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Посол Кыргызстана в Узбекистане освобожден от своих обязанностей
Посол Кыргызстана в Узбекистане освобожден от своих обязанностей
Ибрагим Джунусов был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Узбекистане 4 декабря 2018 года.
2021-12-23T15:51+0500
2021-12-23T15:51+0500
2021-12-23T15:52+0500
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Джунусов освобожден от занимаемой должности, соответствующий приказ подписал лидер республики Садыр Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.О причинах принятого решения не сообщается. Вновь назначенный посол Узбекистана в Кыргызстане приступил к своим обязанностям >>Ибрагим Джунусов стал чрезвычайным и полномочным послом в Узбекистане 4 декабря 2018 года. До назначения он был послом Кыргызстана в Турции с сентября 2014 года. Напомним: в марте этого года указом президента России Владимира Путина был освобожден от должности посла РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев. Он занимал этот пост с ноября 2009-го. Новым российским диппредставителем высшего ранга стал Олег Мальгинов. Читайте также:Чем запомнился Владимир Тюрденев во время дипмиссии в Узбекистане — фото >>Шавкат Мирзиёев наградил Владимира Тюрденева Почетной грамотой >>
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Посол Кыргызстана в Узбекистане освобожден от своих обязанностей
15:51 23.12.2021 (обновлено: 15:52 23.12.2021)
Ибрагим Джунусов был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Узбекистане 4 декабря 2018 года.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
Посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Джунусов освобожден от занимаемой должности, соответствующий приказ подписал
лидер республики Садыр Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.
О причинах принятого решения не сообщается.
Вновь назначенный посол Узбекистана в Кыргызстане приступил к своим обязанностям >>
Ибрагим Джунусов стал чрезвычайным и полномочным послом в Узбекистане 4 декабря 2018 года. До назначения он был послом Кыргызстана в Турции с сентября 2014 года.
Напомним: в марте этого года указом президента России Владимира Путина был освобожден от должности посла РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев. Он занимал этот пост с ноября 2009-го. Новым российским диппредставителем высшего ранга стал
Олег Мальгинов.