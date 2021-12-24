https://uz.sputniknews.ru/20211224/v-uzbekistane-peresmotryat-tamojennye-poshliny-na-import-avto-21930085.html

Власти пересмотрят таможенные пошлины на импорт авто

Власти пересмотрят таможенные пошлины на импорт авто

Власти уже активно обсуждают этот вопрос. Что их вынудило и как это отразится на развитии автопрома в стране — в обзоре.

2021-12-24T12:13+0500

2021-12-24T12:13+0500

2021-12-24T12:24+0500

общество

узбекистан

автомобили

пошлины

импорт

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Власти Узбекистана намерены пересмотреть таможенные пошлины на импорт автомобилей из-за границы.Об этом заявил вице-премьер, министр по инвестициям и внешней торговле Сардор Умурзаков.По его словам, вопрос о снижении пошлин как нельзя более актуален в связи с планами Узбекистана по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) и укреплению связей с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).Вице-премьер подчеркнул: сегодня на рынок Узбекистана выходят сразу несколько производителей авто. Это, безусловно, станет драйвером развития автомобильной промышленности.Ранее компания UzAuto Motors приостановила прием заявок на продажу автомобилей Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti с 20 декабря по 1 февраля. Такое решение приняли из-за перебоев с поставками полупроводников, а также проблем с перевозками в портах и на железнодорожных маршрутах.Читайте также:UzAuto Motors отзывает автомобили >>Эксперт рассказал, когда авто станут доступнее для жителей Узбекистана >>

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узбекистан, автомобили, пошлины, импорт