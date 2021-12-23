https://uz.sputniknews.ru/20211223/matvienko-predlojila-otkazatsya-ot-slov-keshbek-i-karshering-21908735.html
Матвиенко предложила отказаться от слов "кешбэк" и "каршеринг"
Матвиенко предложила отказаться от слов "кешбэк" и "каршеринг"
Матвиенко призвала равняться на страны с небольшим населением, где принимают все меры для сохранения родного языка.
2021-12-23T10:48+0500
2021-12-23T10:48+0500
2021-12-23T10:49+0500
россия
валентина матвиенко
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко раскритиковала обильное использование в русском языке иностранных слов.Зачастую они малопонятны. В качестве примера Матвиенко привела слова "кешбэк".Матвиенко привела еще один пример неудачного использования заимствований: "на тракторном заводе в цехе номер восемь сегодня прошел перформанс".Председатель Совфеда призвала россиян прекратить "увлекаться этим". Она упомянула и понятие "каршеринг", выразив недоумение, почему не используются русские слова.Матвиенко добавила, что в ряде стран с небольшой численностью населения принимают все меры для сохранения родного языка и создают аналоги на своем языке даже исключительно для технических вещей.В России переименовали реку с неприличным названием >>Русский язык для соседей – способ общения с внешним миром >>
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валентина матвиенко
Матвиенко предложила отказаться от слов "кешбэк" и "каршеринг"
10:48 23.12.2021 (обновлено: 10:49 23.12.2021)
Матвиенко призвала равняться на страны с небольшим населением, где принимают все меры для сохранения родного языка.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко раскритиковала обильное использование в русском языке иностранных слов.
Зачастую они малопонятны. В качестве примера Матвиенко привела слова "кешбэк".
"Меня просто коробит то, что происходит с нашим русским языком. Когда на правительственном уровне (говорят. — Sputnik) — кешбэк, кешбэк. Не понимают пожилые люди, что такое кешбэк. Почему нельзя российский аналог — "возврат денег", — сказала спикер парламента.
Матвиенко привела еще один пример неудачного использования заимствований: "на тракторном заводе в цехе номер восемь сегодня прошел перформанс".
Председатель Совфеда призвала россиян прекратить "увлекаться этим". Она упомянула и понятие "каршеринг", выразив недоумение, почему не используются русские слова.
Матвиенко добавила, что в ряде стран с небольшой численностью населения принимают все меры для сохранения родного языка и создают аналоги на своем языке даже исключительно для технических вещей.