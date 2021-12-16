https://uz.sputniknews.ru/20211216/mejdunarodnaya-aviakompaniya-zapustit-regulyarnye-reysy-v-tashkent-21812728.html

Международная авиакомпания запустит регулярные рейсы в Ташкент

Международная авиакомпания запустит регулярные рейсы в Ташкент

Данная инициативы была рассмотрена во время встречи представителей Минтранспорта с руководством авиакомпании.

2021-12-16T12:27+0500

2021-12-16T12:27+0500

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авиасообщение

авиакомпания

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Авиакомпания Pakistan International Airlines планирует наладить регулярные авиарейсы между Исламабадом, Карачи и Ташкентом, сообщает пресс-служба Министерства транспорта. Данная инициативы была рассмотрена во время встречи представителей Минтранспорта с дипломатами посольства Пакистана в Узбекистане и руководством авиакомпании PIA.Как заявил сотрудник авиакомпании PIA в Узбекистане Мухаммед Ваккос, полеты по заявленным направлениям планируется наладить с января 2022 года.Между Ташкентом и Москвой запускаются дополнительные регулярные рейсы >>Ранее российская авиакомпания Smartavia начала выполнять регулярные рейсы из Москвы в Фергану и в обратном направлении. Воздушные судна осуществляют перелеты по субботам. Также Smartavia запустила авиасообщение между Санкт-Петербургом и Наманганом.В октябре этого года российский авиаперевозчик Red Wings заявил о старте полетов из Ростова-на-Дону в Ташкент с 15 ноября.Читайте также: Авиакомпании РФ получили допуск на регулярные рейсы в Узбекистан >>Видео: почему выход Silk Avia на рынок Узбекистана — это революция >>

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авиасообщение, авиакомпания