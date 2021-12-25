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Шавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью на открытие важного объекта — фото
Шавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью на открытие важного объекта — фото
В рамках поездки также планируется начать проект по расширению мощности Шуртанского газохимического комплекса.
2021-12-25T10:57+0500
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политика
шавкат мирзиёев
завод
топливо
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев направился в Кашкадарьинскую область для участия в церемонии открытия завода Uzbekistan GTL, сообщает пресс-служба президента. Завод в Узбекистане по выпуску KIA и Lada в 2023 году повысит локализацию до 30% &gt;&gt;Отмечается, что на новом заводе планируют производить жидкое синтетическое топливо. В своем составе горючее вещество будет содержать очищенный метан Шуртанского газохимического комплекса.По данным пресс-секретаря президента Шерзода Асадова, новое предприятие сможет перерабатывать 3,6 млрд кубометров газа в год и производить 1,5 млн тонн готовой продукции. В частности, речь идет об авиакеросине, дизтопливе, нафте, сжиженном газе. Сейчас такие заводы есть только в четырех странах мира — Катаре, Нигерии, ЮАР и Малайзии.В рамках поездки также планируется начать проект по расширению мощности Шуртанского газохимического комплекса.Читайте также:Россия модернизирует Алмалыкский комбинат: $800 млн уже выделены &gt;&gt;Россия поможет Узбекистану создать производство станков &gt;&gt;
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шавкат мирзиёев, завод, топливо

Шавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью на открытие важного объекта — фото

10:57 25.12.2021 (обновлено: 11:16 25.12.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью
Шавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В рамках поездки также планируется начать проект по расширению мощности Шуртанского газохимического комплекса.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев направился в Кашкадарьинскую область для участия в церемонии открытия завода Uzbekistan GTL, сообщает пресс-служба президента.
Завод в Узбекистане по выпуску KIA и Lada в 2023 году повысит локализацию до 30% >>
Отмечается, что на новом заводе планируют производить жидкое синтетическое топливо. В своем составе горючее вещество будет содержать очищенный метан Шуртанского газохимического комплекса.
© Пресс-секретарь президента Шерзод АсадовВид сверху на завод Uzbekistan GTL
Вид сверху на завод Uzbekistan GTL - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2021
Вид сверху на завод Uzbekistan GTL
© Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов
По данным пресс-секретаря президента Шерзода Асадова, новое предприятие сможет перерабатывать 3,6 млрд кубометров газа в год и производить 1,5 млн тонн готовой продукции. В частности, речь идет об авиакеросине, дизтопливе, нафте, сжиженном газе.
Сейчас такие заводы есть только в четырех странах мира — Катаре, Нигерии, ЮАР и Малайзии.
© Пресс-секретарь президента Шерзод АсадовВид сверху на завод Uzbekistan GTL
Вид сверху на завод Uzbekistan GTL - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2021
Вид сверху на завод Uzbekistan GTL
© Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов
В рамках поездки также планируется начать проект по расширению мощности Шуртанского газохимического комплекса.
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