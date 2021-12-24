https://uz.sputniknews.ru/20211224/zaderjany-12-chelovek-po-podozreniyu-v-sozdanii-yacheyki-xizb-ut-taxrir-21937768.html

Задержаны 12 человек по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Задержаны 12 человек по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

В настоящее время возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса республики. Ведется следствие.

2021-12-24T18:39+0500

2021-12-24T18:39+0500

2021-12-24T18:47+0500

общество

борьба с экстремизмом

борьба с терроризмом

сгб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/15/21873957_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_febf57e2ff51b806d80637cf9a5c6201.jpg

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Правоохранители задержали в Андижанской области 12 человек по подозрению в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает пресс-служба СГБ республики."В ходе оперативных мероприятий в Андижанской области пресечена деятельность религиозно-экстремистской группы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в составе 12 человек", - информируется в Telegram-канале силового ведомства.Под Ташкентом задержали 27 человек по подозрению в экстремизме >>Среди задержанных оказался человек, ранее судимый за участие в этой террористической организации. После выхода на свободу он продолжил распространять в социальных сетях пропаганду ее идей среди населения вместе со своими бывшими единомышленниками. Во время обыска в местах проживания и мобильных телефонах задержанных были обнаружены материалы экстремистского содержания.ГКНБ задержал иностранца, подозреваемого в экстремизме, — фото >>В настоящее время возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса республики. Ведется следствие. * - запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация.Читайте также:В Ташкенте задержаны 29 сторонниц "Хизб ут-Тахрир"* >>В Ташкенте задержаны 10 человек по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"* >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

борьба с экстремизмом, борьба с терроризмом, сгб