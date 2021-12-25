https://uz.sputniknews.ru/20211225/mirziyoev-otkryl-zavod-uzbekistan-gtl-chto-izvestno-o-masshtabnom-proekte-21945095.html
Мирзиёев открыл завод Uzbekistan GTL: что известно о масштабном проекте
Мирзиёев открыл завод Uzbekistan GTL: что известно о масштабном проекте
Глава государства Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия завода Uzbekistan GTL по производству жидкого синтетического топлива, расположенного в Гузарском районе Кашкадарьинской области
2021-12-25T17:31+0500
2021-12-25T17:31+0500
2021-12-25T18:16+0500
общество
кашкадарьинская область
завод
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев поучаствовал в церемонии открытия завода Uzbekistan GTL по производству жидкого синтетического топлива, расположенного в Гузарском районе Кашкадарьинской области, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. По словам лидера республики, возведение огромного комплекса является наглядным показателем проводимой политики последних лет по выводу промышленного развития Узбекистана на новый уровень.Отмечается, что в строительстве завода были задействованы свыше 13 тысяч инженеров.Шавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью на открытие важного объекта — фото >>На предприятии установлено более 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. С помощью современных установок предприятие сможет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров природного газа в год и производить 1,5 миллиона тонн готовой продукции на сумму более $1 миллиарда. В частности, планируется выпускать 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысячи тонн дизельного топлива, 437 тысяч тонн нафты и 53 тысячи тонн сжиженного газа. Это позволит увеличить импорт нефтепродуктов на $500 миллионов в год, экспорт - на $200 миллионов, а также покрыть все расходы за счет налоговых поступлений в размере $2 триллиона. К тому же новый завод будет ежегодно производить 380 тысяч тонн полиэтилена и полипропилена на $550 млн за счет переработки 430 тысяч тонн нафты. Российская компания запустила в Ташкенте завод пенополиуретана >>Помимо этого, на предприятии создадут около тысячи новых рабочих мест. Для обучения молодых специалистов планируется организовать профессиональную подготовку кадров на основе нового подхода. Для этого в регионе будут подключены все профессиональные центры. В заключительной части церемонии открытия завода президент поблагодарил всех инженеров и строителей, задействованных в возведении масштабного объекта, а также инвесторов. В финансировании масштабного проекта в том числе приняли участие: АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Общая стоимость Uzbekistan GTL достигла $3,42 млрд.
кашкадарьинская область
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кашкадарьинская область, завод
Мирзиёев открыл завод Uzbekistan GTL: что известно о масштабном проекте
17:31 25.12.2021 (обновлено: 18:16 25.12.2021)
На предприятии создадут около тысячи новых рабочих мест. Для обучения молодых специалистов планируется организовать профессиональную подготовку кадров на основе нового подхода.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik.
Глава государства Шавкат Мирзиёев поучаствовал в церемонии открытия завода Uzbekistan GTL по производству жидкого синтетического топлива, расположенного в Гузарском районе Кашкадарьинской области, сообщает
пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
По словам лидера республики, возведение огромного комплекса является наглядным показателем проводимой политики последних лет по выводу промышленного развития Узбекистана на новый уровень.
Отмечается, что в строительстве завода были задействованы свыше 13 тысяч инженеров.
На предприятии установлено более 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. С помощью современных установок предприятие сможет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров природного газа в год и производить 1,5 миллиона тонн готовой продукции на сумму более $1 миллиарда. В частности, планируется выпускать 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысячи тонн дизельного топлива, 437 тысяч тонн нафты и 53 тысячи тонн сжиженного газа. Это позволит увеличить импорт нефтепродуктов на $500 миллионов в год, экспорт - на $200 миллионов, а также покрыть все расходы за счет налоговых поступлений в размере $2 триллиона.
К тому же новый завод будет ежегодно производить 380 тысяч тонн полиэтилена и полипропилена на $550 млн за счет переработки 430 тысяч тонн нафты.
Помимо этого, на предприятии создадут около тысячи новых рабочих мест. Для обучения молодых специалистов планируется организовать профессиональную подготовку кадров на основе нового подхода. Для этого в регионе будут подключены все профессиональные центры.
В заключительной части церемонии открытия завода президент поблагодарил всех инженеров и строителей, задействованных в возведении масштабного объекта, а также инвесторов.
В финансировании масштабного проекта в том числе приняли участие: АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Общая стоимость Uzbekistan GTL достигла $3,42 млрд.