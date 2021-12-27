https://uz.sputniknews.ru/20211227/jenschine-goda-iz-karakalpakstana-podarili-shikarnuyu-mashinu-ot-prezidenta-21956032.html

Женщине года из Каракалпакстана подарили шикарную машину от президента — фото

Женщине года из Каракалпакстана подарили шикарную машину от президента — фото

Обладательницей главного президентского приза стала председатель фермерского хозяйства "Орзу", расположенного в Кегейлинском районе.

2021-12-27T09:38+0500

2021-12-27T09:38+0500

2021-12-27T09:44+0500

общество

фермерское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Женщине-фермеру из Каракалпакстана Палзаде Салиевой вручили подарок президента - белоснежный автомобиль Chevrolet Gentra, сообщает пресс-служба Сената.Ранее она выиграла гран-при конкурса "Женщина года". Обладательницей роскошной машины стала председатель фермерского хозяйства "Орзу", расположенного в Кегейлинском районе.Палзада Салиева внесла огромный вклад в развитие сельского хозяйства региона. Она не только руководит процессом, но и принимает непосредственное участие в сборе урожая. Женщина ведет активную жизнь - она следит за всем хозяйством и сама с легкостью управляет трактором. В начале декабря председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева рассказала в деловом интервью об особенностях женского профессионального руководства в Узбекистане. Она заявила, что в республике женщины-лидеры не сталкиваются с трудностями - им помогает вера в себя. Читайте также:Женское дело: истории успеха узбекистанских мастериц, верящих в себя >>Узбекистан превратит молодежь и женщин в предпринимателей — как >>

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фермерское хозяйство