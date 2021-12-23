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Посол Кыргызстана в Узбекистане освобожден от своих обязанностей
Посол Кыргызстана в Узбекистане освобожден от своих обязанностей
Ибрагим Джунусов был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Узбекистане 4 декабря 2018 года.
2021-12-23T15:51+0500
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Джунусов освобожден от занимаемой должности, соответствующий приказ подписал лидер республики Садыр Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.О причинах принятого решения не сообщается. Вновь назначенный посол Узбекистана в Кыргызстане приступил к своим обязанностям &gt;&gt;Ибрагим Джунусов стал чрезвычайным и полномочным послом в Узбекистане 4 декабря 2018 года. До назначения он был послом Кыргызстана в Турции с сентября 2014 года. Напомним: в марте этого года указом президента России Владимира Путина был освобожден от должности посла РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев. Он занимал этот пост с ноября 2009-го. Новым российским диппредставителем высшего ранга стал Олег Мальгинов. Читайте также:Чем запомнился Владимир Тюрденев во время дипмиссии в Узбекистане — фото &gt;&gt;Шавкат Мирзиёев наградил Владимира Тюрденева Почетной грамотой &gt;&gt;
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узбекистан, кыргызстан, посол, посольство

Посол Кыргызстана в Узбекистане освобожден от своих обязанностей

15:51 23.12.2021 (обновлено: 15:52 23.12.2021)
© Правительство Кыргызской РеспубликиФлаги Кыргызстана и Узбекистана
Флаги Кыргызстана и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© Правительство Кыргызской Республики
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Ибрагим Джунусов был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Узбекистане 4 декабря 2018 года.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Джунусов освобожден от занимаемой должности, соответствующий приказ подписал лидер республики Садыр Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.
О причинах принятого решения не сообщается.
Вновь назначенный посол Узбекистана в Кыргызстане приступил к своим обязанностям >>

Ибрагим Джунусов стал чрезвычайным и полномочным послом в Узбекистане 4 декабря 2018 года. До назначения он был послом Кыргызстана в Турции с сентября 2014 года.
Напомним: в марте этого года указом президента России Владимира Путина был освобожден от должности посла РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев. Он занимал этот пост с ноября 2009-го. Новым российским диппредставителем высшего ранга стал Олег Мальгинов.
Читайте также:
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