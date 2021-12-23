https://uz.sputniknews.ru/20211223/posol-kyrgyzstana-v-uzbekistane-osvobojden-ot-svoix-obyazannostey--21917565.html

Посол Кыргызстана в Узбекистане освобожден от своих обязанностей

Посол Кыргызстана в Узбекистане освобожден от своих обязанностей

Ибрагим Джунусов был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Узбекистане 4 декабря 2018 года.

2021-12-23T15:51+0500

2021-12-23T15:51+0500

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Джунусов освобожден от занимаемой должности, соответствующий приказ подписал лидер республики Садыр Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.О причинах принятого решения не сообщается. Вновь назначенный посол Узбекистана в Кыргызстане приступил к своим обязанностям >>Ибрагим Джунусов стал чрезвычайным и полномочным послом в Узбекистане 4 декабря 2018 года. До назначения он был послом Кыргызстана в Турции с сентября 2014 года. Напомним: в марте этого года указом президента России Владимира Путина был освобожден от должности посла РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев. Он занимал этот пост с ноября 2009-го. Новым российским диппредставителем высшего ранга стал Олег Мальгинов. Читайте также:Чем запомнился Владимир Тюрденев во время дипмиссии в Узбекистане — фото >>Шавкат Мирзиёев наградил Владимира Тюрденева Почетной грамотой >>

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