https://uz.sputniknews.ru/20211223/matvienko-predlojila-otkazatsya-ot-slov-keshbek-i-karshering-21908735.html

Матвиенко предложила отказаться от слов "кешбэк" и "каршеринг"

Матвиенко предложила отказаться от слов "кешбэк" и "каршеринг"

Матвиенко призвала равняться на страны с небольшим населением, где принимают все меры для сохранения родного языка.

2021-12-23T10:48+0500

2021-12-23T10:48+0500

2021-12-23T10:49+0500

россия

валентина матвиенко

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко раскритиковала обильное использование в русском языке иностранных слов.Зачастую они малопонятны. В качестве примера Матвиенко привела слова "кешбэк".Матвиенко привела еще один пример неудачного использования заимствований: "на тракторном заводе в цехе номер восемь сегодня прошел перформанс".Председатель Совфеда призвала россиян прекратить "увлекаться этим". Она упомянула и понятие "каршеринг", выразив недоумение, почему не используются русские слова.Матвиенко добавила, что в ряде стран с небольшой численностью населения принимают все меры для сохранения родного языка и создают аналоги на своем языке даже исключительно для технических вещей.В России переименовали реку с неприличным названием >>Русский язык для соседей – способ общения с внешним миром >>

россия

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валентина матвиенко