https://uz.sputniknews.ru/20211225/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-kashkadaryu--prezident-otkroet-vajnyy-obekt-21941172.html
Шавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью на открытие важного объекта — фото
Шавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью на открытие важного объекта — фото
В рамках поездки также планируется начать проект по расширению мощности Шуртанского газохимического комплекса.
2021-12-25T10:57+0500
2021-12-25T10:57+0500
2021-12-25T11:16+0500
политика
шавкат мирзиёев
завод
топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/19/21941144_187:140:1116:663_1920x0_80_0_0_85bbd224d0a02d7756918d2a8cb4b53d.jpg
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев направился в Кашкадарьинскую область для участия в церемонии открытия завода Uzbekistan GTL, сообщает пресс-служба президента. Завод в Узбекистане по выпуску KIA и Lada в 2023 году повысит локализацию до 30% >>Отмечается, что на новом заводе планируют производить жидкое синтетическое топливо. В своем составе горючее вещество будет содержать очищенный метан Шуртанского газохимического комплекса.По данным пресс-секретаря президента Шерзода Асадова, новое предприятие сможет перерабатывать 3,6 млрд кубометров газа в год и производить 1,5 млн тонн готовой продукции. В частности, речь идет об авиакеросине, дизтопливе, нафте, сжиженном газе. Сейчас такие заводы есть только в четырех странах мира — Катаре, Нигерии, ЮАР и Малайзии.В рамках поездки также планируется начать проект по расширению мощности Шуртанского газохимического комплекса.Читайте также:Россия модернизирует Алмалыкский комбинат: $800 млн уже выделены >>Россия поможет Узбекистану создать производство станков >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/19/21941144_96:0:1232:852_1920x0_80_0_0_13469c04a8d5c2ac7947046ea6409395.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, завод, топливо
Шавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью на открытие важного объекта — фото
10:57 25.12.2021 (обновлено: 11:16 25.12.2021)
В рамках поездки также планируется начать проект по расширению мощности Шуртанского газохимического комплекса.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik.
Глава государства Шавкат Мирзиёев направился в Кашкадарьинскую область для участия в церемонии открытия завода Uzbekistan GTL, сообщает
пресс-служба президента.
Отмечается, что на новом заводе планируют производить жидкое синтетическое топливо. В своем составе горючее вещество будет содержать очищенный метан Шуртанского газохимического комплекса.
По данным
пресс-секретаря президента Шерзода Асадова, новое предприятие сможет перерабатывать 3,6 млрд кубометров газа в год и производить 1,5 млн тонн готовой продукции. В частности, речь идет об авиакеросине, дизтопливе, нафте, сжиженном газе.
Сейчас такие заводы есть только в четырех странах мира — Катаре, Нигерии, ЮАР и Малайзии.
В рамках поездки также планируется начать проект по расширению мощности Шуртанского газохимического комплекса.