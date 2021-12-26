Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20211226/poshagovyy-retsept-gotovim-novogodnee-imbirnoe-pechene--21946934.html
Пошаговый рецепт: готовим новогоднее имбирное печенье
Пошаговый рецепт: готовим новогоднее имбирное печенье
Хотите порадовать на Новый год друзей и близких сладкими подарками собственного производства? Тогда этот рецепт ароматным и нарядных пряников — для вас.
2021-12-26T08:00+0500
2021-12-26T08:59+0500
это интересно
новый год
рецепт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/19/21946887_0:4:1880:1062_1920x0_80_0_0_7e766cd5e997c680ab42a9a94a4d9ee0.jpg
Хотите порадовать на Новый год друзей и близких сладкими подарками собственного производства? Тогда этот рецепт ароматным и нарядных пряников — для вас. В последнее время популярность в качестве новогодних и рождественских десертов набирают имбирные пряники. Красиво украшенные и вкусные, они становятся еще и отличными сувенирами.Самый ароматный: традиционный рождественский фруктовый кекс &gt;&gt;Сейчас имбирное печенье в новогоднем стиле можно купить практически в любой кондитерской. Но если вы хотите вложить в подарок частичку себя, читайте пошаговый рецепт имбирных пряников от наших коллег из Sputnik Беларусь. Для 100 пряников вам понадобятся: Имбирное печенье: пошаговый рецепт Важно! Горячее имбирное печенье легко ломается и деформируется, поэтому оставьте его до полного остывания на противне. Рецепт глазури для имбирных пряниковПолезный совет: если сделать в пряниках перед выпечкой небольшие дырочки, то потом, когда сладости будут уже готовы, вы можете продеть в отверстия ленты — и вот перед вами съедобные украшения, которыми можно смело украсить ёлку.Читайте также: Как приготовить легкий и полезный "Оливье" — рецепт &gt;&gt;Любимые блюда знаков зодиака: кулинарный гороскоп &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/19/21946887_209:0:1880:1253_1920x0_80_0_0_38676dbc1c3b9e12610a721586d5e311.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новый год, рецепт

Пошаговый рецепт: готовим новогоднее имбирное печенье

08:00 26.12.2021 (обновлено: 08:59 26.12.2021)
© Pexels/Jill WellingtonИмбирное печенье
Имбирное печенье - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2021
© Pexels/Jill Wellington
Подписаться на
В последнее время популярность в качестве новогодних и рождественских десертов набирают имбирные пряники. Красиво украшенные и вкусные, они становятся еще и отличными сувенирами.
Хотите порадовать на Новый год друзей и близких сладкими подарками собственного производства? Тогда этот рецепт ароматным и нарядных пряников — для вас.
В последнее время популярность в качестве новогодних и рождественских десертов набирают имбирные пряники. Красиво украшенные и вкусные, они становятся еще и отличными сувенирами.
Самый ароматный: традиционный рождественский фруктовый кекс >>
Сейчас имбирное печенье в новогоднем стиле можно купить практически в любой кондитерской. Но если вы хотите вложить в подарок частичку себя, читайте пошаговый рецепт имбирных пряников от наших коллег из Sputnik Беларусь.
Для 100 пряников вам понадобятся:
сливочное масло — 100 г;
мёд — 165 г;
сахар — 125 г;
кориандр сушеный — 2 ч.л.;
гвоздика — 1,5 ч. л. ;
корица молотая — 1 ч. л.;
имбирь — 1 ч. л.;
яйцо — 2 шт.;
соль — 1 щепотка;
мука — 500 г;
сода — 2 ст. л.;
сахарная пудра — 100 г ;
лимонный сок — 40 мл.

Имбирное печенье: пошаговый рецепт

1.
Разогрейте сахар и мёд, пока они не растворятся полностью.
2.
Как только в смеси начнут появляться пузырьки, добавьте в неё кориандр, гвоздику, имбирь, корицу и соль.
3.
Перемешайте и снова доводите смесь до появления пузырьков.
4.
Снимите массу с огня. Добавьте соду. Смесь начнёт пениться, но так и должно быть.
5.
Вымешивайте смесь до получения однородной массы, добавьте в неё сливочное масло и вновь вымешивайте до полного растворения.
6.
Добавьте взбитые яйцо и снова вымешайте массу.
7.
Постепенно добавляйте муку - важно добавлять её частями. Вновь тщательно вымешайте тесто.
8.
Оставьте тесто на три-четыре часа, после чего вымешайте его до гладкого состояния.
9.
Теперь можно раскатывать тесто и вырезать фигурки с помощью формочек.
10.
Выпекать печенье нужно всего 12-15 минут в зависимости от вашей духовки при температуре 200°.
Важно! Горячее имбирное печенье легко ломается и деформируется, поэтому оставьте его до полного остывания на противне.

Рецепт глазури для имбирных пряников

В большой миске смешайте сахарную пудру и яичный белок.
Добавьте лимонный сок.
Взбейте массу миксером, пока не появится стойкая пена.
Глазурь загружаем в кондитерский шприц. Если его под рукой нет, не страшно: можно использовать целлофановый пакет.
Украсьте пряники по вкусу и дайте глазури подсохнуть и застыть.
Полезный совет: если сделать в пряниках перед выпечкой небольшие дырочки, то потом, когда сладости будут уже готовы, вы можете продеть в отверстия ленты — и вот перед вами съедобные украшения, которыми можно смело украсить ёлку.
Читайте также:
Как приготовить легкий и полезный "Оливье" — рецепт >>
Любимые блюда знаков зодиака: кулинарный гороскоп >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:56В "Газпроме" отвергли обвинения Европы
10:37Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом года в Узбекистане
09:00Новый год-2022: как стильно украсить ёлку — фото
08:00Пошаговый рецепт: готовим новогоднее имбирное печенье
ВчераУченые нашли уникальную пряность, спасающую от диабета
ВчераЕсть или не есть: диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов зимой
ВчераПоследнее объятие и король океана: самые зрелищные фото года
ВчераОсторожно, лжепожарные: узбекистанцев предупредили о мошенниках
ВчераМирзиёев открыл завод Uzbekistan GTL: что известно о масштабном проекте
ВчераОдил Ахмедов стал вице-президентом Ассоциации футбола Узбекистана
ВчераПутина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
ВчераГорбачев увидит еще много удивительного
ВчераСкотч вместо герметика: как устраняли протечку труб в Джизаке — видео
ВчераКатолики Ташкента встретили Рождество — видео
ВчераОсвобождение от уплаты НДС на некоторые продукты продлится до апреля
ВчераВсегда на связи: сколько импортных смартфонов ввезли в Узбекистан
ВчераНекоторым узбекистанцам могут продлить оплачиваемый отпуск
ВчераШавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью на открытие важного объекта — фото
ВчераУзбекистанцы обзаведутся цифровым профилем паспорта
ВчераГотовимся к Новому году: рецепт ароматного кекса с пряностями