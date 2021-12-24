https://uz.sputniknews.ru/20211224/v-uzbekistane-peresmotryat-tamojennye-poshliny-na-import-avto-21930085.html
Власти пересмотрят таможенные пошлины на импорт авто
Власти пересмотрят таможенные пошлины на импорт авто
Власти уже активно обсуждают этот вопрос. Что их вынудило и как это отразится на развитии автопрома в стране — в обзоре.
2021-12-24T12:13+0500
2021-12-24T12:13+0500
2021-12-24T12:24+0500
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Власти Узбекистана намерены пересмотреть таможенные пошлины на импорт автомобилей из-за границы.Об этом заявил вице-премьер, министр по инвестициям и внешней торговле Сардор Умурзаков.По его словам, вопрос о снижении пошлин как нельзя более актуален в связи с планами Узбекистана по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) и укреплению связей с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).Вице-премьер подчеркнул: сегодня на рынок Узбекистана выходят сразу несколько производителей авто. Это, безусловно, станет драйвером развития автомобильной промышленности.Ранее компания UzAuto Motors приостановила прием заявок на продажу автомобилей Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti с 20 декабря по 1 февраля. Такое решение приняли из-за перебоев с поставками полупроводников, а также проблем с перевозками в портах и на железнодорожных маршрутах.Читайте также:UzAuto Motors отзывает автомобили >>Эксперт рассказал, когда авто станут доступнее для жителей Узбекистана >>
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узбекистан, автомобили, пошлины, импорт
Власти пересмотрят таможенные пошлины на импорт авто
12:13 24.12.2021 (обновлено: 12:24 24.12.2021)
Как это отразится на развитии автопрома в Узбекистане — в материале.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Власти Узбекистана намерены пересмотреть таможенные пошлины на импорт автомобилей из-за границы.
Об этом заявил вице-премьер, министр по инвестициям и внешней торговле Сардор Умурзаков.
По его словам, вопрос о снижении пошлин как нельзя более актуален в связи с планами Узбекистана по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) и укреплению связей с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Вице-премьер подчеркнул: сегодня на рынок Узбекистана выходят сразу несколько производителей авто. Это, безусловно, станет драйвером развития автомобильной промышленности.
"Однако в целом, я согласен с тем, что в Узбекистане не должно быть монополии в сфере автопрома", — сказал Умурзаков.
Ранее компания UzAuto Motors приостановила
прием заявок на продажу автомобилей Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti с 20 декабря по 1 февраля.
Такое решение приняли из-за перебоев с поставками полупроводников, а также проблем с перевозками в портах и на железнодорожных маршрутах.