https://uz.sputniknews.ru/20211223/kakaya-dieta-zaschischaet-ot-koronavirusa---uchenye-21922937.html

Какая диета защищает от коронавируса - ученые

Какая диета защищает от коронавируса - ученые

Продукты питания не могут вылечить коронавирус, однако способствуют снижению воспаления, подавляя формирование цитокинов, которое считается одной из причин смерти при COVID-19.

2021-12-23T22:30+0500

2021-12-23T22:30+0500

2021-12-23T22:30+0500

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Восприимчивость к коронавирусной инфекции нового типа может значительно снизиться при соблюдении особой диеты, включающей естественные продукты.К такому выводу пришли итальянские ученые, опубликовавшие в журнале Medicina статью о роли здорового питания в борьбе с пандемией. По их мнению, рацион, построенный по правилам классической средиземноморской диетой, можно использовать как стратегию снижения количества тяжелых случаев COVID-19.В рамках исследования ученые из университета Magna Græcia и Европейского института онкологии проверили, обладает ли средиземноморская диета свойствами защиты от коронавирусной инфекции. Дело в том, что данная диета является типом питания, для которого характерно употребление в пищу:Также средиземноморской диете свойственно умеренное потребление вина и молочных продуктов. Объемы потребления мяса при данной диете же являются низкими.Считается, что продукты, входящие в средиземноморский тип питания, обладают противовоспалительной и иммуномодулирующей функциями, то есть способны снижать риск развития различных заболеваний. В связи с этим итальянские ученые проанализировали случаи COVID-19 с летальным исходом, и соотнесли их с соблюдением средиземноморской диеты. Данные по 23 странам показали отрицательную корреляцию.Авторы публикации подчеркивают, что употребление в пищу тех или иных продуктов не может вылечить человека от коронавируса, однако элементы средиземноморской диеты способствуют снижению восприимчивости к этому заболеванию.Как считают итальянские ученые, в средиземноморской диете преобладает здоровая пища, в которой содержится много клетчатки, минералов, витаминов, кислот, а также антиоксидантов. Жирной пищи с высоким содержанием рафинированного сахара и трансжирных кислот в ней, наоборот, мало.Фрукты, овощи и рыба, входящие в состав диеты, снижают воспалительные процессы в организме. Поэтому средиземноморский тип питания сокращает вероятность формирования различных цитокинов - белков небольшого размера, которые вырабатываются клетками иммунной системы с целью активации иммунных процессов.Между тем, одна из самых распространенных причин смерти при коронавирусе - это цитокиновый шторм, или неконтролируемый процесс высвобождения цитокинов. Здоровое питание же подавляет противовоспалительные цитокины TNF-альфа, IL-6, а также С-реактивный белок.Учитывая, что борьба с пандемией продолжается, важно следовать любым полезным рекомендациям в данной сфере, отмечают авторы статьи. Диета становится особенно эффективной в сочетании с регулярными физическими нагрузками и отказом от курения. Читайте также: Не только тыква: топ-5 сезонных овощей, которые нужно есть этой зимой >>Как сбросить семь килограммов без тренировок и строгой диеты >>

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здоровье, диета, коронавирус covid-19