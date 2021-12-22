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Внешнеторговый оборот Узбекистана достиг почти $38 млрд
Внешнеторговый оборот Узбекистана достиг почти $38 млрд
По данным Госкомстата, в последнее время наблюдается активный внешнеторговый баланс Узбекистана с четырьмя странами: Афганистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Турцией.
2021-12-22T10:43+0500
2021-12-22T11:18+0500
экономика
торговля
экспорт
импорт
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В период с января по ноябрь внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана достиг $37,9 млрд. По сравнению с прошлым годом он увеличился на $4,9 млрд (15%), сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. По данным Госкомстата, экспорт составил $15,4 млрд (8,9%), а импорт – 22,4 млрд (19,7%). В то же время сальдо внешнеторгового оборота республики достигло пассивного баланса на $7 млрд.Узбекистан создаст инвестиционные рейтинги регионов — по примеру России &gt;&gt;В последнее время наблюдается активный внешнеторговый баланс Узбекистана с четырьмя странами: Афганистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Турцией. С остальными государствами сохраняется пассивный баланс. Отмечается, что Узбекистан осуществляет торговые отношения со 181 страной мира. Больше всего республика торгует с Китаем (17,7%) и Россией (17,4%). Затем идут Казахстан (9,3%), Турция (8%), Корея (4,4%), Кыргызстан (2,2%) и Германия (1,8%).Узбекистан и РФ намерены ускорить принятие новой пятилетней программы сотрудничества &gt;&gt;По итогам 2020 года торговый оборот Узбекистана и России составил $5,641 млрд. Объем экспорта из республики в Российскую Федерацию снизился в 1,7 раза, до $1,47 млрд, импорт увеличился на 0,8%, до $4,171 млрд.Ранее стало известно, что российские и узбекские власти намерены нарастить товарооборот между странами до 10 млрд. Стороны подготовили программу сотрудничества на ближайшие четыре года. Они договорились усилить взаимодействие в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, в области образования и науки, миграции и других сферах.Чbтайте также:Газпромбанк расширит работу с Узбекистаном по нефтегазовым проектам &gt;&gt;Экономическое сотрудничество: с кем из стран СНГ торговал Узбекистан — инфографика &gt;&gt;
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торговля, экспорт, импорт

Внешнеторговый оборот Узбекистана достиг почти $38 млрд

10:43 22.12.2021 (обновлено: 11:18 22.12.2021)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКупюры американских долларов.
Купюры американских долларов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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В последнее время наблюдается активный внешнеторговый баланс Узбекистана с четырьмя странами: Афганистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Турцией. С остальными государствами сохраняется пассивный баланс.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В период с января по ноябрь внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана достиг $37,9 млрд. По сравнению с прошлым годом он увеличился на $4,9 млрд (15%), сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.
По данным Госкомстата, экспорт составил $15,4 млрд (8,9%), а импорт – 22,4 млрд (19,7%). В то же время сальдо внешнеторгового оборота республики достигло пассивного баланса на $7 млрд.
Узбекистан создаст инвестиционные рейтинги регионов — по примеру России >>
В последнее время наблюдается активный внешнеторговый баланс Узбекистана с четырьмя странами: Афганистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Турцией. С остальными государствами сохраняется пассивный баланс.
Отмечается, что Узбекистан осуществляет торговые отношения со 181 страной мира. Больше всего республика торгует с Китаем (17,7%) и Россией (17,4%). Затем идут Казахстан (9,3%), Турция (8%), Корея (4,4%), Кыргызстан (2,2%) и Германия (1,8%).
Узбекистан и РФ намерены ускорить принятие новой пятилетней программы сотрудничества >>
По итогам 2020 года торговый оборот Узбекистана и России составил $5,641 млрд. Объем экспорта из республики в Российскую Федерацию снизился в 1,7 раза, до $1,47 млрд, импорт увеличился на 0,8%, до $4,171 млрд.
Ранее стало известно, что российские и узбекские власти намерены нарастить товарооборот между странами до 10 млрд. Стороны подготовили программу сотрудничества на ближайшие четыре года. Они договорились усилить взаимодействие в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, в области образования и науки, миграции и других сферах.
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