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ЦЭИР опубликовал статистику продаж автомобилей в Узбекистане
ЦЭИР опубликовал статистику продаж автомобилей в Узбекистане
По данным ЦЭИР, в ноябре на авторынке Узбекистана сохранился рост продаж машин.
2021-12-27T17:28+0500
2021-12-27T18:08+0500
экономика
продажи
автомобили
статистика
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В ноябре на авторынке Узбекистана сохранился рост реализации машин, сообщает издание review.uz со ссылкой на данные Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР). По данным ЦЭИР, несмотря на незначительное снижение продаж на 2,7% к октябрю, показатели увеличились на 29% по сравнению с сентябрем. В разрезе регионов, самые высокие темпы роста продаж автомобилей зафиксированы в Кашкадарье, Хорезме и Каракалпакстане. Стало известно, сколько иномарок ввезли в Узбекистан с начала года &gt;&gt;Снижение количества сделок купли-продажи автомобилей установлено в Наманганской, Ферганской, Сурхандарьинской и Навоийской областях. Отмечается, что за период с января по ноябрь этого года в стране было продано 169,7 тысяч новых автомобилей, в том числе 11,2 тысяч иномарок.Читайте также:Автокризис: некоторые машины временно не будут производить в Узбекистане &gt;&gt;Власти пересмотрят таможенные пошлины на импорт авто &gt;&gt;
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продажи, автомобили, статистика

ЦЭИР опубликовал статистику продаж автомобилей в Узбекистане

17:28 27.12.2021 (обновлено: 18:08 27.12.2021)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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За период с января по ноябрь этого года в стране было продано 169,7 тысяч новых автомобилей, в том числе 11,2 тысяч иномарок.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В ноябре на авторынке Узбекистана сохранился рост реализации машин, сообщает издание review.uz со ссылкой на данные Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).
По данным ЦЭИР, несмотря на незначительное снижение продаж на 2,7% к октябрю, показатели увеличились на 29% по сравнению с сентябрем.
В разрезе регионов, самые высокие темпы роста продаж автомобилей зафиксированы в Кашкадарье, Хорезме и Каракалпакстане.
Стало известно, сколько иномарок ввезли в Узбекистан с начала года >>
Снижение количества сделок купли-продажи автомобилей установлено в Наманганской, Ферганской, Сурхандарьинской и Навоийской областях.
Отмечается, что за период с января по ноябрь этого года в стране было продано 169,7 тысяч новых автомобилей, в том числе 11,2 тысяч иномарок.
Читайте также:
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