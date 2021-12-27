https://uz.sputniknews.ru/20211227/tseir-obnarodoval-statistiku-prodaj-avtomobiley-v-uzbekistane-21967745.html

ЦЭИР опубликовал статистику продаж автомобилей в Узбекистане

ЦЭИР опубликовал статистику продаж автомобилей в Узбекистане

По данным ЦЭИР, в ноябре на авторынке Узбекистана сохранился рост продаж машин.

2021-12-27T17:28+0500

2021-12-27T17:28+0500

2021-12-27T18:08+0500

экономика

продажи

автомобили

статистика

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В ноябре на авторынке Узбекистана сохранился рост реализации машин, сообщает издание review.uz со ссылкой на данные Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР). По данным ЦЭИР, несмотря на незначительное снижение продаж на 2,7% к октябрю, показатели увеличились на 29% по сравнению с сентябрем. В разрезе регионов, самые высокие темпы роста продаж автомобилей зафиксированы в Кашкадарье, Хорезме и Каракалпакстане. Стало известно, сколько иномарок ввезли в Узбекистан с начала года >>Снижение количества сделок купли-продажи автомобилей установлено в Наманганской, Ферганской, Сурхандарьинской и Навоийской областях. Отмечается, что за период с января по ноябрь этого года в стране было продано 169,7 тысяч новых автомобилей, в том числе 11,2 тысяч иномарок.Читайте также:Автокризис: некоторые машины временно не будут производить в Узбекистане >>Власти пересмотрят таможенные пошлины на импорт авто >>

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продажи, автомобили, статистика