https://uz.sputniknews.ru/20221224/poshagovyy-retsept-gotovim-novogodnee-imbirnoe-pechene--21946934.html

Пошаговый рецепт: готовим новогоднее имбирное печенье

Пошаговый рецепт: готовим новогоднее имбирное печенье

Хотите порадовать на Новый год друзей и близких сладкими подарками собственного производства? Тогда этот рецепт ароматным и нарядных пряников — для вас.

2022-12-24T08:00+0500

2022-12-24T08:00+0500

2022-12-24T08:00+0500

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новый год

рецепт

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Хотите порадовать на Новый год друзей и близких сладкими подарками собственного производства? Тогда этот рецепт ароматным и нарядных пряников — для вас. В последнее время популярность в качестве новогодних и рождественских десертов набирают имбирные пряники. Красиво украшенные и вкусные, они становятся еще и отличными сувенирами.Самый ароматный: традиционный рождественский фруктовый кекс >>Сейчас имбирное печенье в новогоднем стиле можно купить практически в любой кондитерской. Но если вы хотите вложить в подарок частичку себя, читайте пошаговый рецепт имбирных пряников от наших коллег из Sputnik Беларусь. Для 100 пряников вам понадобятся: Имбирное печенье: пошаговый рецепт Важно! Горячее имбирное печенье легко ломается и деформируется, поэтому оставьте его до полного остывания на противне. Рецепт глазури для имбирных пряниковПолезный совет: если сделать в пряниках перед выпечкой небольшие дырочки, то потом, когда сладости будут уже готовы, вы можете продеть в отверстия ленты — и вот перед вами съедобные украшения, которыми можно смело украсить ёлку.Читайте также: Как приготовить легкий и полезный "Оливье" — рецепт >>Любимые блюда знаков зодиака: кулинарный гороскоп >>

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