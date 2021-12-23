https://uz.sputniknews.ru/20211223/putin-otvetil-vvedut-li-shtrafy-dlya-nevaktsinirovannyx-v-rossii-21916538.html
Путин ответил, введут ли штрафы для невакцинированных в России
Путин ответил, введут ли штрафы для невакцинированных в России
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России недостаточный, считает президент.
2021-12-23T15:23+0500
2021-12-23T15:23+0500
2021-12-23T15:30+0500
россия
владимир путин
штраф
пресс-конференция
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Люди должны понимать необходимость вакцинации, но преследования за отказ от нее быть не должно, считает президент России Владимир Путин.По его словам, власти должны терпеливо и с уважением объяснять гражданам необходимость вакцинации от коронавируса.Путин обратился к тем, кто выступает против вакцинации и попросил "не зарабатывать дешевые очки".С людьми, не желающими прививаться, не нужно бороться, считает российский президент. Нужно бороться с правонарушениями и подделкой ковидных сертификатов, считает глава государства.Сейчас показатель вакцинации в России — недостаточный, отметил Путин. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет лишь 59,4%. Необходимо поднять его до 80%.Глава государства также высказал мнение, когда удастся победить коронавирус.С пандемией не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире, заявил Путин. Если этого не сделать, "человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери".Российский лидер отметил, что в мире даже появился особый термин — "избыточная смертность".Новые волны коронавируса вызваны его способностью к мутации, подчеркнул Путин.С начала пандемии в мире зафиксировали 277 миллиона случаев заболевания COVID-19, в России между тем выявлено 10,3 миллиона. При этом выздоровели уже 9,1 миллиона россиян.Повторные заражения коронавирусом возможны, но это лишь 1% от переболевших, а из вакцинированных — 3-4%, заявил Путин.Читайте также:В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "Мир 19" >>Сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V" — ответ специалиста >>
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владимир путин, штраф, пресс-конференция
Путин ответил, введут ли штрафы для невакцинированных в России
15:23 23.12.2021 (обновлено: 15:30 23.12.2021)
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России недостаточный, считает президент.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Люди должны понимать необходимость вакцинации, но преследования за отказ от нее быть не должно, считает президент России Владимир Путин.
"Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить", — сказал Путин на пресс-конференции.
По его словам, власти должны терпеливо и с уважением объяснять гражданам необходимость вакцинации от коронавируса.
"Нам нужно идти по другому пути, нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер", — подчеркнул Путин.
Путин обратился к тем, кто выступает против вакцинации и попросил "не зарабатывать дешевые очки".
С людьми, не желающими прививаться, не нужно бороться, считает российский президент. Нужно бороться с правонарушениями и подделкой ковидных сертификатов, считает глава государства.
Сейчас показатель вакцинации в России — недостаточный, отметил Путин. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет лишь 59,4%. Необходимо поднять его до 80%.
"Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся, у нас около 70 миллионов сделали первую прививку, 70 с небольшим сделали два укола, но этого недостаточно", — пояснил президент.
Глава государства также высказал мнение, когда удастся победить коронавирус.
С пандемией не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире, заявил Путин. Если этого не сделать, "человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери".
Российский лидер отметил, что в мире даже появился особый термин — "избыточная смертность".
Новые волны коронавируса вызваны его способностью к мутации, подчеркнул Путин.
"Новые штаммы появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем, в африканских странах очень много поражений вирусом иммунодефицита и там возникают новые и новые штаммы, ничего здесь удивительного нет", — добавил президент.
С начала пандемии в мире зафиксировали 277 миллиона случаев заболевания COVID-19, в России между тем выявлено 10,3 миллиона. При этом выздоровели уже 9,1 миллиона россиян.
Повторные заражения коронавирусом возможны, но это лишь 1% от переболевших, а из вакцинированных — 3-4%, заявил Путин.