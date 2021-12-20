https://uz.sputniknews.ru/20211220/dva-regiona-uzbekistana-snova-nakryla-pylnaya-burya--video-21852629.html

Два региона Узбекистана снова накрыла пыльная буря — видео

Два региона Узбекистана снова накрыла пыльная буря — видео

В ГУБДД попросили водителей быть осторожными на дорогах. Необходимо соблюдать скорость и промежуточное расстояние.

2021-12-20T08:54+0500

2021-12-20T08:54+0500

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Самаркандской и Кашкадарьинской области вновь образовалась пыльная буря, сообщает пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения МВД Узбекистана (ГУБДД).В силовом ведомстве попросилb водителей быть осторожными на дорогах. Необходимо соблюдать скорость и промежуточное расстояние, подчеркнули в ГУБДД. Экологи раскрыли, откуда взялась песчаная буря в Узбекистане >> В начале ноября Узбекистан накрыла сильная песчаная буря. Наивысшая концентрация пыли была зафиксирована в Ташкенте. Уровень загрязнения воздуха превысил норму в 33 раза. Чуть меньше пострадали Чирчик (в 26 раз выше нормы), Гулистан и Алмалык (в 20 раз). Содержание пыли и песка в воздухе начало снижаться только лишь через 2-3 дня. Чbтайте также:Чем сейчас дышит Ташкент: синоптики оценили качество воздуха в столице >>Ученые объяснили, откуда взялась пыль, накрывшая Узбекистан >>

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