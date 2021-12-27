https://uz.sputniknews.ru/20211227/mirziyoev-i-putin-provedut-esche-odnu-vstrechu-do-kontsa-goda-21968070.html

Мирзиёев и Путин проведут еще одну встречу до конца года

Мирзиёев и Путин проведут еще одну встречу до конца года

Завтра состоится неформальный саммит СНГ, на который также ожидается прибытие президента Узбекистана.

2021-12-27T17:44+0500

2021-12-27T17:44+0500

2021-12-27T18:02+0500

политика

узбекистан

санкт-петербург

владимир путин

шавкат мирзиёев

встреча

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. По инициативе президента России Владимира Путина 28 декабря в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества независимых государств, передает официальный сайт Кремля.Глава Узбекистана также планирует посетить северную столицу России. Об этом заявил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов на пресс-конференции посвященной итогам 2021 года.Напомним, первая встреча лидеров двух государств после переизбрания Шавката Мирзиёева на очередной президентский срок состоялась 19 ноября этого года в Москве. В ходе встречи было подписано 18 важных двусторонних документов.

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узбекистан, санкт-петербург, владимир путин, шавкат мирзиёев, встреча