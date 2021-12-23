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Узбекистан отправил в Афганистан новую партию гуманитарной помощи — фото
Узбекистан отправил в Афганистан новую партию гуманитарной помощи — фото
Из чего состоят грузы и как пройдет церемония передачи гумпомощи — в материале.
2021-12-23T10:14+0500
2021-12-23T10:31+0500
общество
узбекистан
афганистан
гуманитарная помощь
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Власти Узбекистана в четверг отправили новую партию гуманитарной помощи в Афганистан.В составе грузов — продукты питания, одежда и уголь.Церемония передачи гуманитарной помощи состоится с участием официальных лиц двух стран в афганской провинции Балх.В середине сентября правительство Узбекистана направило в Афганистан по железной дороге 1,3 тысячи тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, медикаменты и одежды.Ранее старший советник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Франк Ремус заявлял, что половина населения Афганистана сталкивается с острой проблемой отсутствия продовольствия. По данным ООН, 3,5 миллиона внутренних афганских беженцев нуждаются в срочной помощи, чтобы пережить наступающую суровую зиму.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:"Узбекские железные дороги" увеличат грузоперевозки из Афганистана &gt;&gt;Узбекские военные провели учения по химической защите у Афганистана — фото &gt;&gt;
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узбекистан, афганистан, гуманитарная помощь

Узбекистан отправил в Афганистан новую партию гуманитарной помощи — фото

10:14 23.12.2021 (обновлено: 10:31 23.12.2021)
© Хокимият Сурхандарьинской областиУзбекистан направил в Афганистан 63 вагона гуманитарной помощи
Узбекистан направил в Афганистан 63 вагона гуманитарной помощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© Хокимият Сурхандарьинской области
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Из чего состоят грузы и как пройдет церемония передачи гумпомощи — в материале.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Власти Узбекистана в четверг отправили новую партию гуманитарной помощи в Афганистан.
В составе грузов — продукты питания, одежда и уголь.
© Хокимият Сурхандарьинской областиУзбекистан направил в Афганистан 63 вагона гуманитарной помощи
Узбекистан направил в Афганистан 63 вагона гуманитарной помощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
Узбекистан направил в Афганистан 63 вагона гуманитарной помощи
© Хокимият Сурхандарьинской области

"Сегодня, 23 декабря, через пограничный пункт "Айритом" в Термезе в Мазари-Шариф были направлены 63 вагона гуманитарной помощи", — сообщили в хокимияте Сурхандарьинской области.

Церемония передачи гуманитарной помощи состоится с участием официальных лиц двух стран в афганской провинции Балх.
В середине сентября правительство Узбекистана направило в Афганистан по железной дороге 1,3 тысячи тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, медикаменты и одежды.
Ранее старший советник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Франк Ремус заявлял, что половина населения Афганистана сталкивается с острой проблемой отсутствия продовольствия.
По данным ООН, 3,5 миллиона внутренних афганских беженцев нуждаются в срочной помощи, чтобы пережить наступающую суровую зиму.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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