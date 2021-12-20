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Кто может заменить мигрантов на стройках — Фадеев
Кто может заменить мигрантов на стройках — Фадеев
Валерий Фадеев оценил систему работы с мигрантами в России и предложил использовать этот механизм в других целях.
2021-12-20T14:02+0500
2021-12-20T14:31+0500
россия
мигранты
иностранцы
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал "мощной" систему набора трудовых мигрантов в России. По его словам она показала свою состоятельность. Похожий механизм можно применить и для трудоустройства россиян из небогатых регионов, пишет Sputnik Таджикистан.Идея отказаться от трудовых мигрантов в пользу собственных граждан не нова. После того, как в Москве из-за коронавируса сократилось их количество, мэр Сергей Собянин призвал к привлечению работников из числа жителей ближайших регионов.Стимулированию процесса послужило бы увеличение зарплат, модернизация оборудования и создание комфортных условий.Между тем, полностью отказываться от иностранных рабочих в России все же не собираются. Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан пояснил, что Москва и регионы всегда рады высококвалифицированным кадрам из СНГ.Таких специалистов помогает подобрать программа по организованному набору, действующая между Узбекистаном и Россией. Соглашение реализуется с 2017 года и только за восемь месяцев уходящего года в РФ трудоустроено 51,7 тысячи узбекистанцев.Помимо этого, в рамках оргнабора, в данное время осуществляется пилотный проект по привлечению на российские стройки 10 тысяч граждан Узбекистана. В нем участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.По взаимной договоренности госорганов двух стран, часть процедур, необходимых для въезда в Россию и получения патента, узбекистанцы могут пройти еще на родине. В частности, это медосмотр, дактилоскопия, вакцинации от коронавируса.Для этого в Ташкент прибыли порядка 40 специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России и 6 сотрудников Паспортно-визового сервиса МВД РФ. Доставлено необходимое оборудование и 12 тысяч доз однокомпонентной вакцины от коронавируса Sputnik Lite.
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мигранты, иностранцы

Кто может заменить мигрантов на стройках — Фадеев

14:02 20.12.2021 (обновлено: 14:31 20.12.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтроительные работы
Строительные работы - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Валерий Фадеев оценил систему работы с мигрантами в России и предложил использовать этот механизм в других целях.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал "мощной" систему набора трудовых мигрантов в России.
По его словам она показала свою состоятельность. Похожий механизм можно применить и для трудоустройства россиян из небогатых регионов, пишет Sputnik Таджикистан.
"Существует мощная система, обслуживающая миллионы трудовых мигрантов. Ничего похожего на систему рекрутинга в российских регионах нет. Надо ее создать", — отметил Фадеев.
Идея отказаться от трудовых мигрантов в пользу собственных граждан не нова. После того, как в Москве из-за коронавируса сократилось их количество, мэр Сергей Собянин призвал к привлечению работников из числа жителей ближайших регионов.
Стимулированию процесса послужило бы увеличение зарплат, модернизация оборудования и создание комфортных условий.
Между тем, полностью отказываться от иностранных рабочих в России все же не собираются. Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан пояснил, что Москва и регионы всегда рады высококвалифицированным кадрам из СНГ.
"Мы хотели бы, чтобы к нам приезжали компетентные специалисты во всех сферах и областях: врачи, инженеры, промышленники, работники сельхозотрасли, IT-эксперты", — сказал он.
Таких специалистов помогает подобрать программа по организованному набору, действующая между Узбекистаном и Россией. Соглашение реализуется с 2017 года и только за восемь месяцев уходящего года в РФ трудоустроено 51,7 тысячи узбекистанцев.
Помимо этого, в рамках оргнабора, в данное время осуществляется пилотный проект по привлечению на российские стройки 10 тысяч граждан Узбекистана. В нем участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.
По взаимной договоренности госорганов двух стран, часть процедур, необходимых для въезда в Россию и получения патента, узбекистанцы могут пройти еще на родине. В частности, это медосмотр, дактилоскопия, вакцинации от коронавируса.
Для этого в Ташкент прибыли порядка 40 специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России и 6 сотрудников Паспортно-визового сервиса МВД РФ. Доставлено необходимое оборудование и 12 тысяч доз однокомпонентной вакцины от коронавируса Sputnik Lite.
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