах. Необходимо соблюдать скорость и промежуточное расстояние.
2021-12-20T08:54+0500
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Самаркандской и Кашкадарьинской области вновь образовалась пыльная буря, сообщает пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения МВД Узбекистана (ГУБДД).В силовом ведомстве попросилb водителей быть осторожными на дорогах. Необходимо соблюдать скорость и промежуточное расстояние, подчеркнули в ГУБДД. Экологи раскрыли, откуда взялась песчаная буря в Узбекистане &gt;&gt; В начале ноября Узбекистан накрыла сильная песчаная буря. Наивысшая концентрация пыли была зафиксирована в Ташкенте. Уровень загрязнения воздуха превысил норму в 33 раза. Чуть меньше пострадали Чирчик (в 26 раз выше нормы), Гулистан и Алмалык (в 20 раз). Содержание пыли и песка в воздухе начало снижаться только лишь через 2-3 дня. Чbтайте также:Чем сейчас дышит Ташкент: синоптики оценили качество воздуха в столице &gt;&gt;Ученые объяснили, откуда взялась пыль, накрывшая Узбекистан &gt;&gt;
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Два региона Узбекистана снова накрыла пыльная буря — видео

08:54 20.12.2021 (обновлено: 08:55 20.12.2021)
© instagram / troll.uz Пыльная буря в Нукусе
Пыльная буря в Нукусе - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© instagram / troll.uz
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В ГУБДД попросили водителей быть осторожными на дорогах. Необходимо соблюдать скорость и промежуточное расстояние, подчеркнули в силовом ведомстве.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Самаркандской и Кашкадарьинской области вновь образовалась пыльная буря, сообщает пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения МВД Узбекистана (ГУБДД).
В силовом ведомстве попросилb водителей быть осторожными на дорогах. Необходимо соблюдать скорость и промежуточное расстояние, подчеркнули в ГУБДД.
Экологи раскрыли, откуда взялась песчаная буря в Узбекистане >>
В начале ноября Узбекистан накрыла сильная песчаная буря. Наивысшая концентрация пыли была зафиксирована в Ташкенте. Уровень загрязнения воздуха превысил норму в 33 раза. Чуть меньше пострадали Чирчик (в 26 раз выше нормы), Гулистан и Алмалык (в 20 раз). Содержание пыли и песка в воздухе начало снижаться только лишь через 2-3 дня.
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