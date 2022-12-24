Пошаговый рецепт: готовим новогоднее имбирное печенье
В последнее время популярность в качестве новогодних и рождественских десертов набирают имбирные пряники. Красиво украшенные и вкусные, они становятся еще и отличными сувенирами.
Хотите порадовать на Новый год друзей и близких сладкими подарками собственного производства? Тогда этот рецепт ароматным и нарядных пряников — для вас.
В последнее время популярность в качестве новогодних и рождественских десертов набирают имбирные пряники. Красиво украшенные и вкусные, они становятся еще и отличными сувенирами.
Сейчас имбирное печенье в новогоднем стиле можно купить практически в любой кондитерской. Но если вы хотите вложить в подарок частичку себя, читайте пошаговый рецепт имбирных пряников от наших коллег из Sputnik Беларусь.
Для 100 пряников вам понадобятся:
сливочное масло — 100 г;
мёд — 165 г;
сахар — 125 г;
кориандр сушеный — 2 ч.л.;
гвоздика — 1,5 ч. л. ;
корица молотая — 1 ч. л.;
имбирь — 1 ч. л.;
яйцо — 2 шт.;
соль — 1 щепотка;
мука — 500 г;
сода — 2 ст. л.;
сахарная пудра — 100 г ;
лимонный сок — 40 мл.
Имбирное печенье: пошаговый рецепт
1.Разогрейте сахар и мёд, пока они не растворятся полностью.
2.Как только в смеси начнут появляться пузырьки, добавьте в неё кориандр, гвоздику, имбирь, корицу и соль.
3.Перемешайте и снова доводите смесь до появления пузырьков.
4.Снимите массу с огня. Добавьте соду. Смесь начнёт пениться, но так и должно быть.
5.Вымешивайте смесь до получения однородной массы, добавьте в неё сливочное масло и вновь вымешивайте до полного растворения.
6.Добавьте взбитые яйцо и снова вымешайте массу.
7.Постепенно добавляйте муку - важно добавлять её частями. Вновь тщательно вымешайте тесто.
8.Оставьте тесто на три-четыре часа, после чего вымешайте его до гладкого состояния.
9.Теперь можно раскатывать тесто и вырезать фигурки с помощью формочек.
10.Выпекать печенье нужно всего 12-15 минут в зависимости от вашей духовки при температуре 200°.
Важно! Горячее имбирное печенье легко ломается и деформируется, поэтому оставьте его до полного остывания на противне.
Рецепт глазури для имбирных пряников
В большой миске смешайте сахарную пудру и яичный белок.
Добавьте лимонный сок.
Взбейте массу миксером, пока не появится стойкая пена.
Глазурь загружаем в кондитерский шприц. Если его под рукой нет, не страшно: можно использовать целлофановый пакет.
Украсьте пряники по вкусу и дайте глазури подсохнуть и застыть.
Полезный совет: если сделать в пряниках перед выпечкой небольшие дырочки, то потом, когда сладости будут уже готовы, вы можете продеть в отверстия ленты — и вот перед вами съедобные украшения, которыми можно смело украсить ёлку.
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