https://uz.sputniknews.ru/20211225/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-kashkadaryu--prezident-otkroet-vajnyy-obekt-21941172.html

Шавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью на открытие важного объекта — фото

Шавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью на открытие важного объекта — фото

В рамках поездки также планируется начать проект по расширению мощности Шуртанского газохимического комплекса.

2021-12-25T10:57+0500

2021-12-25T10:57+0500

2021-12-25T11:16+0500

политика

шавкат мирзиёев

завод

топливо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/19/21941144_187:140:1116:663_1920x0_80_0_0_85bbd224d0a02d7756918d2a8cb4b53d.jpg

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев направился в Кашкадарьинскую область для участия в церемонии открытия завода Uzbekistan GTL, сообщает пресс-служба президента. Завод в Узбекистане по выпуску KIA и Lada в 2023 году повысит локализацию до 30% >>Отмечается, что на новом заводе планируют производить жидкое синтетическое топливо. В своем составе горючее вещество будет содержать очищенный метан Шуртанского газохимического комплекса.По данным пресс-секретаря президента Шерзода Асадова, новое предприятие сможет перерабатывать 3,6 млрд кубометров газа в год и производить 1,5 млн тонн готовой продукции. В частности, речь идет об авиакеросине, дизтопливе, нафте, сжиженном газе. Сейчас такие заводы есть только в четырех странах мира — Катаре, Нигерии, ЮАР и Малайзии.В рамках поездки также планируется начать проект по расширению мощности Шуртанского газохимического комплекса.Читайте также:Россия модернизирует Алмалыкский комбинат: $800 млн уже выделены >>Россия поможет Узбекистану создать производство станков >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, завод, топливо