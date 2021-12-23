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В "Белавиа" объяснили, что случилось с бортом, летевшим из Минска в Ташкент
В "Белавиа" объяснили, что случилось с бортом, летевшим из Минска в Ташкент
Во вторник Boeing 737-800 вылетел из аэропорта Минска в Ташкент, однако лайнер неожиданно поменял курс.
2021-12-23T08:59+0500
2021-12-23T08:59+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" прокомментировала инцидент с самолетом, летевшим по маршруту Минск-Ташкент.По словам авиаперевозчика, экипаж на этапе начального набора высоты обнаружил некорректную работу системы герметизации.Там отметили, что после выработки топлива для обеспечения максимальной посадочной массы самолет благополучно приземлился в Минске в 23.30, где была проведена замена воздушного судна.Пассажирам во время полета предоставили питание. "Во время полета пассажирам было предоставлено питание. Резервный борт вылетел в столицу Узбекистана в 1.20, полет прошел в штатном режиме", — добавили в пресс-службе, высказав извинения пассажирам за задержку рейса.Что произошлоСамолет Boeing 737-800 вылетел из аэропорта Минска в Ташкент вечером во вторник.Однако лайнер развернулся, не долетев до узбекской границы, и стал кружить недалеко от столицы Беларуси.Аэропорт Минска сообщил, что экипаж принял решение вернуться по технической причине.В 23.30 вторника Boeing-737 "Белавиа" благополучно приземлился в национальном аэропорту "Минск". Посадка прошла в штатном режиме. Самолет вылетел в Ташкент в среду около 1.20 ночи с пятичасовым опозданием.Читайте также:Самолет "Аэрофлота" не долетел до Ургенча &gt;&gt;Родившийся в самолете младенец получит бессрочную золотую карту Аэрофлота &gt;&gt;
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ташкент, минск

В "Белавиа" объяснили, что случилось с бортом, летевшим из Минска в Ташкент

08:59 23.12.2021
© Sputnik / Iliya PitalevСотрудник аэропорта у самолета белорусской авиакомпании "Белавиа"
Сотрудник аэропорта у самолета белорусской авиакомпании Белавиа - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Iliya Pitalev
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Во вторник Boeing 737-800 вылетел из аэропорта Минска в Ташкент, однако лайнер неожиданно поменял курс.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" прокомментировала инцидент с самолетом, летевшим по маршруту Минск-Ташкент.
По словам авиаперевозчика, экипаж на этапе начального набора высоты обнаружил некорректную работу системы герметизации.
"Двадцать первого декабря на рейсе авиакомпании "Белавиа", который направлялся из Минска в Ташкент, на этапе начального набора высоты экипаж обнаружил, что система герметизации воздушного судна работает некорректно. Для проверки работы системы с целью обеспечения безопасности полета экипажем было принято решение о прекращении набора высоты и возврате в базовый аэропорт Минск", — сообщили РИА Новости в "Белавиа".
Там отметили, что после выработки топлива для обеспечения максимальной посадочной массы самолет благополучно приземлился в Минске в 23.30, где была проведена замена воздушного судна.
Пассажирам во время полета предоставили питание.
"Во время полета пассажирам было предоставлено питание. Резервный борт вылетел в столицу Узбекистана в 1.20, полет прошел в штатном режиме", — добавили в пресс-службе, высказав извинения пассажирам за задержку рейса.

Что произошло

Самолет Boeing 737-800 вылетел из аэропорта Минска в Ташкент вечером во вторник.
Однако лайнер развернулся, не долетев до узбекской границы, и стал кружить недалеко от столицы Беларуси.
Аэропорт Минска сообщил, что экипаж принял решение вернуться по технической причине.
В 23.30 вторника Boeing-737 "Белавиа" благополучно приземлился в национальном аэропорту "Минск". Посадка прошла в штатном режиме. Самолет вылетел в Ташкент в среду около 1.20 ночи с пятичасовым опозданием.
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