https://uz.sputniknews.ru/20211220/dva-regiona-uzbekistana-snova-nakryla-pylnaya-burya--video-21852629.html
Два региона Узбекистана снова накрыла пыльная буря — видео
Два региона Узбекистана снова накрыла пыльная буря — видео
В ГУБДД попросили водителей быть осторожными на дорогах. Необходимо соблюдать скорость и промежуточное расстояние.
2021-12-20T08:54+0500
2021-12-20T08:54+0500
2021-12-20T08:55+0500
общество
погода
губдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/832/62/8326294_0:113:1201:788_1920x0_80_0_0_9961ff2b57601b1685f7d1f4fbd77e0f.jpg
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Самаркандской и Кашкадарьинской области вновь образовалась пыльная буря, сообщает пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения МВД Узбекистана (ГУБДД).В силовом ведомстве попросилb водителей быть осторожными на дорогах. Необходимо соблюдать скорость и промежуточное расстояние, подчеркнули в ГУБДД. Экологи раскрыли, откуда взялась песчаная буря в Узбекистане >> В начале ноября Узбекистан накрыла сильная песчаная буря. Наивысшая концентрация пыли была зафиксирована в Ташкенте. Уровень загрязнения воздуха превысил норму в 33 раза. Чуть меньше пострадали Чирчик (в 26 раз выше нормы), Гулистан и Алмалык (в 20 раз). Содержание пыли и песка в воздухе начало снижаться только лишь через 2-3 дня. Чbтайте также:Чем сейчас дышит Ташкент: синоптики оценили качество воздуха в столице >>Ученые объяснили, откуда взялась пыль, накрывшая Узбекистан >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/832/62/8326294_0:0:1199:899_1920x0_80_0_0_7a1f8b97e6b9b4773a5e0944dfc691c8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, губдд
Два региона Узбекистана снова накрыла пыльная буря — видео
08:54 20.12.2021 (обновлено: 08:55 20.12.2021)
В ГУБДД попросили водителей быть осторожными на дорогах. Необходимо соблюдать скорость и промежуточное расстояние, подчеркнули в силовом ведомстве.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik
. В Самаркандской и Кашкадарьинской области вновь образовалась пыльная буря, сообщает
пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения МВД Узбекистана (ГУБДД).
В силовом ведомстве попросилb водителей быть осторожными на дорогах. Необходимо соблюдать скорость и промежуточное расстояние, подчеркнули в ГУБДД.
В начале ноября Узбекистан накрыла
сильная песчаная буря. Наивысшая концентрация пыли была зафиксирована в Ташкенте. Уровень загрязнения воздуха превысил норму в 33 раза. Чуть меньше пострадали Чирчик (в 26 раз выше нормы), Гулистан и Алмалык (в 20 раз). Содержание пыли и песка в воздухе начало снижаться только лишь через 2-3 дня.