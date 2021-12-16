https://uz.sputniknews.ru/20211216/mejdunarodnaya-aviakompaniya-zapustit-regulyarnye-reysy-v-tashkent-21812728.html
Международная авиакомпания запустит регулярные рейсы в Ташкент
Международная авиакомпания запустит регулярные рейсы в Ташкент
Данная инициативы была рассмотрена во время встречи представителей Минтранспорта с руководством авиакомпании.
2021-12-16T12:27+0500
2021-12-16T12:27+0500
2021-12-16T12:38+0500
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авиасообщение
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Авиакомпания Pakistan International Airlines планирует наладить регулярные авиарейсы между Исламабадом, Карачи и Ташкентом, сообщает пресс-служба Министерства транспорта. Данная инициативы была рассмотрена во время встречи представителей Минтранспорта с дипломатами посольства Пакистана в Узбекистане и руководством авиакомпании PIA.Как заявил сотрудник авиакомпании PIA в Узбекистане Мухаммед Ваккос, полеты по заявленным направлениям планируется наладить с января 2022 года.Между Ташкентом и Москвой запускаются дополнительные регулярные рейсы >>Ранее российская авиакомпания Smartavia начала выполнять регулярные рейсы из Москвы в Фергану и в обратном направлении. Воздушные судна осуществляют перелеты по субботам. Также Smartavia запустила авиасообщение между Санкт-Петербургом и Наманганом.В октябре этого года российский авиаперевозчик Red Wings заявил о старте полетов из Ростова-на-Дону в Ташкент с 15 ноября.Читайте также: Авиакомпании РФ получили допуск на регулярные рейсы в Узбекистан >>Видео: почему выход Silk Avia на рынок Узбекистана — это революция >>
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авиасообщение, авиакомпания
Международная авиакомпания запустит регулярные рейсы в Ташкент
12:27 16.12.2021 (обновлено: 12:38 16.12.2021)
Данная инициативы была рассмотрена во время встречи представителей Минтранспорта с дипломатами посольства Пакистана в Узбекистане и руководством авиакомпании.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Авиакомпания Pakistan International Airlines планирует наладить регулярные авиарейсы между Исламабадом, Карачи и Ташкентом, сообщает
пресс-служба Министерства транспорта.
Данная инициативы была рассмотрена во время встречи представителей Минтранспорта с дипломатами посольства Пакистана в Узбекистане и руководством авиакомпании PIA.
Как заявил сотрудник авиакомпании PIA в Узбекистане Мухаммед Ваккос, полеты по заявленным направлениям планируется наладить с января 2022 года.
Ранее российская авиакомпания Smartavia начала выполнять
регулярные рейсы из Москвы в Фергану и в обратном направлении. Воздушные судна осуществляют перелеты по субботам. Также Smartavia запустила
авиасообщение между Санкт-Петербургом и Наманганом.
В октябре этого года российский авиаперевозчик Red Wings заявил
о старте полетов из Ростова-на-Дону в Ташкент с 15 ноября.