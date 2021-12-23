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Сколько Беларусь сэкономит благодаря АЭС
Сколько Беларусь сэкономит благодаря АЭС
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, сколько страна сможет сэкономить денег и газа после запуска второго энергоблока БелАЭС.
2021-12-23T15:58+0500
2021-12-23T15:58+0500
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ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что после запуска второго энергоблока АЭС страна сможет замещать 4,5 миллиарда кубометров газа в год, сообщает РИА Новости.Накануне Министерство энергетики республики уведомило о начале загрузки топливом второго энергоблока БелАЭС. Он должен заработать уже к лету следующего года.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция в Гродненской области будет оснащена двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт.Такие же реакторы планируется установить и на атомной электростанции в Узбекистане. Соглашение о сотрудничестве при строительстве первой АЭС в Центральной Азии Узбекистан и Россия подписали еще осенью 2018 года С российской стороны принимать участие в проекте будет "Росатом".Строительство АЭС в Джизакской области начнется в 2022-м с привлечением кредита правительства России. Планируется, что станция начнет поставлять электроэнергию к 2030 году.Читайте также: Казахстан заинтересован в строительстве АЭС на своей территории
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Сколько Беларусь сэкономит благодаря АЭС

15:58 23.12.2021
© Пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская атомная электростанция
Белорусская атомная электростанция - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© Пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, сколько страна сможет сэкономить денег и газа после запуска второго энергоблока БелАЭС.
ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что после запуска второго энергоблока АЭС страна сможет замещать 4,5 миллиарда кубометров газа в год, сообщает РИА Новости.
Накануне Министерство энергетики республики уведомило о начале загрузки топливом второго энергоблока БелАЭС. Он должен заработать уже к лету следующего года.
"Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции позволил стране сэкономить на замещении импорта природного газа около 250 миллионов долларов США… С запуском двух энергоблоков БелАЭС страна сможет замещать около 4,5 миллиарда кубометров газа в год", - приводит слова Головченко минэнерго Белоруссии.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция в Гродненской области будет оснащена двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт.
Такие же реакторы планируется установить и на атомной электростанции в Узбекистане. Соглашение о сотрудничестве при строительстве первой АЭС в Центральной Азии Узбекистан и Россия подписали еще осенью 2018 года С российской стороны принимать участие в проекте будет "Росатом".
Строительство АЭС в Джизакской области начнется в 2022-м с привлечением кредита правительства России. Планируется, что станция начнет поставлять электроэнергию к 2030 году.
Читайте также: Казахстан заинтересован в строительстве АЭС на своей территории
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