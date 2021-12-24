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Задержаны 12 человек по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Задержаны 12 человек по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
В настоящее время возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса республики. Ведется следствие.
2021-12-24T18:39+0500
2021-12-24T18:47+0500
общество
борьба с экстремизмом
борьба с терроризмом
сгб
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Правоохранители задержали в Андижанской области 12 человек по подозрению в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает пресс-служба СГБ республики."В ходе оперативных мероприятий в Андижанской области пресечена деятельность религиозно-экстремистской группы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в составе 12 человек", - информируется в Telegram-канале силового ведомства.Под Ташкентом задержали 27 человек по подозрению в экстремизме &gt;&gt;Среди задержанных оказался человек, ранее судимый за участие в этой террористической организации. После выхода на свободу он продолжил распространять в социальных сетях пропаганду ее идей среди населения вместе со своими бывшими единомышленниками. Во время обыска в местах проживания и мобильных телефонах задержанных были обнаружены материалы экстремистского содержания.ГКНБ задержал иностранца, подозреваемого в экстремизме, — фото &gt;&gt;В настоящее время возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса республики. Ведется следствие. * - запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация.Читайте также:В Ташкенте задержаны 29 сторонниц "Хизб ут-Тахрир"* &gt;&gt;В Ташкенте задержаны 10 человек по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"* &gt;&gt;
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борьба с экстремизмом, борьба с терроризмом, сгб

Задержаны 12 человек по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

18:39 24.12.2021 (обновлено: 18:47 24.12.2021)
© Sputnik / Стас ЭтвешАрест, архивное фото
Арест, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Стас Этвеш
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В настоящее время возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса республики. Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Правоохранители задержали в Андижанской области 12 человек по подозрению в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает пресс-служба СГБ республики.
"В ходе оперативных мероприятий в Андижанской области пресечена деятельность религиозно-экстремистской группы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в составе 12 человек", - информируется в Telegram-канале силового ведомства.
Под Ташкентом задержали 27 человек по подозрению в экстремизме >>
Среди задержанных оказался человек, ранее судимый за участие в этой террористической организации. После выхода на свободу он продолжил распространять в социальных сетях пропаганду ее идей среди населения вместе со своими бывшими единомышленниками. Во время обыска в местах проживания и мобильных телефонах задержанных были обнаружены материалы экстремистского содержания.
ГКНБ задержал иностранца, подозреваемого в экстремизме, — фото >>
В настоящее время возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса республики. Ведется следствие.
* - запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация.
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