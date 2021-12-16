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Международная авиакомпания запустит регулярные рейсы в Ташкент
Международная авиакомпания запустит регулярные рейсы в Ташкент
Данная инициативы была рассмотрена во время встречи представителей Минтранспорта с руководством авиакомпании.
2021-12-16T12:27+0500
2021-12-16T12:38+0500
общество
авиасообщение
авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Авиакомпания Pakistan International Airlines планирует наладить регулярные авиарейсы между Исламабадом, Карачи и Ташкентом, сообщает пресс-служба Министерства транспорта. Данная инициативы была рассмотрена во время встречи представителей Минтранспорта с дипломатами посольства Пакистана в Узбекистане и руководством авиакомпании PIA.Как заявил сотрудник авиакомпании PIA в Узбекистане Мухаммед Ваккос, полеты по заявленным направлениям планируется наладить с января 2022 года.Между Ташкентом и Москвой запускаются дополнительные регулярные рейсы &gt;&gt;Ранее российская авиакомпания Smartavia начала выполнять регулярные рейсы из Москвы в Фергану и в обратном направлении. Воздушные судна осуществляют перелеты по субботам. Также Smartavia запустила авиасообщение между Санкт-Петербургом и Наманганом.В октябре этого года российский авиаперевозчик Red Wings заявил о старте полетов из Ростова-на-Дону в Ташкент с 15 ноября.Читайте также: Авиакомпании РФ получили допуск на регулярные рейсы в Узбекистан &gt;&gt;Видео: почему выход Silk Avia на рынок Узбекистана — это революция &gt;&gt;
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авиасообщение, авиакомпания

Международная авиакомпания запустит регулярные рейсы в Ташкент

12:27 16.12.2021 (обновлено: 12:38 16.12.2021)
© pexels/Tarik NachatКрыло самолета
Крыло самолета - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2021
© pexels/Tarik Nachat
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Данная инициативы была рассмотрена во время встречи представителей Минтранспорта с дипломатами посольства Пакистана в Узбекистане и руководством авиакомпании.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Авиакомпания Pakistan International Airlines планирует наладить регулярные авиарейсы между Исламабадом, Карачи и Ташкентом, сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
Данная инициативы была рассмотрена во время встречи представителей Минтранспорта с дипломатами посольства Пакистана в Узбекистане и руководством авиакомпании PIA.
Как заявил сотрудник авиакомпании PIA в Узбекистане Мухаммед Ваккос, полеты по заявленным направлениям планируется наладить с января 2022 года.
Между Ташкентом и Москвой запускаются дополнительные регулярные рейсы >>
Ранее российская авиакомпания Smartavia начала выполнять регулярные рейсы из Москвы в Фергану и в обратном направлении. Воздушные судна осуществляют перелеты по субботам. Также Smartavia запустила авиасообщение между Санкт-Петербургом и Наманганом.
В октябре этого года российский авиаперевозчик Red Wings заявил о старте полетов из Ростова-на-Дону в Ташкент с 15 ноября.
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