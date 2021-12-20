https://uz.sputniknews.ru/20211220/v-rossii-snova-predlojili-otkazatsya-ot-migrantov-21858678.html

Кто может заменить мигрантов на стройках — Фадеев

Кто может заменить мигрантов на стройках — Фадеев

Валерий Фадеев оценил систему работы с мигрантами в России и предложил использовать этот механизм в других целях.

2021-12-20T14:02+0500

2021-12-20T14:02+0500

2021-12-20T14:31+0500

россия

мигранты

иностранцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/17/20625941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e09397a11db2e01f18c27c974a215ae5.jpg

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал "мощной" систему набора трудовых мигрантов в России. По его словам она показала свою состоятельность. Похожий механизм можно применить и для трудоустройства россиян из небогатых регионов, пишет Sputnik Таджикистан.Идея отказаться от трудовых мигрантов в пользу собственных граждан не нова. После того, как в Москве из-за коронавируса сократилось их количество, мэр Сергей Собянин призвал к привлечению работников из числа жителей ближайших регионов.Стимулированию процесса послужило бы увеличение зарплат, модернизация оборудования и создание комфортных условий.Между тем, полностью отказываться от иностранных рабочих в России все же не собираются. Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан пояснил, что Москва и регионы всегда рады высококвалифицированным кадрам из СНГ.Таких специалистов помогает подобрать программа по организованному набору, действующая между Узбекистаном и Россией. Соглашение реализуется с 2017 года и только за восемь месяцев уходящего года в РФ трудоустроено 51,7 тысячи узбекистанцев.Помимо этого, в рамках оргнабора, в данное время осуществляется пилотный проект по привлечению на российские стройки 10 тысяч граждан Узбекистана. В нем участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.По взаимной договоренности госорганов двух стран, часть процедур, необходимых для въезда в Россию и получения патента, узбекистанцы могут пройти еще на родине. В частности, это медосмотр, дактилоскопия, вакцинации от коронавируса.Для этого в Ташкент прибыли порядка 40 специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России и 6 сотрудников Паспортно-визового сервиса МВД РФ. Доставлено необходимое оборудование и 12 тысяч доз однокомпонентной вакцины от коронавируса Sputnik Lite.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мигранты, иностранцы