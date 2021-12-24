https://uz.sputniknews.ru/20211224/uzbekistan-i-kazaxstan-svyajet-novyy-put-za-milliony-dollarov-21930319.html
Узбекистан и Казахстан свяжет новый путь за миллионы долларов
Узбекистан и Казахстан свяжет новый путь за миллионы долларов
Стоимость проекта уже подсчитана. Строительство обойдется в 172 миллиона долларов.
2021-12-24T12:57+0500
2021-12-24T12:57+0500
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Узбекистан и Казахстан построят автомобильную дорогу за 172 миллиона долларов. Протяженность новой трассы составит 280 километров, из них 140 километров пройдут по узбекской территории. Стороны рассчитывают начать строительные работы в 2025-м. Ожидается, что трассу возведут за два-три года.Узбекистан также инициирует строительство новой железнодорожной линии "Кызылорда — Учкудук".Это не единственный инфраструктурный проект, который стороны планируют реализовать. Страны сейчас также активно обсуждают строительство магистрали "Туркестан — Шымкент — Ташкент" в 2021-2024 годах.Новая трасса позволит объединить наиболее крупные историко-культурные центры Центральной Азии. Это, в свою очередь, увеличит пассажиропоток до 1,9 миллиона человек в год.Читайте также:СНГ будут пронизывать транспортные коридоры мира: Узбекистан — "за" >>РЖД намерена принять участие в строительстве трансафганского коридора >>
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Узбекистан и Казахстан свяжет новый путь за миллионы долларов
12:57 24.12.2021 (обновлено: 12:59 24.12.2021)
План по строительству автомобильной и железной дороги "Кызылорда —Учкудук" стороны подписали в декабре.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Узбекистан и Казахстан построят автомобильную дорогу за 172 миллиона долларов.
Протяженность новой трассы составит 280 километров, из них 140 километров пройдут по узбекской территории.
Стороны рассчитывают начать строительные работы в 2025-м. Ожидается, что трассу возведут за два-три года.
"Ориентировочная стоимость строительства автомобильной дороги составит 75 миллиардов тенге, включая затраты в размере 5 миллиардов тенге на строительство пункта пропуска", — сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Узбекистан также инициирует строительство новой железнодорожной линии "Кызылорда — Учкудук".
Это не единственный инфраструктурный проект, который стороны планируют реализовать. Страны сейчас также активно обсуждают строительство магистрали "Туркестан — Шымкент — Ташкент" в 2021-2024 годах.
Новая трасса позволит объединить наиболее крупные историко-культурные центры Центральной Азии. Это, в свою очередь, увеличит пассажиропоток до 1,9 миллиона человек в год.