https://uz.sputniknews.ru/20211225/mirziyoev-otkryl-zavod-uzbekistan-gtl-chto-izvestno-o-masshtabnom-proekte-21945095.html

Мирзиёев открыл завод Uzbekistan GTL: что известно о масштабном проекте

Мирзиёев открыл завод Uzbekistan GTL: что известно о масштабном проекте

Глава государства Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия завода Uzbekistan GTL по производству жидкого синтетического топлива, расположенного в Гузарском районе Кашкадарьинской области

2021-12-25T17:31+0500

2021-12-25T17:31+0500

2021-12-25T18:16+0500

общество

кашкадарьинская область

завод

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев поучаствовал в церемонии открытия завода Uzbekistan GTL по производству жидкого синтетического топлива, расположенного в Гузарском районе Кашкадарьинской области, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. По словам лидера республики, возведение огромного комплекса является наглядным показателем проводимой политики последних лет по выводу промышленного развития Узбекистана на новый уровень.Отмечается, что в строительстве завода были задействованы свыше 13 тысяч инженеров.Шавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью на открытие важного объекта — фото >>На предприятии установлено более 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. С помощью современных установок предприятие сможет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров природного газа в год и производить 1,5 миллиона тонн готовой продукции на сумму более $1 миллиарда. В частности, планируется выпускать 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысячи тонн дизельного топлива, 437 тысяч тонн нафты и 53 тысячи тонн сжиженного газа. Это позволит увеличить импорт нефтепродуктов на $500 миллионов в год, экспорт - на $200 миллионов, а также покрыть все расходы за счет налоговых поступлений в размере $2 триллиона. К тому же новый завод будет ежегодно производить 380 тысяч тонн полиэтилена и полипропилена на $550 млн за счет переработки 430 тысяч тонн нафты. Российская компания запустила в Ташкенте завод пенополиуретана >>Помимо этого, на предприятии создадут около тысячи новых рабочих мест. Для обучения молодых специалистов планируется организовать профессиональную подготовку кадров на основе нового подхода. Для этого в регионе будут подключены все профессиональные центры. В заключительной части церемонии открытия завода президент поблагодарил всех инженеров и строителей, задействованных в возведении масштабного объекта, а также инвесторов. В финансировании масштабного проекта в том числе приняли участие: АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Общая стоимость Uzbekistan GTL достигла $3,42 млрд.

кашкадарьинская область

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кашкадарьинская область, завод