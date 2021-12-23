https://uz.sputniknews.ru/20211223/v-belavia-obyasnili-chto-sluchilos-s-bortom-letevshim-iz-minska-v-tashkent-21906590.html

В "Белавиа" объяснили, что случилось с бортом, летевшим из Минска в Ташкент

В "Белавиа" объяснили, что случилось с бортом, летевшим из Минска в Ташкент

Во вторник Boeing 737-800 вылетел из аэропорта Минска в Ташкент, однако лайнер неожиданно поменял курс.

2021-12-23T08:59+0500

2021-12-23T08:59+0500

2021-12-23T08:59+0500

общество

ташкент

минск

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" прокомментировала инцидент с самолетом, летевшим по маршруту Минск-Ташкент.По словам авиаперевозчика, экипаж на этапе начального набора высоты обнаружил некорректную работу системы герметизации.Там отметили, что после выработки топлива для обеспечения максимальной посадочной массы самолет благополучно приземлился в Минске в 23.30, где была проведена замена воздушного судна.Пассажирам во время полета предоставили питание. "Во время полета пассажирам было предоставлено питание. Резервный борт вылетел в столицу Узбекистана в 1.20, полет прошел в штатном режиме", — добавили в пресс-службе, высказав извинения пассажирам за задержку рейса.Что произошлоСамолет Boeing 737-800 вылетел из аэропорта Минска в Ташкент вечером во вторник.Однако лайнер развернулся, не долетев до узбекской границы, и стал кружить недалеко от столицы Беларуси.Аэропорт Минска сообщил, что экипаж принял решение вернуться по технической причине.В 23.30 вторника Boeing-737 "Белавиа" благополучно приземлился в национальном аэропорту "Минск". Посадка прошла в штатном режиме. Самолет вылетел в Ташкент в среду около 1.20 ночи с пятичасовым опозданием.Читайте также:Самолет "Аэрофлота" не долетел до Ургенча >>Родившийся в самолете младенец получит бессрочную золотую карту Аэрофлота >>

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