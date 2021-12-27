https://uz.sputniknews.ru/20211227/jenschine-goda-iz-karakalpakstana-podarili-shikarnuyu-mashinu-ot-prezidenta-21956032.html
Женщине года из Каракалпакстана подарили шикарную машину от президента — фото
Женщине года из Каракалпакстана подарили шикарную машину от президента — фото
Обладательницей главного президентского приза стала председатель фермерского хозяйства "Орзу", расположенного в Кегейлинском районе.
2021-12-27T09:38+0500
2021-12-27T09:38+0500
2021-12-27T09:44+0500
общество
фермерское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Женщине-фермеру из Каракалпакстана Палзаде Салиевой вручили подарок президента - белоснежный автомобиль Chevrolet Gentra, сообщает пресс-служба Сената.Ранее она выиграла гран-при конкурса "Женщина года". Обладательницей роскошной машины стала председатель фермерского хозяйства "Орзу", расположенного в Кегейлинском районе.Палзада Салиева внесла огромный вклад в развитие сельского хозяйства региона. Она не только руководит процессом, но и принимает непосредственное участие в сборе урожая. Женщина ведет активную жизнь - она следит за всем хозяйством и сама с легкостью управляет трактором. В начале декабря председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева рассказала в деловом интервью об особенностях женского профессионального руководства в Узбекистане. Она заявила, что в республике женщины-лидеры не сталкиваются с трудностями - им помогает вера в себя. Читайте также:Женское дело: истории успеха узбекистанских мастериц, верящих в себя >>Узбекистан превратит молодежь и женщин в предпринимателей — как >>
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фермерское хозяйство
Женщине года из Каракалпакстана подарили шикарную машину от президента — фото
09:38 27.12.2021 (обновлено: 09:44 27.12.2021)
Обладательницей роскошного авто стала председатель фермерского хозяйства "Орзу", расположенного в Кегейлинском районе.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik.
Женщине-фермеру из Каракалпакстана Палзаде Салиевой вручили подарок президента - белоснежный автомобиль Chevrolet Gentra, сообщает
пресс-служба Сената.
Ранее она выиграла гран-при конкурса "Женщина года". Обладательницей роскошной машины стала председатель фермерского хозяйства "Орзу", расположенного в Кегейлинском районе.
Палзада Салиева внесла огромный вклад в развитие сельского хозяйства региона. Она не только руководит процессом, но и принимает непосредственное участие в сборе урожая. Женщина ведет активную жизнь - она следит за всем хозяйством и сама с легкостью управляет трактором.
В начале декабря председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева рассказала
в деловом интервью об особенностях женского профессионального руководства в Узбекистане. Она заявила, что в республике женщины-лидеры не сталкиваются с трудностями - им помогает вера в себя.