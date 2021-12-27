https://uz.sputniknews.ru/20211227/mirziyoev-i-putin-provedut-esche-odnu-vstrechu-do-kontsa-goda-21968070.html
Мирзиёев и Путин проведут еще одну встречу до конца года
Мирзиёев и Путин проведут еще одну встречу до конца года
Завтра состоится неформальный саммит СНГ, на который также ожидается прибытие президента Узбекистана.
2021-12-27T17:44+0500
2021-12-27T17:44+0500
2021-12-27T18:02+0500
политика
узбекистан
санкт-петербург
владимир путин
шавкат мирзиёев
встреча
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. По инициативе президента России Владимира Путина 28 декабря в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества независимых государств, передает официальный сайт Кремля.Глава Узбекистана также планирует посетить северную столицу России. Об этом заявил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов на пресс-конференции посвященной итогам 2021 года.Напомним, первая встреча лидеров двух государств после переизбрания Шавката Мирзиёева на очередной президентский срок состоялась 19 ноября этого года в Москве. В ходе встречи было подписано 18 важных двусторонних документов.
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узбекистан, санкт-петербург, владимир путин, шавкат мирзиёев, встреча
Мирзиёев и Путин проведут еще одну встречу до конца года
17:44 27.12.2021 (обновлено: 18:02 27.12.2021)
Завтра состоится неформальный саммит СНГ, на который также ожидается прибытие президента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik.
По инициативе президента России Владимира Путина 28 декабря в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества независимых государств, передает
официальный сайт Кремля.
Глава Узбекистана также планирует посетить северную столицу России. Об этом заявил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов на пресс-конференции посвященной итогам 2021 года.
Их (Владимира Путина и Шавката Мирзиёева — прим. ред.) регулярное искреннее общение (завтра кстати состоится их очередная встреча в Санкт-Петербурге в рамках неформального саммита СНГ) задает тон развитию сотрудничества по всем направлениям.
Олег Мальгинов
Посол России в Узбекистане
Напомним, первая встреча лидеров двух государств после переизбрания Шавката Мирзиёева на очередной президентский срок состоялась
19 ноября этого года в Москве. В ходе встречи было подписано
18 важных двусторонних документов.