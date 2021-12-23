https://uz.sputniknews.ru/20211223/uzbekistan-otpravil-v-afganistan-novuyu-partiyu-gumanitarnoy-pomoschi--foto-21908128.html

Узбекистан отправил в Афганистан новую партию гуманитарной помощи — фото

Узбекистан отправил в Афганистан новую партию гуманитарной помощи — фото

Из чего состоят грузы и как пройдет церемония передачи гумпомощи — в материале.

2021-12-23T10:14+0500

2021-12-23T10:14+0500

2021-12-23T10:31+0500

общество

узбекистан

афганистан

гуманитарная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/17/21907765_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c0b3f9e70f0b8d464709bf67dfa8abd3.jpg

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Власти Узбекистана в четверг отправили новую партию гуманитарной помощи в Афганистан.В составе грузов — продукты питания, одежда и уголь.Церемония передачи гуманитарной помощи состоится с участием официальных лиц двух стран в афганской провинции Балх.В середине сентября правительство Узбекистана направило в Афганистан по железной дороге 1,3 тысячи тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, медикаменты и одежды.Ранее старший советник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Франк Ремус заявлял, что половина населения Афганистана сталкивается с острой проблемой отсутствия продовольствия. По данным ООН, 3,5 миллиона внутренних афганских беженцев нуждаются в срочной помощи, чтобы пережить наступающую суровую зиму.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:"Узбекские железные дороги" увеличат грузоперевозки из Афганистана >>Узбекские военные провели учения по химической защите у Афганистана — фото >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, афганистан, гуманитарная помощь