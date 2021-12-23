https://uz.sputniknews.ru/20211223/putin-otvetil-vvedut-li-shtrafy-dlya-nevaktsinirovannyx-v-rossii-21916538.html

Путин ответил, введут ли штрафы для невакцинированных в России

Путин ответил, введут ли штрафы для невакцинированных в России

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России недостаточный, считает президент.

2021-12-23T15:23+0500

2021-12-23T15:23+0500

2021-12-23T15:30+0500

россия

владимир путин

штраф

пресс-конференция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/17/21916018_0:44:2009:1174_1920x0_80_0_0_8c2efe532e0c5805f783a469a914bc42.jpg

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Люди должны понимать необходимость вакцинации, но преследования за отказ от нее быть не должно, считает президент России Владимир Путин.По его словам, власти должны терпеливо и с уважением объяснять гражданам необходимость вакцинации от коронавируса.Путин обратился к тем, кто выступает против вакцинации и попросил "не зарабатывать дешевые очки".С людьми, не желающими прививаться, не нужно бороться, считает российский президент. Нужно бороться с правонарушениями и подделкой ковидных сертификатов, считает глава государства.Сейчас показатель вакцинации в России — недостаточный, отметил Путин. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет лишь 59,4%. Необходимо поднять его до 80%.Глава государства также высказал мнение, когда удастся победить коронавирус.С пандемией не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире, заявил Путин. Если этого не сделать, "человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери".Российский лидер отметил, что в мире даже появился особый термин — "избыточная смертность".Новые волны коронавируса вызваны его способностью к мутации, подчеркнул Путин.С начала пандемии в мире зафиксировали 277 миллиона случаев заболевания COVID-19, в России между тем выявлено 10,3 миллиона. При этом выздоровели уже 9,1 миллиона россиян.Повторные заражения коронавирусом возможны, но это лишь 1% от переболевших, а из вакцинированных — 3-4%, заявил Путин.Читайте также:В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "Мир 19" >>Сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V" — ответ специалиста >>

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, штраф, пресс-конференция