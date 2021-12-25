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Мирзиёев открыл завод Uzbekistan GTL: что известно о масштабном проекте
Мирзиёев открыл завод Uzbekistan GTL: что известно о масштабном проекте
Глава государства Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия завода Uzbekistan GTL по производству жидкого синтетического топлива, расположенного в Гузарском районе Кашкадарьинской области
2021-12-25T17:31+0500
2021-12-25T18:16+0500
общество
кашкадарьинская область
завод
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев поучаствовал в церемонии открытия завода Uzbekistan GTL по производству жидкого синтетического топлива, расположенного в Гузарском районе Кашкадарьинской области, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. По словам лидера республики, возведение огромного комплекса является наглядным показателем проводимой политики последних лет по выводу промышленного развития Узбекистана на новый уровень.Отмечается, что в строительстве завода были задействованы свыше 13 тысяч инженеров.Шавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью на открытие важного объекта — фото &gt;&gt;На предприятии установлено более 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. С помощью современных установок предприятие сможет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров природного газа в год и производить 1,5 миллиона тонн готовой продукции на сумму более $1 миллиарда. В частности, планируется выпускать 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысячи тонн дизельного топлива, 437 тысяч тонн нафты и 53 тысячи тонн сжиженного газа. Это позволит увеличить импорт нефтепродуктов на $500 миллионов в год, экспорт - на $200 миллионов, а также покрыть все расходы за счет налоговых поступлений в размере $2 триллиона. К тому же новый завод будет ежегодно производить 380 тысяч тонн полиэтилена и полипропилена на $550 млн за счет переработки 430 тысяч тонн нафты. Российская компания запустила в Ташкенте завод пенополиуретана &gt;&gt;Помимо этого, на предприятии создадут около тысячи новых рабочих мест. Для обучения молодых специалистов планируется организовать профессиональную подготовку кадров на основе нового подхода. Для этого в регионе будут подключены все профессиональные центры. В заключительной части церемонии открытия завода президент поблагодарил всех инженеров и строителей, задействованных в возведении масштабного объекта, а также инвесторов. В финансировании масштабного проекта в том числе приняли участие: АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Общая стоимость Uzbekistan GTL достигла $3,42 млрд.
кашкадарьинская область
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кашкадарьинская область, завод

Мирзиёев открыл завод Uzbekistan GTL: что известно о масштабном проекте

17:31 25.12.2021 (обновлено: 18:16 25.12.2021)
© Пресс-секретарь президента Шерзод АсадовЗавод Uzbekistan GTL
Завод Uzbekistan GTL - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2021
© Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов
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На предприятии создадут около тысячи новых рабочих мест. Для обучения молодых специалистов планируется организовать профессиональную подготовку кадров на основе нового подхода.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев поучаствовал в церемонии открытия завода Uzbekistan GTL по производству жидкого синтетического топлива, расположенного в Гузарском районе Кашкадарьинской области, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
По словам лидера республики, возведение огромного комплекса является наглядным показателем проводимой политики последних лет по выводу промышленного развития Узбекистана на новый уровень.
Отмечается, что в строительстве завода были задействованы свыше 13 тысяч инженеров.
Шавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью на открытие важного объекта — фото >>
На предприятии установлено более 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. С помощью современных установок предприятие сможет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров природного газа в год и производить 1,5 миллиона тонн готовой продукции на сумму более $1 миллиарда. В частности, планируется выпускать 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысячи тонн дизельного топлива, 437 тысяч тонн нафты и 53 тысячи тонн сжиженного газа. Это позволит увеличить импорт нефтепродуктов на $500 миллионов в год, экспорт - на $200 миллионов, а также покрыть все расходы за счет налоговых поступлений в размере $2 триллиона.
К тому же новый завод будет ежегодно производить 380 тысяч тонн полиэтилена и полипропилена на $550 млн за счет переработки 430 тысяч тонн нафты.
Российская компания запустила в Ташкенте завод пенополиуретана >>
Помимо этого, на предприятии создадут около тысячи новых рабочих мест. Для обучения молодых специалистов планируется организовать профессиональную подготовку кадров на основе нового подхода. Для этого в регионе будут подключены все профессиональные центры.
В заключительной части церемонии открытия завода президент поблагодарил всех инженеров и строителей, задействованных в возведении масштабного объекта, а также инвесторов.
В финансировании масштабного проекта в том числе приняли участие: АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Общая стоимость Uzbekistan GTL достигла $3,42 млрд.
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